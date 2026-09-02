W środę policjanci z Warszawy otrzymali zgłoszenie o podejrzanych pakunkach znajdujących się przy ulicy Żupniczej na warszawskiej Pradze. Na miejscu trwa akcja służb, które zabezpieczają znalezione obiekty. Występują też utrudnienia w ruchu, ponieważ teren został odgrodzony przez funkcjonariuszy.
Do zdarzenia doszło w środę 2 września po południu. W okolicy dworca Warszawa Wschodnia służby zabezpieczyły podejrzane pakunki złączone ze sobą przewodami.
– O 15:57 otrzymaliśmy zgłoszenie. Przy ulicy Żupniczej na ławce patrol straży miejskiej ujawnił kilka pakunków z przewodami – poinformował w rozmowie z naTemat mł. asp. Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji.
Jak wskazał funkcjonariusz, aktualnie "policjanci zabezpieczają teren przed dostępem osób postronnych". Na ten moment nie ma dalszych informacji na temat tego, czym dokładnie są znalezione pakunki oraz jak znalazły się na ławce przy ulicy Żupniczej.
– Czekamy, aż policyjni pirotechnicy ustalą, z czym mamy do czynienia – wskazał Jakub Gontarek. Zaznaczył, że nie wiadomo, ile dokładnie czasu to potrwa. Okoliczni mieszkańcy nie mają powodów do obaw, ponieważ, jak zaznacza funkcjonariusz: "Strefa jest wygrodzona, więc na chwilę obecną nie ma zagrożenia".
Utrudnienia w ruchu spowodowane akcją służb na ul. Żupniczej
O utrudnieniach w ruchu drogowym na miejscu odgrodzonym przez policję poinformował Warszawski Transport Publiczny na swojej stronie internetowej.
"W związku z działaniami służb na ul. Żupniczej, występują utrudnienia w kursowaniu autobusów linii 102, 123, 173 i 202." – czytamy w komunikacie WTP. Autobusy zostały skierowane na następujące trasy objazdowe: