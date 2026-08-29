Karol Nawrocki
Po nowym sondażu Karol Nawrocki będzie jeszcze bardziej zadowolony w Juracie Fot. Shutterstock.com / Montaż: naTemat.pl

Po wynikach najnowszego sondażu Karol Nawrocki ma wiele powodów do szczęścia. Prawie połowa Polaków ocenia jego dotychczasowe działania pozytywnie, jednak to w grupie najmłodszych wyborców prezydent zbiera prawdziwe laury. Właśnie o ich sympatię zabiega Nawrocki podczas organizowanej aktualnie w Juracie imprezy.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

W ośrodku prezydenckim w Juracie właśnie odbywa się wydarzenie "Przyszłość.pl", czyli wielka impreza dla młodych zorganizowana przez Karola Nawrockiego. W dniach 29–30 sierpnia zaplanowano tam rozmowy o Polsce, zawody sportowe, a nawet wspólny bieg z parą prezydencką oraz warsztaty kulinarne prowadzone przez osobistego kucharza głowy państwa. W harmonogramie nie zabrakło również koncertów, w tym m.in. budzącego spore kontrowersje w sieci występu Skolima.

Wszystko to ma jeden główny cel – zawalczyć o poparcie wśród najmłodszych obywateli. Jak jednak wynika z najnowszego sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski, Karol Nawrocki już teraz może cieszyć się z pozytywnego odbioru wśród Polaków, a zwłaszcza – właśnie w grupie osób w wieku od 18 do 29 lat.

Prawie połowa Polaków na "tak" dla Nawrockiego

W sondażu dla WP zapytano Polaków, jak oceniają dotychczasową prezydenturę Karola Nawrockiego. Wyniki wskazują, że łącznie 49,2 proc. ankietowanych ocenia jego działania pozytywnie. W tej grupie odpowiedź "zdecydowanie dobrze" wybrało 32,2 proc. respondentów, a opcję "raczej dobrze" zaznaczyło 17 proc. z nich.

Przeciwne zdanie ma z kolei 38,1 proc. badanych. Wśród nich 25,4 proc. ocenia prezydenturę "zdecydowanie źle", a 12,7 proc. uważa, że wypada ona "raczej źle". Niezdecydowanych pozostaje 12,7 proc. uczestników sondażu.

Kiedy spojrzymy na sympatie polityczne ankietowanych, różnice są bardzo wyraźne. Zwolennicy obecnego obozu rządzącego w znacznej większości krytykują głowę państwa – zaledwie 4 proc. z nich wystawia prezydentowi pozytywną notę, podczas gdy negatywnie ocenia go 88 proc. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda wśród wyborców opozycji, gdzie poparcie dla działań prezydenta deklaruje 78 proc. pytanych, a krytykuje je zaledwie 13 proc. W grupie pozostałych wyborców przeważają głosy pozytywne – 51 proc. na "tak" w stosunku do 24 proc. głosów na "nie".

Zobacz także

Donald Tusk, Campus Polska Przyszłości
Tusk na Campus Polska wbił dwie szpile Nawrockiemu. Jego słowa dają do myślenia
Karol Nawrocki
eDziennik zawetowany przez Nawrockiego. Znalazł aż 3 powody, żeby go zablokować
karol nawrocki się uśmiecha
Nawrocki po nowym sondażu ze Skolimem może pląsać do woli. 56 proc. wystarcza
Karol Nawrocki
Nawrocki traci zaufanie Polaków. Już tylko 6,6 pkt do "następcy Tuska"
Prezydent Karol Nawrocki i weta
Nawrocki nie wypłaciłyby się, gdyby musiał za to oddawać. Podliczyli koszty wet
Donald Tusk
Tusk gromi Nawrockiego ws. "lex szarlatan". Ostatnie zdanie zagotuje prezydenta

Rekordowe wyniki wśród młodzieży i zabawa na całego w Juracie

W kontekście trwającej w ten weekend imprezy w Juracie kluczowe okazują się wyniki sondażu w najmłodszej grupie wiekowej. Wśród osób od 18 do 29 lat Karol Nawrocki jest bowiem oceniany pozytywnie przez aż 73 proc. ankietowanych (31 proc. "zdecydowanie dobrze" i 42 proc. "raczej dobrze"). Co ciekawe, w tej kategorii wiekowej zupełnie nikt nie wskazał odpowiedzi "zdecydowanie źle", a ogólna negatywna opinia wyniosła zaledwie 7 proc.

Cokolwiek więc prezydent robi, aby zaskarbić sobie to zaufanie i uznanie młodego pokolenia – chyba działa. Jak widzimy na licznych nagraniach udostępnianych przez Kancelarię Prezydenta RP w mediach społecznościowych, Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką zdają się dziś celebrować tak wysokie wyniki poparcia. Para prezydencka w iście szampańskim nastroju i okularach przeciwsłonecznych bryluje z młodzieżą na plaży.

A jak wygląda sytuacja Karola Nawrockiego w pozostałych grupach wiekowych?

  • 30-39 lat: bardzo podobnie do najmłodszych – łącznie 73 proc. ocen pozytywnych i 24 proc. negatywnych.
  • 40-49 lat: 45 proc. ocenia prezydenturę pozytywnie, a 52 proc. negatywnie.
  • 50-59 lat: 23 proc. ocen pozytywnych, 50 proc. negatywnych.
  • 60-69 lat: 40 proc. głosów na "tak", 43 proc. głosów na "nie".
  • 70 lat i więcej: 37 proc. deklaruje zadowolenie z działań prezydenta, podczas gdy 58 proc. jest przeciwnego zdania.