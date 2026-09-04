Dobudowanie kilku metrów do garażu wygląda na drobiazg: trochę fundamentu, ściana, przedłużony dach. W praktyce to jedna z częstszych przyczyn postępowań prowadzonych przez inspektorów nadzoru budowlanego. Właściciele domów wychodzą bowiem z założenia, że skoro garaż wolno postawić na zgłoszenie, to na tej samej zasadzie wolno go powiększyć. A to pułapka.
Prawo budowlane pozwala wznieść bez pozwolenia wolno stojący, parterowy garaż o powierzchni zabudowy do 35 mkw., przy czym na każde 500 mkw. działki mogą przypadać najwyżej dwa takie obiekty. To wyjątek od reguły i – jak każdy wyjątek – jest wąsko interpretowany. Odnosi się do budowy nowego obiektu o określonych parametrach, a nie do dowolnych robót przy obiekcie już istniejącym.
Rozbudowa zmienia te parametry: powierzchnię zabudowy, kubaturę, często wysokość i obrys budynku. Oznacza to konieczność uzyskania pozwolenia na budowę i dotyczy to zarówno podniesienia dachu, dobudowania pomieszczenia gospodarczego czy połączenia wolno stojącego garażu z bryłą domu. Roboty rozpoczęte bez tej decyzji to – jak ostrzega biznes.interia.pl – samowola budowlana w rozumieniu art. 48 Prawa budowlanego, niezależnie od tego, jak niewielkiej powierzchni dotyczą.
Dobudowałeś kilka metrów do garażu? Możesz dostać karę nawet po latach
W publikacjach na temat garaży często pojawia się widełkowa opłata legalizacyjna wynosząca od 2,5 do 5 tys. zł. To prawda, ale tylko dla części spraw. Ryczałt z art. 49d Prawa budowlanego stosuje się wtedy, gdy obiekt można było zrealizować na zgłoszenie, czyli na przykład gdy ktoś postawił nowy garaż do 35 mkw. i po prostu zapomniał o formalnościach.
Jeżeli roboty wymagały pozwolenia na budowę – a tak jest przy typowej rozbudowie – opłatę liczy się według wzoru z art. 59f: stawka 500 zł, pomnożona przez współczynnik kategorii obiektu, współczynnik wielkości i przez 50. Dla garażu, budynku gospodarczego czy letniskowego najczęściej przywoływana kwota to ok. 25 tys. zł, dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego – 50 tys. zł, przy czym konkretną wysokość przesądzają współczynniki z załącznika do ustawy, a kwalifikacja rozbudowanego obiektu należy do organu. Różnica względem ryczałtu jest więc pięcio- lub dziesięciokrotna i to ona decyduje o tym, że w części spraw taniej wychodzi rozbiórka dobudowanej części niż jej legalizacja.
Do tego dochodzą koszty, o których łatwo zapomnieć: inwentaryzacja, projekt zagospodarowania działki i projekt architektoniczno-budowlany, ekspertyzy techniczne, opinie geodezyjne. Rachunek zamyka się wtedy w kwocie znacznie wyższej niż sama opłata, a i tak koszty budowy domu wzrastają z roku na rok.
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Samowola się nie przedawnia, ale po 20 latach zmienia się tryb
Nie istnieje termin, po którym nielegalna rozbudowa staje się legalna sama z siebie. Wpis w ewidencji gruntów i budynków, płacony podatek od nieruchomości czy podłączone media mogą jedynie posłużyć do ustalenia daty zakończenia robót.
Jest jednak istotny wyjątek, który w doniesieniach medialnych bywa pomijany. Gdy od zakończenia budowy upłynęło co najmniej 20 lat, zastosowanie znajduje uproszczone postępowanie legalizacyjne z art. 49f i następnych. W tym trybie opłaty legalizacyjnej się nie pobiera – organ żąda przede wszystkim inwentaryzacji powykonawczej i ekspertyzy potwierdzającej, że obiekt nadaje się do bezpiecznego użytkowania. Dwadzieścia lat to zatem nie tyle moment, w którym urzędnik "i tak przyjdzie", ile granica między procedurą kosztowną a stosunkowo łagodną.
Nie działa też uproszczona ścieżka wtedy, gdy przed upływem tych 20 lat organ wydał decyzję o nakazie rozbiórki (art. 49f ust. 2) – samo przeczekanie postępowania niczego nie załatwia.
Kiedy legalizacja jest niemożliwa
Organ najpierw bada, czy obiekt w ogóle da się zalegalizować. Jeśli tak, wstrzymuje roboty i wyznacza termin na złożenie dokumentów. Postępowanie kończy się jednak nakazem rozbiórki, gdy:
Rozbudowa musi mieścić się w zasadach usytuowania budynków, które określa § 12 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych. Reguła podstawowa to ściana zwrócona w stronę granicy z oknami lub drzwiami – co najmniej 4 m, ściana bez otworów – 3 m.
Jednak jest to tylko punkt wyjścia. Przepis przewiduje szereg dalszych wariantów: odrębne zasady dla działek o szerokości 16 m lub mniejszej, możliwość przylegania ścianą do budynku stojącego na sąsiedniej nieruchomości, zbliżenie do granicy dopuszczone wprost w miejscowym planie, a od sierpnia 2024 r. także ustęp pozwalający zejść do 3 m ścianą z oknami, gdy nie jest ona równoległa do granicy. Przy konkretnej inwestycji trzeba sięgnąć do aktualnego tekstu paragrafu, a nie do jego skróconej wersji.
W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej obowiązuje odstępstwo istotne przy garażach: garaż lub budynek gospodarczy ścianą bez okien i drzwi może stanąć bezpośrednio przy granicy albo nie bliżej niż 1,5 m od niej, pod warunkiem że ma nie więcej niż 6,5 m długości i 3 m wysokości. Zgodnie z projektem nowelizacji tego rozporządzenia, przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii i zapowiadanym jako nowe przepisy dla właścicieli działek, parametry te mają wzrosnąć do 7 m długości i 3,5 m wysokości, a zmiana ma wejść w życie 20 września 2026 roku.
Resort rozwoju nie przystał natomiast na postulat izby architektów, by analogiczne zasady objęły garaże stanowiące przedłużenie bryły domu jednorodzinnego.
Co sprawdzić, zanim wjedzie sprzęt
*Artykuł ma charakter informacyjny i nie zastępuje porady prawnej ani konsultacji z uprawnionym projektantem.