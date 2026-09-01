Oficjalne zdjęcia z koncertu Kubańczyka w Juracie nie zdradzają prawdziwej frekwencji Fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP

Kubańczyk zagrał w niedzielę u prezydenta w Juracie, a kilka godzin później stał już na scenie na drugim końcu Polski. I to tam, na dożynkach opowiedział prawdę o prezydenckiej imprezie "Przyszłość.pl". Nie znajdziecie tego w żadnym oficjalnym komunikacie.

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W weekend 29 i 30 sierpnia w rezydencji prezydenta w Juracie odbyło się wydarzenie "Przyszłość.pl", czyli dwudniowe spotkanie Karola i Marty Nawrockich z młodymi ludźmi. Nadmorski ośrodek, dotąd zamknięty i kojarzony z wizytami zagranicznych przywódców, pierwszy raz raz stał się dostępnych dla zwykłych obywateli. Kancelaria Prezydenta relacjonowała weekend na bieżąco, ale jeden z zaproszonych artystów miał o tym inne zdanie.

Przyszłość.pl w Juracie. Impreza, która miała przyćmić wizytę Busha

Do Juraty zaproszono około 800 osób w wieku od 18 do 26 lat, a zgłoszeń wpłynęło blisko 2 tysiące. Uczestnicy dostali darmowy nocleg i transport, opłacone przez kancelarię, która na ten rok zaplanowała rekordowy budżet. Za jedzenie uczestnicy płacili już sami.

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Najwięcej miejsca w programie zajęła muzyka. W sobotę na plażowej scenie zagrał Skolim, w niedzielę rano wystąpił Kubańczyk, a poza nimi publiczność usłyszała WonerSa i Tomasza Luberta. Wieczorem było spokojniej, bo koreańscy pianiści Hyuk i Hyo Lee zagrali na plaży Chopina.

Poza sceną doszły do tego bieg z parą prezydencką na 1750 metrów, debata "Możesz więcej", gra strategiczna Biura Bezpieczeństwa Narodowego o reagowaniu na hipotetyczną agresję zbrojną i strefa sportowa ze slacklinem oraz skimboardem, czyli deską do ślizgania się po płytkiej wodzie. Nie zabrakło też mszy na koniec dnia.

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Przed weekendem w naTemat pisaliśmy, że impreza w Juracie może przyćmić nawet wizytę Busha z 8 czerwca 2007 roku. Mieszkańcy Juraty nie byli jednak przekonani. "Wtedy była olbrzymia impreza. Największa do tej pory. Czegoś takiego Jurata nie pamiętała" – mówił nam jeden z nich. O zbliżającym się evencie powiedział krótko: "Jest bardzo sennie. Na razie tego nie odczuwamy".

Koncert Kubańczyka w Juracie. Prawicowe media zachwycone raperem

"Jakub Flas (Kubańczyk) dosłownie porwał uczestników do tańca. Śpiewał na scenie i… na plaży. Koncert był nie lada gratką dla fanów polskiego rapera, który pełen energii i zaangażowania, zaprezentował swoje najlepsze utwory. To było mocne, energetyczne i niezwykle intensywne rozpoczęcie dnia!" – tak niedzielny występ rapera opisała prowadzona przez kancelarię strona Przyszlosc.pl.

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W tym samym tonie pisały media sprzyjające prezydentowi. Np. wPolityce.pl dało tytuł "Kubańczyk porwał młodzież w Juracie!", a kancelaria pod nagraniem z plaży dorzuciła: "Tego się nie spodziewaliśmy!". I już nim widać dosłownie garstkę osób pod sceną.

DoRzeczy wybrało to, co artysta mówił o gospodarzu. "Mamy naprawdę świetnego prezydenta, który w końcu wychodzi do młodych, słucha nas, wydaje mi się, że przede wszystkim nas rozumie" – powiedział Kubańczyk. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz mówił w wPolsce24 o uczestnikach: "Z jednej strony dobrze się bawią, ale z drugiej strony zadają bardzo mądre pytania".

Zdjęcia z plaży pokazywały co innego. Pudelek policzył, że pod sceną było w porywach 250 osób. Trzeba zaznaczyć, że była to wczesna pora i impreza na zaproszenie, ale jednak na relacji kancelarii prezydenta wygląda to inaczej niż było naprawdę. Trzeba przyznać, że fotograf musiał nieźle się nagimnastykować, by zrobić poniższy kadr.

Fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP

Dla porównania jeszcze jedno ujęcie. Tym razem ze sceny i wrzucone również przez oficjalny profil Kancelarii Prezydenta. Nie możemy więc tu mówić o żadnej manipulacji.

Kubańczyk o propagandzie wokół Juraty. "To była impreza dla 800 osób"

Tego samego dnia wyszedł na scenę Dożynek Wojewódzkich na lotnisku w Świdniku pod Lublinem. Przed zupełnie inną publicznością powiedział prawdę o porannym koncercie w Juracie.

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– Prezydent zaprasza około 800 osób. I wiecie, jaka jest propaganda w mediach? Tłumy! "Tłumy" – w nagłówkach piszą – "tłumy bawiły się z Kubańczykiem" – mówił ze sceny. Zaraz potem podał własne wyliczenie: "To była impreza dla 800 osób. Na 110 hektarach!".

– Każdy wie, ile to jest 110 hektarów. Mimo tego, jak graliśmy, mieliśmy z 200 osób pod sceną na 800 osób na imprezie. I kolejne 200 albo 300 osób na leżakach – dodał Kubańczyk.