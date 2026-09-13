Gigantomania opanowała część świata. Polska z Maryją i Chrystusem jest tu wysoko Fot. Wikipedia/Autorstwa Pko - Praca własna, CC BY-SA 4.0/Pundit - Praca własna/CC BY-SA 4.0/ Eduardo Castrillo/montaż naTemat

Świat opanowała dziwna moda, a Polska z najwyższą figurą Matki Bożej w Europie właśnie do niej dołączyła. Możemy kpić i dziwić się, po co ten pomnik, ale nasze Konotopie nie jest jedyne. W XXI wieku, zwłaszcza w ostatnich latach, mamy dosłownie wysyp podobnych, religijnych, kolosów. I budowane są kolejne. Cały czas trwa wyścig, który będzie najwyższy. Po co?

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Armenia. Tu – na wysokości 2500 m n.p.m., na górze Hatis niedaleko Erywania – ma stanąć najwyższy posąg Jezusa Chrystusa na świecie. Sama figura jest gotowa i robi piorunujące wrażenie.

Na zdjęciach sprzed paru tygodni widać, jak popiersie Chrystusa leży na podwórku warsztatu, przewyższa okoliczne domy i góruje nad dachami. W pobliżu leży druga część kolosa. Sama dłoń jest większa niż wysokość parkanu wokół posesji. Cała figura liczy 33 metry i jest wykonana z aluminium. Ma stanąć na potężnym cokole i razem z nim ma mieć wysokość 101 metrów (choć niektóre źródła twierdzą, że mniej, bo 77 metrów).

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Armeńskie media od miesięcy ekscytują się tym, że cała konstrukacja będzie wyższa niż słynny monument Jezusa Chrystusa w Rio de Janeiro w Brazylii (38 metrów), a także Statuta Wolności w USA – od ziemi do szczytu jej pochodni (93 m).

Jej budowę ogłoszono w 2022 roku, ale nie obyło się bez sprzeciwów tutejszego Kościoła Apostolskiego i obrońców przyrody. Z kolei dziś wiszą nad nią czarne chmury, gdyż główny pomysłodawca, armeński biznesman Gagik Tsarukyan, został aresztowany pod zarzutem oszustw i prania brudnych pieniędzy. Nie wiadomo więc, co dalej z Chrystusem.

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Po co jednak Armenii taki gigant?

– Jesteśmy najstarszym chrześcijańskim narodem na świecie. Logiczne jest, że powinniśmy mieć największy pomnik Jezusa na świecie – argumentował Tsarukyan. Zgodnie z jego wizją wokół figury ma powstać całe centrum turystyczne.

"Zwolennicy projektu twierdzą, że inwestycja może zapewnić Armenii rozpoznawalną na całym świecie atrakcję związaną z jej chrześcijańską tożsamością. Tsarukyan określa monument jako przyszły symbol kraju oraz projekt, który może przyciągnąć dużą liczbę zagranicznych turystów" – opisywał "Armenian Report".

Gigantyczny Chrystus powstaje w Armenii oraz w Kolumbii

Pomnik Chrystusa w Armenii przedstawiany jest jako najwyższy na świecie. Jednak tak samo prezentowany jest inny, który właśnie budowany jest w Kolumbii – w El Peñol w departamencie Antioquia. Kolumbijskie media piszą o nim: "jeden z najbardziej ambitnych projektów turystyki religijnej w Ameryce Łacińskiej".

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Tutejszy Chrystus ma 86 metrów. Konstruowany jest w sposób modułowy, część po części. Sama głowa liczy 10 metrów, postała za pomocą drukarki 3D. Pomnik będzie stał na tle 28-kondygnacyjnego budynku w kształcie krzyża. Wokół niego ma powstać kompleks turystyczny, zaplanowano nawet panoramiczną kolejkę linową.

Budowa ruszyła w 2024 roku, ma być ukończona do końca 2026 roku lub na początku 2027 roku.

Cel? Powstanie nowej atrakcji turystycznej. "Projekt ma na celu uczynienie Kolumbii światowym kierunkiem turystyki religijnej i kulturowej, a także przyczynienie się do rozwoju gospodarczego regionu" – opisuje serwis Colombia One.

Co ciekawe, nie jest to również inicjatywa tutejszego Kościoła. Za budową pomnika stoi rodzinna grupa przedsiębiorców, Grupo Montecielo, która zajmuje się nieruchomościami i turystyką.

Do Konotopia organizują wycieczki. O najwyższych pomniku Maryi w Europie piszą za granicą

Pomnik Matki Bożej Miłosiernej w Konotopiu wydaje się przy nich skromny, choć to przecież najwyższy tego monument w Europie.

