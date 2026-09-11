Weekend fajnie spędzić z popkulturą Fot. kadr z "Nieba nad Normandią" / naTemat

Są takie weekendy, kiedy zamiast wychodzić z domu... najlepiej w nim zostać (chociaż wyjście do kina to zawsze dobry pomysł). Tym razem mamy dla was sporo spokojnych historii, które pozwolą na oddech i relaks. Od tajemnic podziemnego świata i mrocznego Los Angeles po Irlandię Północną, japońską księgarnię i leśną wieżę strażniczą – wybierzcie coś dla siebie na leniwe dwa dni.

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W weekend można robić przeróżne rzeczy, ale można też spędzić go na delektowaniu się dobrą popkulturą. Polecamy 5 seriali, 4 filmy, 2 gry, 1 muzyczny album oraz 1 książkę, z którymi warto spędzić sobotę i niedzielę.

Jeśli nie zaznaczyłyśmy inaczej, podajemy platformy, na których wybrane przez nas tytuły są dostępne w ramach abonamentu.

5 seriali na weekend

Bo nie ma nic lepszego w weekend niż świetny serial.

1. Silos (2023)

Tysiące ludzi żyją pod ziemią, przekonani, że powierzchnia Ziemi jest skażona i nie nadaje się do zamieszkania. Gdy inżynierka Juliette Nichols (Rebecca Ferguson) zaczyna zadawać pytania o zasady rządzące ich zamkniętym światem, odkrywa kolejne tajemnice. Jeśli lubicie historie, w których z każdym odcinkiem świat okazuje się bardziej skomplikowany, niż początkowo się wydawało, "Silos" to znakomity wybór na weekend – zwłaszcza że niedawno skończył się świetny trzeci sezon.

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Apple TV

2. Perry Mason (2020-2023)

Los Angeles, lata 30. XX wieku. Prywatny detektyw Perry Mason zajmuje się sprawą porwania dziecka, która prowadzi go do świata pełnego korupcji, religijnych fanatyków i brudnych interesów. To mroczna, neo-noirowa reinterpretacja historii słynnego prawnika z książek Erlego Stanleya Gardnera, którego tym razem poznajemy, zanim jeszcze trafił na salę sądową. Matthew Rhys jest znakomity, a serial jest w Polsce niedoceniany – szkoda!

HBO Max

3. Pachinko (2022-2024)

Wybitna saga rodzinna na podstawie powieści Min Jin Lee, która śledzi losy kilku pokoleń koreańskiej rodziny na tle burzliwej historii Korei i Japonii XX wieku. Wszystko zaczyna się od Sunji, młodej Koreanki, której życie zmienia się po poznaniu zamożnego mężczyzny. Opowieść obejmuje kilka dekad i losy kolejnych pokoleń. "Pachinko" to epicka, pełna rozmachu, pięknie nakręcona i świetnie zagrana opowieść o miłości, więzach rodzinnych, emigracji i poszukiwaniu własnego miejsca. W obsadzie Yeo-Jong Yun, laureatka Oscara za "Minari".

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Apple TV

4. Artyści (2016)

Jeśli istnieje definicja serialu, który przeszedł bez echa, to są nim właśnie "Artyści". Znakomita produkcja Moniki Strzępki i Pawła Demirskiego rozgrywa się w fikcyjnym Teatrze Popularnym w Warszawie. Nowym dyrektorem zostaje młody reżyser Marcin Konieczny (Marcin Czarnik), który próbuje uratować teatr przed upadkiem. Ma ambitne plany, ale musi użerać się z aktorami, pracownikami teatru, krytykami i urzędnikami. To jeden z tych polskich seriali, które aż proszą się o odkrycie po latach. Perełka.

TVP VOD

5. Derry Girls (2018-2022)

Lata 90., Derry w Irlandii Północnej i grupa nastolatków próbujących przeżyć szkołę, rodzinne dramaty i własne kryzysy. Wszystko dzieje się na tle konfliktu zbrojnego w Irlandii Północnej, ale "Derry Girls" to przede wszystkim przezabawna i ciepła komedia o przyjaźni i dorastaniu. Genialne dialogi, absurdalne sytuacje i świetna chemia między bohaterami (w obsadzie gwiazda "Bridgertonów" Nicola Coughlan) sprawiają, że to idealny serial na poprawę humoru. 3 sezony pochłania się błyskawiczne.

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Netflix

Fot. Kadr z "Silosa"

4 filmy na weekend

Wolicie filmy niż seriale? Mamy też coś dla was.

1. Niebo nad Normandią (2026)

"Niebo nad Normandią" w reżyserii Anthony'ego Marasa to film wojenny z laureatem Oscara Brendanem Fraserem i Andrew Scottem. Trzy doby przed lądowaniem w Normandii wszystkie plany związane z największą operacją desantową w historii są dopięte na ostatni guzik. Wojskowi obawiają się jednak nieprzewidywalności brytyjskiej pogody. Meteorolog James Stagg zostaje wezwany do bazy na południowym wybrzeżu Anglii, aby omówić ze sztabem możliwe prognozy na D-Day. Życie milionów ludzi wisi na włosku.

