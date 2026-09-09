Wypadek pociągu PKP "Koziołek". Opóźnienia na kolei obejmą całą Polskę Fot. Policja Mazwosze/X

W środę 9 września w południe doszło do poważnego wypadku na torach w okolicach Sokolników Mokrych. Pociąg zderzył się tam z samochodem ciężarowym i w konsekwencji doszło do wykolejenia części składu. PKP Intercity w rozmowie z naTemat przynaje, że opóźnienia będą w całym kraju.

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Sytuacja po wypadku na torach w okolicach Sokolników Mokrych jest bardzo poważna. Jak poinformowało PKP Intercity, powołując się na służby, składem złożonym z sześciu wagonów podróżowało ok. 120 osób. W wyniku wykolejenia pociągu PKP Intercity nr 2820/1 "Koziołek" 20 pasażerów zostało rannych, a stan czterech określa się jako ciężki. Kolejną złą wiadomością jest fakt, że opóźnienia na kolei będą ogromne.

PKP Intercity o opóźnieniach pociągów w całym kraju. Efekt domina

Wypadek w okolicach Sokolników Mokrych oznacza wielogodzinne utrudnienia na kolei. Trasa jest nieprzejezdna, ruszyła już komunikacja zastępcza, rozpoczęto też wzajemne honorowanie biletów w pociągach ŁKA i Polregio. To jednak tylko doraźne radzenie sobie z utrudnieniami, które będą bardzo duże.

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– Trudno przewidzieć, ile potrwają utrudnienia, bo wypadek miał miejsce przed dwunastą dzisiaj. Na miejscu najpierw pracę musi skończyć komisja, która ustali przyczynę tego wypadku. Później rozpoczną się prace techniczne związane z postawieniem taboru na tory i wycofaniem do stacji. Wszystko potrwa kilkanaście godzin – przekazał w rozmowie z naTemat Mateusz Gdowski, zastępca rzecznika prasowego PKP Intercity.

Dla podróżnych miał jednak jeszcze jedną złą wiadomość. Wykolejenie pociągu w woj. mazowieckim będzie miało wpływ na opóźnienia na kolei w całym kraju.

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– Dostępna będzie zastępcza komunikacja albo ruch będzie kierowany drogą okrężną tam, gdzie jest to możliwe. Natomiast ten wypadek będzie miał wpływ na połączenia na całej sieci kolejowej. Największe utrudnienia wystąpią w okolicach miejsca wypadku. Natomiast zawsze jest tak, że takie zdarzenie generuje tak zwane opóźnienia wtórne. Oznacza to, że jeden pociąg jest opóźniony, drugi musi na niego zaczekać, a trzeci nie może w tym czasie przejechać – dodał przedstawiciel PKP Intercity.

Betoniarka zderzyła się z pociągiem PKP Intercity

Nieco więcej szczegułów na temat środowego zdarzenia podała Policja. Wiadomo już, że wykolejeniu uległ pociąg PKP Intercity "Koziołek" relacji Lublin Główny-Szczecin Główny. Do wypadku doszło na skutek zderzenia składu z betoniarką. Jak widać na zdjęciach opublikowanych przez funkcjonariuszy na miejscu lądowała załoga Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wykolejeniu uległo przynajmniej kilka z sześciu wagonów. Tory są zablokowane w obu kierunkach, co będzie potęgowało utrudnienia.

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