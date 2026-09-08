Shinjuku Fot. kitzcorner/Shutterstock

Turystyka to zysk, ale również koszty. Przekonały się o tym liczne kraje, które w ostatnich latach urosły do rangi turystycznych potęg. Nadmierna turystyka to często obciążenie dla lokalnych mieszkańców, dla których niekontrolowany napływ przyjezdnych oznacza hałas, brudne ulice i głośnych imprezowiczów. Kolejne kraje szukają swoich sposobów, aby się z tym problemem uporać.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Nadmierna turystyka występuje, gdy liczba przyjezdnych przekracza lokalną zdolność przyjmowania gości. W ostatnich latach dotyczy to coraz większej liczby krajów. W Unii Europejskiej w pierwszej połowie 2026 roku turystyka wzrosła o 1,7 proc. rok do roku. Mieszkańcy najbardziej obleganych kurortów, takich jak Barcelona czy Wenecja, a także popularnych kierunków na city breaki, takich jak Amsterdam czy Paryż, coraz częściej żądają zmian. A problem dotyczy nie tylko Europy.

Tokio mówi dość. Władze ograniczą Airbnb

Jak poinformowało "Malay Mail", problemy spowodowane nadmierną turystyką dotykają jednej z najpopularniejszych dzielnic stolicy Japonii. Shinjuku, czyli tzw. imprezowa dzielnica Tokio, odnotowała wzrost skarg mieszkańców o około 40 proc. rok do roku. Główne zarzuty wobec turystów to hałas, śmiecenie, palenie w miejscach niedozwolonych oraz wchodzenie na tereny prywatne.

REKLAMA

Szczególnie śmiecenie okazuje się dużym problemem. W tym roku na łamach naTemat pisaliśmy o patrolach, które przemierzają najpopularniejsze części Tokio w poszukiwaniu śmiecących turystów. Trzeba jednak przyznać, że życia przyjezdnym nie ułatwia fakt, że na ulicach stolicy Japonii praktycznie nie ma śmietników.

Śmiecenie to jednak nie koniec problemów w Shinjuku. Imprezowa dzielnica skupia niemal 10 proc. ze wszystkich 42 tysięcy ofert najmu krótkoterminowego w całej Japonii. Namnożenie pokoi i apartamentów wynajmowanych przez turystów nie pozostaje bez wpływu na życie w dzielnicy. Według doniesień "Malay Mail", 7 września 2026 roku przedstawiciel władz dzielnicy poinformował o ograniczeniu wynajmu apartamentów turystom w Shinjuku nawet o 50 proc. Może to poskutkować zamknięciem niemal 2000 nieruchomości.

REKLAMA

Nie tylko Japonia. Tak inne kraje walczą z turystami

Ograniczanie liczby wynajmów krótkoterminowych, o czym w Polsce ma przesądzić ustawa o najmie krótkoterminowym, to nie jedyny sposób walki z nadmierną turystyką. Inne kraje stosują bardzo zróżnicowane metody. Wenecja jako pierwsza na świecie wprowadziła bilety wstępu dla osób odwiedzających miasto na jeden dzień. Inne strategie zakładają podnoszenie podatków klimatycznych i noclegowych, co w tym roku uczynił Amsterdam, stając się jednym ze światowych liderów pod względem kwot pieniędzy, które zgarnia od przyjezdnych za każdy nocleg.

REKLAMA