Oprócz świetnie ocenianego "Nieba nad Normandią" do kin weszła też "Totalna magia 2", która zbiera niestety słabiutkie recenzje. Jeśli jednak kochacie oryginał z 1998 roku i macie ochotę na sporą dawkę nostagii, film z Sandrą Bullock i Nicole Kidman czeka w kinowych salach.

kino

2. Bez końca (2026)

Polski film dokumentalny w reżyserii Michała Marczaka opowiada historię Daniela Dymińskiego, którego 16-letni syn Krzysztof zaginął w nocy z 26 na 27 maja 2023 roku na moście nad Wisłą. Ojciec, który balansuje na granicy strachu i nadziei, nie chce biernie czekać na wyniki śledztwa, dlatego buduje własną łódź wyposażoną w kamery oraz drony i samodzielnie przeszukuje głębiny Wisły. "Można zapomnieć, że to dokument. Twórcy filmów i seriali kryminalnych powinni brać go za wzór" – oceniła krytyczka Ewelina Leszczyńska z Filmwebu, a krytyk Michał Piepiórka podkreślił że "Bez końca" rozrywa serce".

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kino

3. Wartość sentymentalna (2025)

Kameralna "Wartość sentymentalna" autorstwa Joachima Triera, twórcy "Najgorszego człowieka na świecie", opowiada o dwóch siostrach, do których życia po latach powraca nieobecny ojciec – reżyser filmowy. Chce nakręcić film o ich wspólnym życiu. Jego córka Nora nie zamierza w nim zagrać, dlatego Gustav obsadza amerykańską gwiazdę filmową. Film zachwyca wybitnymi kreacjami Renate Reinsve, Stellana Skarsgårda, Ingi Ibsdotter Lilleaas i Elle Fanning. Zdobył cały worek nagród, w tym Oscara za najlepszy film międzynarodowy oraz Grand Prix w Cannes. Wybitne, małe wielkie kino.

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HBO Max

4. C'mon C'mon (2021)

Johnny (laureat Oscara Joaquin Phoenix) jest dziennikarzem radiowym, który podróżuje po USA i rozmawia z młodymi ludźmi o ich marzeniach i przyszłości. Kiedy jego siostra musi zająć się własnymi problemami, Johnny niespodziewanie zostaje opiekunem jej kilkuletniego syna i zabiera go ze sobą w podróż. "C'mon C'mon" w reżyserii Mike'a Millsa to czarno-biały, kameralny film o relacji między dorosłym a dzieckiem, bliskości i uczeniu się siebie nawzajem. Spokojny, czuły i trochę melancholijny – idealny na dzień, kiedy nigdzie nie trzeba się spieszyć.

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TVP COD, CDA Premium

Fot. Kadr z "Nieba nad Normandią"

Dalsza część artykułu poniżej.

2 gry na weekend

W weekend wolicie poświęcić się graniu? Proszę bardzo.

1. Firewatch (2016)

Lato 1989 roku, dzikie lasy Wyoming i Henry, który po osobistych problemach przyjmuje pracę strażnika przeciwpożarowego w opustoszałej dziczy. Jego jedynym kontaktem ze światem jest Delilah, z którą rozmawia przez radio. Początkowo spokojna praca szybko zamienia się w tajemnicę, gdy Henry odkrywa, że ktoś jeszcze może znajdować się w okolicy. "Firewatch" to przede wszystkim świetnie napisana, bardzo filmowa historia, którą najlepiej przejść bez pośpiechu i dać się wciągnąć w jej niesamowity klimat.

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PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

2. Spiritfarer (2020)

W "Spiritfarer" wcielamy się w Stellę, która jako przewoźniczka dusz pomaga zmarłym w przygotowaniu się do ostatniej podróży. Na pokładzie swojej łodzi buduje domki dla kolejnych pasażerów, gotuje, uprawia rośliny, łowi ryby i przede wszystkim poznaje ich historie. Pod przepiękną, ręcznie rysowaną oprawą kryje się bardzo emocjonalna opowieść o stracie, pożegnaniach i godzeniu się z przemijaniem. Owszem, to gra o śmierci, ale wcale nie jest smutna, a raczej kojąca i przytulna.

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PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch oraz iOS i Android (za pośrednictwem Netfliksa)

Fot. Kadr z "Firewatch"

1 album na weekend

Przygotowałyśmy też coś dla melomanów.

The National, Trouble Will Find Me (2013)

"Trouble Will Find Me" to jeden z najbardziej melancholijnych albumów w dorobku The National, czyli... najbardziej melancholijnego zespołu na świecie. Matt Berninger swoim smutnym głosem śpiewa o samotności, niepewności, tęsknocie, relacjach i wszystkim innym, podczas gdy bliźniacy Aaron i Bryce Dessner tkają dla tych historii misterne, gitarowo-fortepianowe aranżacje. To właśnie z szóstego krążka The National pochodzą tak ikoniczne utwory jak tęskne "I Need My Girl" czy energetyczne "Don't Swallow the Cap". To album idealny do słuchania w domu, najlepiej bez robienia niczego innego.

1 książka na weekend

Weekend wolisz spędzić na czytaniu? Nie ma sprawy, łap książkową polecajkę.

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Ito Ogawa, Kameliowy Sklep Papierniczy (*2023)

* pierwsze wydanie w Polsce