Przypomnijmy, jego uroczyste odsłonięcie odbyło się 15 sierpnia 2026 roku. Rzeźba liczy 55 metrów wysokości. Przewyższyła dotychczasowego lidera polskich budowli sakralnych – słynnego Chrystusa Króla ze Świebodzina (52,5 m).

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Inicjatorami oraz głównymi fundatorami monumentu są Grażyna i Roman Karkosikowie, którzy wznieśli go jako wotum wdzięczności za powrót do zdrowia po udarze. Cała inwestycja kosztowała około 100 mln zł.

Budowla od początku wzbudza w Polsce mieszane uczucia. Ojciec Paweł Gużyński w Rozmowie naTemat nie przebierał w słowach. Według niego budowanie rekordowych pomników – takich jak wielka figura Matki Boskiej w Konotopiu – w momencie, gdy Kościół zmaga się z niezałatwionymi, fundamentalnymi kryzysami, jest moralnym zgrzytem.

Jednak miejsce jest już znane za granicą. O pomniku rozpisywały się m.in. BBC, "The Guardian" czy "The Telegraph".

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Rekord świata dla Maryi – Matki Całej Azji. To niemal 100 metrów wysokości

Pomnik w Konotopiu jest drugim największym na świecie monumentem Maryi. Do rekordu świata wiele mu jednak brakuje. Ten należy do Mother of All Asia – Tower of Peace – figury Matki Boskiej w Batangas na Filipinach.

To również dzieło XXI wieku. Maryja – Matka Całej Azji powstawała w latach 2014–2021. Cała konstrukacja liczy aż 98,15 m i mieści m.in. kaplice, pomieszczenia konferencyjne oraz taras widokowy.

Trzeci w tym rankingu to nowy Pomnik Matki Bożej Fatimskiej w Crato w Brazylii. Ma 54 metry wysokości. Jego uroczyste odsłonięcie i poświęcenie odbyło się 13 listopada 2025 roku.

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Ale to nie wszystko. Przykładów, że polskie Konotopie nie jest jedyne, jest więcej. Jednak przede wszystkim rzuca się w oczy, że w ostatnich latach świat ogarnęła dziwna, religijna, gigantomania.

Dalsza część artykułu poniżej.

Brazylia, Indonezja, Filipiny – tu w ostatnich latach budują gigantyczne pomniki

Wielki pomnik Chrystusa, jeden z największych na Bliskim Wschodzie, powstał w 2026 roku również w Libanie. Całość konstrukcji ma 26 metrów. To jeden z największych pomników Chrystusa na Bliskim Wschodzie.

W ostatnich latach pomniki powstały też m.in. w:

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Brazylia – pomnik Chrystusa Opiekuna w Encantado (43 m z cokołem, 2022), pomnik Chrystusa Odkupiciela w Barra Bonita (ok. 37 m, 2016) Indonezja – pomnik Jezusa Chrystusa Zbawiciela ( 61 m, 2024), pomnik Jezusa Chrystusa Błogosławiącego w Tana Toraja na wyspie Celebes (ok. 45 m, 2015) Filipiny – figura Najświętszego Serca Jezusa (ok. 31 m, 2015)

Dodajmy tylko, że pomnik Chrystusa Króla Wszechświata w Świebodzinie został zbudowany w 2010 roku.

Widać trend, że ma być potężnie i wysoko. Widać wyścig o rekord i porównywanie się zwłaszcza do słunnego Chrystusa z Rio. Widać też, że niektórzy grają wysokością samej figury, inni całą konstrukcją z cokołem – byle przebijało się hasło "największy/najwyższy".

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Co za tym stoi? Oczywiście religia, ale też lokalna, regionalna, symbolika, nie mówiąc o turystyce i biznesie. "Największy Chrystus na świecie", czy "najwyższa figura Maryi w Europie" robią dziś wrażenie. Są widoczne z daleka i przyciągają rzesze ludzi. A o to ich twórcom najwyraźniej chodzi.

Toruńskie "Nowości" opisują dziś, że wizytę w Konotopiu mają już w ofercie różne biura podróży. I nie tylko one. Figura w Konotopiu zaczyna być coraz popularniejszym punktem programu wycieczek.

"Rozmaitych wyjazdów uwzględniających w programie pobyt w Konotopiu jest więcej – są organizowane przez środowiska kościelne, a także liczne organizacje i stowarzyszenia. Oferty potrafią zaskakiwać – jeszcze w sierpniu jedna z parafii z warmińsko-mazurskiego połączyła obejrzenie figury Matki Bożej Miłosiernej z relaksem w termach w Uniejowie" – czytamy.