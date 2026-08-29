Po nowym sondażu Karol Nawrocki będzie jeszcze bardziej zadowolony w Juracie Fot. Shutterstock.com / Montaż: naTemat.pl

Po wynikach najnowszego sondażu Karol Nawrocki ma wiele powodów do szczęścia. Prawie połowa Polaków ocenia jego dotychczasowe działania pozytywnie, jednak to w grupie najmłodszych wyborców prezydent zbiera prawdziwe laury. Właśnie o ich sympatię zabiega Nawrocki podczas organizowanej aktualnie w Juracie imprezy.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

W ośrodku prezydenckim w Juracie właśnie odbywa się wydarzenie "Przyszłość.pl", czyli wielka impreza dla młodych zorganizowana przez Karola Nawrockiego. W dniach 29–30 sierpnia zaplanowano tam rozmowy o Polsce, zawody sportowe, a nawet wspólny bieg z parą prezydencką oraz warsztaty kulinarne prowadzone przez osobistego kucharza głowy państwa. W harmonogramie nie zabrakło również koncertów, w tym m.in. budzącego spore kontrowersje w sieci występu Skolima.

Wszystko to ma jeden główny cel – zawalczyć o poparcie wśród najmłodszych obywateli. Jak jednak wynika z najnowszego sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski, Karol Nawrocki już teraz może cieszyć się z pozytywnego odbioru wśród Polaków, a zwłaszcza – właśnie w grupie osób w wieku od 18 do 29 lat.

REKLAMA

Prawie połowa Polaków na "tak" dla Nawrockiego

W sondażu dla WP zapytano Polaków, jak oceniają dotychczasową prezydenturę Karola Nawrockiego. Wyniki wskazują, że łącznie 49,2 proc. ankietowanych ocenia jego działania pozytywnie. W tej grupie odpowiedź "zdecydowanie dobrze" wybrało 32,2 proc. respondentów, a opcję "raczej dobrze" zaznaczyło 17 proc. z nich.

Przeciwne zdanie ma z kolei 38,1 proc. badanych. Wśród nich 25,4 proc. ocenia prezydenturę "zdecydowanie źle", a 12,7 proc. uważa, że wypada ona "raczej źle". Niezdecydowanych pozostaje 12,7 proc. uczestników sondażu.

REKLAMA

Kiedy spojrzymy na sympatie polityczne ankietowanych, różnice są bardzo wyraźne. Zwolennicy obecnego obozu rządzącego w znacznej większości krytykują głowę państwa – zaledwie 4 proc. z nich wystawia prezydentowi pozytywną notę, podczas gdy negatywnie ocenia go 88 proc. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda wśród wyborców opozycji, gdzie poparcie dla działań prezydenta deklaruje 78 proc. pytanych, a krytykuje je zaledwie 13 proc. W grupie pozostałych wyborców przeważają głosy pozytywne – 51 proc. na "tak" w stosunku do 24 proc. głosów na "nie".

Rekordowe wyniki wśród młodzieży i zabawa na całego w Juracie

W kontekście trwającej w ten weekend imprezy w Juracie kluczowe okazują się wyniki sondażu w najmłodszej grupie wiekowej. Wśród osób od 18 do 29 lat Karol Nawrocki jest bowiem oceniany pozytywnie przez aż 73 proc. ankietowanych (31 proc. "zdecydowanie dobrze" i 42 proc. "raczej dobrze"). Co ciekawe, w tej kategorii wiekowej zupełnie nikt nie wskazał odpowiedzi "zdecydowanie źle", a ogólna negatywna opinia wyniosła zaledwie 7 proc.

REKLAMA

Cokolwiek więc prezydent robi, aby zaskarbić sobie to zaufanie i uznanie młodego pokolenia – chyba działa. Jak widzimy na licznych nagraniach udostępnianych przez Kancelarię Prezydenta RP w mediach społecznościowych, Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką zdają się dziś celebrować tak wysokie wyniki poparcia. Para prezydencka w iście szampańskim nastroju i okularach przeciwsłonecznych bryluje z młodzieżą na plaży.

A jak wygląda sytuacja Karola Nawrockiego w pozostałych grupach wiekowych?