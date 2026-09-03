Policja odnalazła ciało w trakcie poszukiwań Witolda Płóciennika Fot. facebook.com / Policja Sulęcin; montaż: naTemat

Witold Płóciennik to ceniony operator filmowy, odpowiedzialny m.in. za takie produkcje jak "Ołowiane dzieci" Netflixa. Od kilku dni był on jednak uznawany za zaginionego, a służby prowadziły jego intensywne poszukiwania. W czwartek 3 września policja znalazła w trakcie tych działań ciało mężczyzny. Wkrótce potwierdzono, że należało ono do zaginionego.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

"Ciało mężczyzny znaleziono w trakcie poszukiwań zaginionego w województwie lubuskim znanego operatora filmowego Witolda Płóciennika" – podały w czwartek, 3 września, serwisy "Fakt" oraz RMF FM. Informację tę potwierdziła policja.

Policja odnalazła ciało Witolda Płóciennika

Jak początkowo wskazywały portale, nie wiadomo było, czy odnalezione zwłoki należą do zaginionego od kilku dni Witolda Płóciennika. Policja początkowo nie udzielała szczegółowych informacji w tej sprawie.

Sierżant Martyna Litka, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Sulęcinie, przekazała redakcji "Faktu" aktualne doniesienia z prowadzonych działań. – Znaleźliśmy ciało mężczyzny, na miejscu trwają czynności procesowe pod nadzorem prokuratora – poinformowała.

REKLAMA

Wkrótce jednak potwierdziły się najgorsze przypuszczenia. Informację tę przekazała prokuratura. "Ciało Witolda Płóciennika zostało dziś odnalezione w trakcie poszukiwań w województwie lubuskim" – poinformowała w rozmowie z redakcją RMF FM Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim.

Również Komenda Powiatowej Policji w Sulęcinie przekazała za pośrednictwem Facebooka przykre wieści o tym tragicznym finale kilkudniowych poszukiwań. "Zakończyły się poszukiwania zaginionego 56-latka. Zostało odnalezione ciało mężczyzny. Dziękujemy za zaangażowanie" – przekazano w komunikacie.

REKLAMA

Witold Płóciennik był zaginiony od kilku dni

Ceniony polski operator filmowy zaginął w sobotę, 29 sierpnia. Ostatni raz mężczyzna widziany był w okolicach jeziora Lubiąż w Lubniewicach (woj. lubuskie). Informację o jego poszukiwaniach zamieściła Komenda Powiatowej Policji w Sulęcinie 31 sierpnia, w poniedziałek. Funkcjonariusze apelowali do wszystkich osób, które mogą mieć informacje o miejscu pobytu Witolda Płóciennika o kontakt z Dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie. W komunikacie policji zamieszczono również dokładny rysopis mężczyzny.

REKLAMA

Szeroko zakrojone poszukiwania mężczyzny trwały od poniedziałku. W akcję zaangażowana była zarówno policja, jak i inne służby, w tym strażacy, żołnierze, ratownicy wodni, przedstawiciele grup ratowniczo-poszukiwawczych oraz mieszkańcy. Działania prowadzono z lądu, wody oraz z powietrza. W ich trakcie wykorzystywano policyjny śmigłowiec, drony z termowizją, sonary, quady, a także wsparcie specjalistycznych grup i psów tropiących. Poszukiwania toczyły się zarówno na terenach leśnych i otwartych, jak i w rejonach zbiorników oraz cieków wodnych.

Dorobek Witolda Płóciennika

Witold Płóciennik był cenionym polskim operatorem filmowym, który od lat pozostawał związany z kinem. W trakcie swojej kariery odpowiadał za zdjęcia do wielu uznanych produkcji. W jego dorobku znalazły się takie tytuły jak m.in.: "Ikar. Legenda Mietka Kosza", "Klangor", "Stulecie Winnych", "Zieja", "Święto ognia", czy wspominany już wcześniej popularny serial Netflixa "Ołowiane dzieci".