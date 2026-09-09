W środę 9 września w południe doszło do poważnego wypadku na torach w okolicach Sokolników Mokrych. Pociąg zderzył się tam z samochodem ciężarowym i w konsekwencji doszło do wykolejenia części składu. PKP Intercity w rozmowie z naTemat przynaje, że opóźnienia będą w całym kraju.
Sytuacja po wypadku na torach w okolicach Sokolników Mokrych jest bardzo poważna. Jak poinformowało PKP Intercity, powołując się na służby, składem złożonym z sześciu wagonów podróżowało ok. 120 osób. W wyniku wykolejenia pociągu PKP Intercity nr 2820/1 "Koziołek" 20 pasażerów zostało rannych, a stan czterech określa się jako ciężki. Kolejną złą wiadomością jest fakt, że opóźnienia na kolei będą ogromne.
PKP Intercity o opóźnieniach pociągów w całym kraju. Efekt domina
Wypadek w okolicach Sokolników Mokrych oznacza wielogodzinne utrudnienia na kolei. Trasa jest nieprzejezdna, ruszyła już komunikacja zastępcza, rozpoczęto też wzajemne honorowanie biletów w pociągach ŁKA i Polregio. To jednak tylko doraźne radzenie sobie z utrudnieniami, które będą bardzo duże.
– Trudno przewidzieć, ile potrwają utrudnienia, bo wypadek miał miejsce przed dwunastą dzisiaj. Na miejscu najpierw pracę musi skończyć komisja, która ustali przyczynę tego wypadku. Później rozpoczną się prace techniczne związane z postawieniem taboru na tory i wycofaniem do stacji. Wszystko potrwa kilkanaście godzin – przekazał w rozmowie z naTemat Mateusz Gdowski, zastępca rzecznika prasowego PKP Intercity.
Dla podróżnych miał jednak jeszcze jedną złą wiadomość. Wykolejenie pociągu w woj. mazowieckim będzie miało wpływ na opóźnienia na kolei w całym kraju.
– Dostępna będzie zastępcza komunikacja albo ruch będzie kierowany drogą okrężną tam, gdzie jest to możliwe. Natomiast ten wypadek będzie miał wpływ na połączenia na całej sieci kolejowej. Największe utrudnienia wystąpią w okolicach miejsca wypadku. Natomiast zawsze jest tak, że takie zdarzenie generuje tak zwane opóźnienia wtórne. Oznacza to, że jeden pociąg jest opóźniony, drugi musi na niego zaczekać, a trzeci nie może w tym czasie przejechać – dodał przedstawiciel PKP Intercity.
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Betoniarka zderzyła się z pociągiem PKP Intercity
Nieco więcej szczegułów na temat środowego zdarzenia podała Policja. Wiadomo już, że wykolejeniu uległ pociąg PKP Intercity "Koziołek" relacji Lublin Główny-Szczecin Główny. Do wypadku doszło na skutek zderzenia składu z betoniarką. Jak widać na zdjęciach opublikowanych przez funkcjonariuszy na miejscu lądowała załoga Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wykolejeniu uległo przynajmniej kilka z sześciu wagonów. Tory są zablokowane w obu kierunkach, co będzie potęgowało utrudnienia.
Stan poszkodowanych jest poważny. –W wyniku przeprowadzonej segregacji medycznej cztery osoby zostały oznaczone kolorem czerwonym, czyli wymagały pilnego udzielenia pomocy medycznej. Zostały zabrane przez przybyłe zespoły ratownictwa medycznego oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe do szpitali. Po ponownej segregacji cztery osoby z lekkimi obrażeniami i otarciami też zostały przetransportowane do szpitali – przekazał w rozmowie z naTemat kapitan Marcin Kowalski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze.