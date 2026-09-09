Koncerty przyciągają rzesze fanów Fot. Sagase48/Shutterstock

Zapowiedź występu Celine Dion w Paryżu wywołała falę zainteresowania krótkimi podróżami muzycznymi. Z danych eSky Group wynika, że w terminie koncertu artystki liczba rezerwacji lotów do stolicy Francji wzrosła. Istotną rolę w tym trendzie odgrywają podróżni z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej.

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W dniach 11–13 września, czyli w czasie koncertu Céline Dion (12 września), liczba rezerwacji lotów do Paryża w całej grupie eSky wzrosła o 11 proc. rok do roku. Wynik ten przewyższa ogólne tempo wzrostu sprzedaży biletów platformy w tym samym okresie. Mówimy więc o nowym trendzie, w którym nasi rodacy mają duży udział.

Kraków i Warszawa na czele listy wylotów

Wśród miast, z których fani najchętniej wyruszają do stolicy Francji, prym wiodą polskie lotniska. Na pierwszym miejscu pod względem liczby rezerwacji znalazł się Kraków. Wysokie pozycje zajęły również Warszawa, a z zagranicznych lotnisk – Sofia oraz Bukareszt. W pierwszej dziesiątce uplasowały się m.in. Wrocław, Zagrzeb, Belgrad, Wiedeń i Budapeszt.

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Jak wskazują eksperci z eSky, tego rodzaju skok popytu pokazuje, że wydarzenie przyciąga nie tylko polskich fanów, ale stanowi też impuls dla mieszkańców całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej i Bałkanów.

Koncert i city breaku. Gig-tripping coraz popularniejszy

Analiza biletów powrotnych wskazuje, że fani traktują wyjazd widowiskowo, ale i praktycznie. Najpopularniejszym schematem podróży jest pobyt trwający 3 noce – na takie rozwiązanie zdecydowało się 35 proc. podróżujących.

– Dla wielu fanów taki wyjazd to coś więcej niż sam koncert. Muzyka staje się pretekstem do krótkiej, intensywnej podróży, w której emocje ze sceny łączą się z odkrywaniem miasta. To zjawisko, które w eSky obserwujemy przy okazji kolejnych dużych tras koncertowych w Europie, a które w branży coraz częściej nazywa się gig-trippingiem – komentuje Marcin Starkowski, ekspert eSky.pl.

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W czasach, gdy latanie samolotem i międzynarodowe podróże są dostępne na skalę większą niż kiedykolwiek wcześniej, trend "gig-trippingu" jest jednym z ważnych motorów napędowych dla turystyki. Nic dziwnego: prawdziwi fani są w stanie podróżować bardzo daleko, aby tylko zobaczyć swojego ulubionego artystę występującego na żywo. Koncert zespołu BTS w Seulu przyciągnął tak wielu fanów, że polska ambasada wydała ostrzeżenia dla turystów przebywających w tym czasie w mieście i odradzała niepotrzebny pobyt w zatłoczonych częściach Seulu.