Donald Tusk mówił na Westerplatte o samotności polskich żołnierzy z września 1939 roku i o tym, czego wolny świat wtedy nie zrobił. Z tej lekcji historii wystosował apel dotyczący współczesności. "Musimy pomóc przetrwać Ukrainie" – powiedział premier.
We wtorek 1 września na gdańskim Westerplatte odbyły się główne obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Premier wystąpił obok prezydenta Karola Nawrockiego, był też szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Syreny zawyły o 4:45, bo o tej godzinie w 1939 roku pancernik "Schleswig-Holstein" otworzył ogień do polskiej Wojskowej Składnicy Tranzytowej.
Apel Tuska na Westerplatte. Premier wrócił do Monachium z 1938 r.
"87 lat po wybuchu II wojny światowej znowu zło czai się za naszymi granicami. Znowu giną ludzie pod bombami. I to tuż za miedzą, w Ukrainie" – mówił Tusk. "Najbliższe miesiące, ta jesień, ta zima, która są przed nami, mogą być kluczowe nie tylko dla niepodległości Ukrainy, ale dla bezpieczeństwa Polski i całego wolnego świata".
Potem padły najmocniejsze zdania wystąpienia:
Donald Tusk
Premier RP
Monachium to układ z 1938 roku, w którym Zachód oddał Hitlerowi część Czechosłowacji, licząc, że dyktator się na tym zatrzyma. Tusk przypomniał też hasła z tamtych lat: "To tylko Czechy", "Nie będziemy umierali za Gdańsk", "To Polska, korytarz, może uda się uniknąć wielkiej wojny", "Nie prowokujmy agresora".
– Równie ogłuszająca, jak salwy ze "Schleswig-Holsteina", była samotność polskich żołnierzy. Nigdy więcej nie możemy dopuścić do takiej sytuacji – zapewnił.
Akty sabotażu w Europie i pożar w fabryce dronów w Skarżysku
Kolejna część wystąpienia dotyczyła aktów dywersji, czyli osłabiania państwa od środka: podpaleń, sabotażu np. na kolei, prowokacji z dronami.
"Polska jest ofiarą wielu prowokacji. Kilkadziesiąt godzin temu miały miejsce najprawdopodobniej kolejne akty sabotażu – podpalenia" – mówił premier. Wyliczył kraje, których takie akcje już dotknęły: Finlandię, Łotwę, Litwę, Estonię, Rumunię, Danię, a ostatnio Niemcy.
Premier nawiązywał najpewniej do pożaru w fabryce WB Electronics w Skarżysku-Kamiennej. Ogień pojawił się krótko po północy z 30 na 31 sierpnia w hali przy ul. Obuwniczej, gdzie powstają elementy dronów. Zakład był wtedy nieczynny, nikt nie ucierpiał, a płomienie gasiło pięć zastępów straży pożarnej.
Policja od początku nie wykluczała podpalenia, a Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo o udział w działalności obcego wywiadu i przestępstwo o charakterze terrorystycznym. Straty oszacowano na co najmniej 15 mln zł, a za takie czyny grozi dożywocie. WB Electronics to największa prywatna firma zbrojeniowa w Polsce, a jej drony trafiają też do ukraińskiego wojska.
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