Fot Grand Warszawski / shutterstock

To dopiero początek wakacji, a już mamy poważne utrudnienia na drogach prowadzących nad morze. Korek utworzył się m.in. na autostradzie A6 w kierunku Świnoujścia. Problemy są również na trasie S3.

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Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad potwierdziła w sobotę, że korek na autostradzie A6 w kierunku Świnoujścia ma około 16 kilometrów. Jak zwraca uwagę RMF FM, do kilku kolizji doszło drogach prowadzących nad morze. Kierowcy, którzy jadą S3 w kierunku Szczecina muszą skorzystać z objazdu.

Utrudnienia na A6 i S3 – węzeł Szczecin Klucz oraz objazdy

GDDKiA ostrzega również, że na S3 od strony Gorzowa Wielkopolskiego oraz A6 od granicy z Niemcami trzeba zwolnić na węźle Szczecin Klucz. Utrudnienia w wyniku zdarzeń drogowych występują też w rejonie węzłów Szczecin Podjuchy i Szczecin Dąbie.

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RMF FM podaje, że w wyniku poważnego wypadku na S3 wyznaczono objazd drogą powiatową Babigoszcz – Miękowo, czyli odcinkiem dawnej DK3.

Warto dodać, że 26 czerwca przejdzie do historii jako dzień, w którym kierowcy w Polsce wreszcie dostali coś, na co czekali od lat. Drogowcy oficjalnie otwierają dwa gigantyczne i kluczowe odcinki tras szybkiego ruchu. I to jest prawdziwy szok, bo w końcu połączono brakujące kropki na drogowej mapie.

Wakacyjne kontrole policji na drogach

W związku z początkiem wakacji policja planuje specjalne działania w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach. Funkcjonariusze będą czuwać nad płynnością ruchu na głównych trasach komunikacyjnych oraz drogach prowadzących do popularnych miejsc wypoczynku i atrakcji turystycznych. Szczególną uwagę zwrócą na kierujących przekraczających dozwoloną prędkość, niekorzystających z pasów bezpieczeństwa oraz przewożenie dzieci niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

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"Jednym z priorytetów będą również kontrole autobusów przewożących dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Policjanci sprawdzą m.in. stan techniczny pojazdów, obowiązkowe wyposażenie, uprawnienia kierowców, ich stan trzeźwości oraz ogólną kondycję psychofizyczną" – informuje policja.

Upały za kierownicą. Jak bezpiecznie podróżować z dziećmi?

Upał, który teraz dokucza nam wszystkim niestety utrudnia życie również na drogach. Wysokie temperatury mogą negatywnie wpływać na koncentrację i czas reakcji kierowcy. Policjanci przypominają, że planując dłuższą podróż, warto uwzględnić regularne przerwy na odpoczynek, odpowiednio się nawadniać oraz mieć w pojeździe zapas wody dla wszystkich podróżujących.

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