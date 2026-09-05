Lepiej nie tytułuj tak przelewu, bo zaświecisz się w skarbówce na czerwono Fot. Shutterstock.com / marekfromrzeszow

Niewinny przelew do członka rodziny lub znajomego może sprowadzić na nas kontrolę banku albo urzędu skarbowego. I nie chodzi tu tylko o wysokość kwoty czy częstotliwość wpłat. Okazuje się, że powinniśmy bardziej przywiązywać wagę także i do tytułów samych przelewów, bo to one mogą narobić nam kłopotów.

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Nie od dziś wiadomo, że banki mają obowiązek monitorowania naszych transakcji i w pewnych sytuacjach informować o tym urząd skarbowy. Nie stoi za tym jednak żadna teoria o inwigilowaniu obywateli, a prawo, które wynika z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Prawniczka Judyta Sobolak, która w mediach społecznościowych dzieli się ciekawostkami w zakresie prawa, wyjaśnia w jednym z jej postów na Instagramie, na co dokładnie wyczulone są bankowe systemy bezpieczeństwa.

Żarty w tytule przelewu to nie przelewki

Jak wskazała adwokatka, w przelewach realizowanych nawet do naszych bliskich czy znajomych duże znaczenie ma sam ich tytuł. "To, co dla nas jest żartem, dla systemów bankowych bywa sygnałem ostrzegawczym" – wskazuje ekspertka.

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Czasem niewinny żart lub zbyt ogólny opis przy większych kwotach czy regularnych transakcjach może spowodować, że system wyłapie naszą operację, a my zaświecimy się w skarbówce na czerwono. Schemat bywa prosty: przelew i tytuł, a potem kontrola. Wśród przykładów takich zakazanych tytułów przelewów prawniczka wymienia żartobliwe i dwuznaczne opisy typu: "haracz", "okup" czy "za nielegalne usługi". Problem mogą stanowić również zbyt ogólne hasła, takie jak chociażby "darowizna" czy "zapłata". "Czasem jeden nieprzemyślany tytuł oznacza dużo niepotrzebnych wyjaśnień" – zaznacza Sobolak.

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Warto w tym miejscu przypomnieć, że polskie prawo przewiduje całkowite zwolnienie z podatku od darowizn w ramach tzw. zerowej grupy podatkowej, do której zaliczają się przede wszystkim członkowie najbliższej rodziny. Aby jednak skorzystać z tej ulgi, konieczne jest spełnienie formalnych wymogów, w tym właściwe udokumentowanie przekazanych środków. Przelewy nie mogą być opisywane ogólnikowo – tytuł powinien wyraźnie wskazywać, że jest to darowizna, oraz dokładnie określać odbiorcę, do którego trafiają pieniądze.

Banki i skarbówka sprawdzają nie tylko tytuły

Judyta Sobolak zwraca jednak uwagę, że systemy bankowe analizują również szereg innych wskaźników. Pod lupę brane są także wysokie kwoty oraz częstotliwość i regularność zlecanych wpłat. Jeśli na nasze konto trafiają pieniądze z wielu różnych źródeł lub od różnych osób, systemy bezpieczeństwa mogą uznać to za coś podejrzanego. Ważnym elementem są również przelewy międzynarodowe, które zawsze przechodzą dodatkową weryfikację.

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Prawniczka wylicza, na jakie aspekty zwracają uwagę banki i skarbówka:

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