Policja, wypadek, autostrada A1
Kierowca od tragicznego wypadku na autostradzie A1 usłyszał już zarzuty i trafił do aresztu. W jego krwi wykryto także obecność narkotyków. Fot. Komenda Miejska Policji w Częstochowie

31-letni Dominik D. usłyszał zarzuty oraz trafił do aresztu na trzy miesiące, po tym jak spowodował tragiczny wypadek na autostradzie A1 pod Mykanowem. Zginęły w nim 4 osoby, a kolejne 4 odniosły ciężkie obrażenia. Jak się okazało, kierowca znajdował się wtedy pod wpływem narkotyku.

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Do wypadku doszło 1 września 2026 roku przed godziną 9:00 na autostradzie A1 na wysokości miejscowości Mykanów. Jak przekazała w komunikacie śląska policja, kierujący samochodem ciężarowym marki Scania z nieustalonych dotąd przyczyn wjechał w ciąg pojazdów ekipy remontującej jezdnię, znajdującej się na prawym pasie ruchu.

W wyniku zdarzenia zginęły cztery osoby w wieku od 20 do 62 lat, a cztery kolejne, które odniosły poważne obrażenia, zostały przetransportowane do szpitala. Sam kierujący ciężarówką nie został ranny. Wypadek na A1 pod Mykanowem na wiele godzin sparaliżował ruch w kierunku Gliwic.

Śledztwo po wypadku na autostradzie A1. Zarzuty i wyniki badań toksykologicznych

Po wypadku mężczyźnie pobrano krew do szczegółowych badań na zawartość alkoholu oraz innych substancji. Jak poinformował w czwartek 3 września prok. Tomasz Ozimek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, śledczy otrzymali już opinię biegłego z zakresu toksykologii.

Z dokumentu wynika, że Dominik D. w momencie kierowania pojazdem znajdował się pod wpływem substancji psychotropowej w postaci klefedronu. Jak dodał w komunikacie prokurator: "Treść opinii będzie miała wpływ na zmianę kwalifikacji prawnej czynu zarzucanego podejrzanemu i zaostrzenie odpowiedzialności karnej". Dodajmy, że klefedron to syntetyczny katynon sprzedawany latami jako dopalacz – klefedron i heksen są równie niebezpieczne jak głośna "flakka".

W toku prowadzonego przez śledczych postępowania Dominik D. usłyszał do tej pory dwa zarzuty. Pierwszy z nich dotyczy "nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, zagrażającej życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach". Ponadto w trakcie przeszukania pojazdu, w kabinie prowadzonego przez niego ciągnika ujawniono dwie karty kierowcy, które zostały wydane na nazwiska innych osób. W związku z tym drugi sformułowany zarzut dotyczy "ukrywania w kabinie użytkowanego przez siebie pojazdu dokumentów w postaci dwóch kart kierowców".

Jak wskazał prokurator Ozimek, podczas policyjnego przesłuchania 31-latek przyznał się do pierwszego z zarzutów, czyli sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. W swoich wyjaśnieniach mężczyzna zaznaczył jednak, że nie pamięta samych okoliczności zdarzenia. Do drugiego zarzutu, dotyczącego ukrywania cudzych dokumentów, kierowca się nie przyznał.

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Areszt dla podejrzanego. Policja wciąż poszukuje świadków wypadku pod Mykanowem

Po zakończeniu przesłuchania podejrzanego prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Częstochowie o zastosowanie wobec Dominika D. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Prokuratura motywowała swój wniosek surową karą grożącą podejrzanemu, a także uzasadnioną obawą ucieczki, ukrycia się przed wymiarem sprawiedliwości oraz obawą matactwa z jego strony, co mogłoby utrudnić prawidłowy tok śledztwa. Sąd Rejonowy w Częstochowie w pełni uwzględnił ten wniosek i zastosował wobec Dominika D. tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.

Śledztwo w tej sprawie wciąż trwa, a policjanci z Częstochowy pracują nad dokładnym odtworzeniem przebiegu tragedii. Służby poszukują świadków, którzy 1 września przed godziną 9:00 podróżowali autostradą A1 w stronę Katowic, w okolicy zjazdu w kierunku Mykanowa.

"Jeżeli posiadasz nagranie z wideorejestratora, które nagrało położenie i konfigurację ciągu pojazdów firm remontujących ten odcinek drogi w okolicy tego zdarzenia, niezwłocznie skontaktuj się z policjantami z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie" – czytamy w komunikacie Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. Przypomnijmy, że to właśnie na autostradzie A1 powstał niedawno rekordowy odcinkowy pomiar prędkości.