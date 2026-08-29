Donald Tusk zamieścił groźnie brzmiący apel w sieci, dotyczący Rosji Fot. Shutterstock.com

Donald Tusk odbył rozmowę z szefem NATO Markiem Ruttem na temat aktualnych działań na froncie Ukrainy. Komunikat premiera nie brzmi jednak pocieszająco. Wspomina o dalszej eskalacji ze strony Rosji, a także możliwej prowokacji wobec któregoś z członków NATO.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Tajemnicza wizyta szefa CIA Johna Ratcliffe'a w Moskwie wywołała w ostatnich dniach spore zamieszanie w mediach. Wokół sprawy narosło wiele spekulacji, a głos zabrał nawet Donald Trump. Pojawiły się również groźnie brzmiące doniesienia amerykańskich mediów na temat eskalacji konfliktu przez Rosję. Swój apel dołączył teraz również Donald Tusk – i nie brzmi on pocieszająco.

Donald Tusk ostrzega po rozmowie z szefem NATO

Donald Tusk przekazał w sobotę 29 sierpnia za pośrednictwem mediów społecznościowych, że odbył rozmowę z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem. Dotyczyła ona aktualnej sytuacji na froncie Ukrainy, a także działań Rosji w regionie. Apel premiera nie brzmi pozytywnie.

REKLAMA

"Tak jak ostrzegałem, eskalacja ze strony Rosji postępuje. Ukraina potrzebuje większego wsparcia w powietrzu, co ma także znaczenie dla naszego bezpieczeństwa. To zadanie dla całej Europy" – napisał Donald Tusk w serwisie X.

Dalsza część wpisu premiera budzi jednak jeszcze większe obawy. Jak zaznaczył, "najbliższe pół roku będzie rozstrzygające i musimy być przygotowani jako Polska i NATO na różne scenariusze".

"Nie możemy wykluczyć prowokacji ze strony Rosji wobec któregoś z członków NATO" – zakończył swój wpis Donald Tusk.

Słowa premiera na temat eskalacji ze strony Rosji potwierdzają najnowsze informacje z Ukrainy. Jak przekazał Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych, w piątek w miejscowości Myła pod Kijowem rosyjskie drony trafiły w magazyn z amunicją, co doprowadziło do olbrzymiej eksplozji.

REKLAMA

"Niestety, okoliczna infrastruktura uległa znacznym zniszczeniom – uszkodzone zostały budynki mieszkalne, a także dom opieki dla osób starszych i z niepełnosprawnościami. Na ten moment wiadomo o śmierci 27 osób" – wskazywał prezydent Ukrainy w serwisie X.

Wizyta szefa CIA w Moskwie wywołała medialną burzę

Przypomnijmy, że wszystko zaczęło się od lotu amerykańskiego samolotu wojskowego C-17A Globemaster III, który przykuł dużą uwagę mediów oraz internautów we wtorek. Maszyna należąca do US Air Force wystartowała z Rygi, a następnie wylądowała na moskiewskim lotnisku Wnukowo, z którego na co dzień korzysta Kreml i rosyjscy oligarchowie. Szybko wyszło na jaw, że na pokładzie znajdował się szef CIA John Ratcliffe, jednak szczegóły samej wizyty dalej pozostawały nieujawnione, a sama strona rosyjska uchylała się od komentarza.

REKLAMA

To właśnie wtedy rozpoczęły się medialne spekulacje na temat najbliższych planów Władimira Putina. Opinię publiczną najbardziej podburzał bowiem fakt, że ostatnia taka znana i udokumentowana wizyta szefa CIA w Moskwie miała miejsce w listopadzie 2021 roku. Wtedy to ówczesny dyrektor agencji, William Burns, osobiście przestrzegał Władimira Putina przed planowaną inwazją na Ukrainę.

W środę głos w tej sprawie zabrał Donald Trump. Prezydent USA potwierdził wówczas, że do wizyty faktycznie doszło i że John Ratcliffe spotkał się na miejscu z przedstawicielami Kremla. Polityk określił jednak całą sytuację mianem "półrutynowej wizyty", która miała być spowodowana chęcią szybkiego zakończenia wojny w Ukrainie.

Wersja Trumpa nie zgadza się jednak z doniesieniami amerykańskich mediów. Jak donosił dziennik "Wall Street Journal", powołując się na własne źródła, szef CIA John Ratcliffe udał się z wizytą do Moskwy, aby ostrzec Rosję przed próbą ataku na państwa NATO. Gazeta przypominała, że z ostatnich analiz amerykańskiego wywiadu wynika, że prezydent Władimir Putin mógłby w najbliższych latach spróbować przeprowadzić ograniczony atak, by przetestować determinację Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Te informacje potwierdził także serwis Politico, powołując się na własne źródła zaznajomione ze sprawą i wskazując na konkretne kraje, których dotyczyły rozmowy. "Dyrektor CIA John Ratcliffe ostrzegł w tym tygodniu rosyjskich urzędników w Moskwie, aby nie eskalowali konfliktu z sojusznikami Ameryki w NATO, w szczególności z Estonią, Łotwą i Litwą, w odpowiedzi na tkwiącą w martwym punkcie inwazję Moskwy na Ukrainę" – podawał portal.

REKLAMA