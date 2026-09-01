Wojciech Onsorge
Nie żyje Wojciech Onsorge Fot. zrzut ekranu, Lech Poznań / Youtube.com

Wojciech Onsorge nie żyje. Były piłkarz m.in. Lecha Poznań zmarł po kilkuletniej walce z ciężką chorobą. Miał 32 lata. "Na boisku był prawdziwym wojownikiem" – żegnają go kluby, koledzy i kibice. Onsorge był silnie związany z wielkopolską piłką – występował m.in. w Warcie Poznań, Elanie Toruń i Polonii Środa Wielkopolska.

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"Po ciężkiej walce z chorobą zmarł Wojciech Onsorge" – poinformował 1 września Lech Poznań. 32-latek był zawodnikiem drużyny. Działał w niej również jako młodzieżowy skaut.

Wojciech Onsorge silnie związany był z wielkopolską piłką. Pierwsze kroki na murawie stawiał w KS 1920 Mosina. Jak podaje portal poświęcony Kolejorzowi, zawodnik rozwijał swoją karierę w Warcie Poznań, z którą miał okazję grać na poziomie pierwszej ligi. Później Onsorge dołączył do Elany Toruń. Półtora roku później przeniósł się do Środy Wielkopolskiej do Polonii. Ostatnim klubem w jego karierze była druga drużyna Lecha Poznań, z którą zawodnik wystąpił osiem razy.

Poza występami na boisku Wojciech Onsorge działał w strukturach Lecha, nawet po wykryciu choroby. Poznaniak był skautem w latach 2021-2026, a także prowadził własną szkółkę piłkarską w Luboniu oraz Puszczykowie.

"Na boisku był prawdziwym wojownikiem" – Elana Toruń o Wojciechu Onsorge

"Na boisku był prawdziwym wojownikiem, który zawsze zostawiał na murawie całe swoje serce. Poza nim – po prostu wspaniałym, ciepłym i niezwykle pomocnym człowiekiem. Człowiekiem, na którego zawsze można było liczyć" – tak zawodnika pożegnali przedstawiciele Elany Toruń. "Wojtku, dziękujemy za każdy mecz, za każdy uśmiech i za Twoją charakterną walkę do samego końca" – czytamy dalej w komunikacie klubu.

Pod wpisem wspominającym Wojciecha Onsorge wypowiedział się również jego były kolega z klubu – Bartosz Boniecki. "Zawsze mogłem liczyć na dobre słowo, pomoc i wsparcie. Nie robiłeś tego na pokaz – po prostu taki byłeś. Pomagałeś każdemu, kto tego potrzebował. Nieważne, czy był to młody zawodnik, czy ktoś bardziej doświadczony" – wspomina piłkarz.

"Byłeś świetnym piłkarzem, ale jeszcze lepszym człowiekiem. Takich ludzi spotyka się bardzo rzadko. Takiego człowieka powinna mieć każda szatnia, każdy klub i każdy zespół. Dziękuję Ci za wszystko, czego mnie nauczyłeś i za to, jakim byłeś człowiekiem. Dziękuję, że miałem szczęście spotkać Cię na swojej drodze".

Bartosz Boniecki

były zawodnik Elany Toruń

"Z ogromnym smutkiem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Wojciecha Onsorge, byłego zawodnika Polonii Środa. Wojtek był częścią naszej polonijnej rodziny i na zawsze pozostanie w pamięci tych, którzy mieli okazję spotkać go na boisku i poza nim" – to z kolei komunikat Polonii Środa Wielkopolska.

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Wojciech Onsorge walczył ze złośliwym nowotworem

Jak podaje TVP Sport, Wojciech Onsorge w 2021 roku usłyszał diagnozę nieoperacyjnego guza mózgu trzeciego stopnia złośliwości. Choroba przerwała jego karierę piłkarską w momencie, gdy zawodnik wciąż był aktywny na boisku – jeszcze w kwietniu 2021 roku występował w barwach Lecha Poznań.

Pogrzeb Wojciecha Onsorge odbędzie się w piątek 4 września o godzinie 10:00 w Mosinie.