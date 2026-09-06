Pomnik Maryi Fot. Kacperio/Shutterstock

Uroczyste odsłonięcie pomnika Matki Bożej Miłosiernej w niewielkim Konotopie w województwie kujawsko-pomorskim odbiło się echem w międzynarodowych mediach. Nowo powstała budowla pobiła dotychczasowe polskie i europejskie rekordy.

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Pomnik Matki Bożej Miłosiernej w Konotopie robi furorę nie tylko w Polsce, lecz również w zagranicznych mediach. Odsłonięta 15 sierpnia rzeźba liczy aż 55 metrów wysokości. Tym samym przewyższyła dotychczasowego lidera polskich budowli sakralnych – słynnego Chrystusa Króla ze Świebodzina (52,5 m) – i stała się najwyższym tego rodzaju obiektem w całej Europie. Niemała okazała się również cena. Przypomnijmy, że koszt budowy to około 100 mln zł.

Inicjatorami oraz głównymi fundatorami monumentu są Grażyna i Roman Karkosikowie, którzy wznieśli go jako wotum wdzięczności za powrót do zdrowia po udarze. W oficjalnym wydarzeniu odsłonięcia pomnika brał udział m.in. były prezydent Lech Wałęsa.

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Wydarzenie z małej polskiej wsi szybko trafiło na łamy zagranicznych mediów, w tym BBC, "The Guardian" czy "The Telegraph". Brytyjskie BBC wyliczyło, że polski pomnik jest o niemal 20 metrów wyższy od ikonicznego pomnika z brazylijskiego wzgórza Corcovado, z kolei agencja AFP opublikowała nagranie pokazujące obiekt z lotu ptaka, wskazując, że jest to druga co do wysokości rzeźba przedstawiająca Maryję na globie.

Media zaznaczają jednak, że konstrukcja z Polski "blednie" w zestawieniu ze światowym liderem. Rekord świata należy do monumentu Matki Całej Azji na Filipinach, który ma 98,15 metra wysokości.

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Polska rośnie w siłę. Zagraniczne media rozpisują się o naszym kraju

Odsłonięcie pomnika w Konotopie to tylko jeden z przykładów sytuacji, w których Polska trafia na czołówki światowych dzienników. Zagraniczni dziennikarze coraz częściej biorą na celownik nasze atrakcje i doceniają nasz kraj pod względem oferty turystycznej.