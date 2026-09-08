Polska rajem dla zagranicznych turystów Fot. Mo Wu/Shutterstock

Nie od dziś wiadomo, że Polska rośnie w siłę i przyciąga coraz więcej zagranicznych turystów. Przekłada się to również na międzynarodowe rankingi, w których coraz częściej zajmujemy wysokie miejsca. Tym razem zostaliśmy wyróżnieni jako kierunek idealny dla szczególnej grupy turystów. Wyprzedziliśmy nawet Tajlandię i Stany Zjednoczone.

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Międzynarodowe biuro podróży "Firebird Tour" opublikowało ostatnio ranking, który może okazać się zaskakujący. Zestawienie podsumowuje najlepsze kierunki turystyczne dla seniorów. Nasz kraj uplasował się w nim na dosyć wysokim miejscu.

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Najnowszy ranking turystyczny zaskakuje

Zestawienie "Firebird Tour" zostało stworzone na podstawie badania, które obejmowało 100 krajów. Zbadano je pod kątem 7 kryteriów ważnych dla dojrzałych podróżnych. Należały do nich np. bezpieczeństwo, odsetek osób powyżej 65. roku życia, zniżki dla seniorów, łatwość poruszania się pieszo, opieka zdrowotna i oferta kulturalna.

Z zestawienia wynika, że Europa to prawdziwy raj dla emerytów, także dla tych, którzy wciąż pracują, bo w Polsce coraz częściej seniorzy rezygnują z emerytury na rzecz innych korzyści. Krajom z Europy przypadło aż 8 z 10 miejsc w pierwszej dziesiątce i 18 miejsc z pierwszych dwudziestu pięciu państw zestawienia.

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Polska dobrym krajem dla seniorów

Europejskie państwa zdominowały czołówkę zestawienia, zajmując aż cztery z pięciu pierwszych miejsc. Na piątym miejscu znalazła się Szwajcaria, doceniona za architekturę bez barier i wygodę dla pieszych, a czwarte miejsce przypadło Słowenii, która wyprzedziła m.in. Francję i Holandię dzięki wysokiemu poziomowi bezpieczeństwa i niedrogim przejazdom dla obywateli UE.

Podium otwiera Hiszpania (3. miejsce) ze dobrą opieką medyczną i transport, natomiast europejskim liderem zostały Niemcy (2. miejsce). Kraj ten wyróżnia się dużą populacją seniorów (23,7 proc.) i tanią komunikacją (dostępną także dla turystów).

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Mimo silnej reprezentacji Starego Kontynentu, numerem jeden okazała się Japonia. Będąc najbardziej "sędziwym" społeczeństwem globu, gdzie seniorzy stanowią aż 29,5 proc. populacji, kraj ten przoduje m.in. pod względem infrastruktury dostosowanej do potrzeb osób starszych.