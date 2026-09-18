Wołodymyr Zełenski na konferencji z Donaldem Tuskiem: Polska i Ukraina będą partnerami w ramach koalicji antybalistycznej Fot. X / Donald Tusk

– Polska i Ukraina będą partnerami w ramach tzw. koalicji antybalistycznej – przekazał w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w trakcie wspólnej konferencji prasowej z Donaldem Tuskiem. Szef polskiego rządu, który jest w Kijowie, wprost stwierdził, że "Polska jest częścią tej inicjatywy".

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– Budujemy koalicję antybalistyczną. Stworzymy europejski system antybalistyczny, jestem o tym przekonany. Będziemy o tym rozmawiali z Donaldem i będziecie tam mile widziani, będziemy tam partnerami – mówił Wołodymyr Zełenski. Premier podziękował prezydentowi Ukrainy za tę deklarację.

Donald Tusk wrócił też do wydarzeń w Paryżu z lipca tego roku. Ukraina zawiązała wówczas koalicję z dziewięcioma krajami europejskimi, ale w tej grupie zabrakło Polski. Szef polskiego rządu powiedział, że wówczas "doszło do pewnego nieporozumienia". Teraz już jest jasne, że Polska również jest częścią tej inicjatywy – stwierdził Donald Tusk.

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Tusk w Kijowie. "Polska i Ukraina partnerami w ramach koalicji antybalistycznej"

Przypomnijmy, w lipcu w Paryżu 10 państw zawiązało nową koalicję w obronie Europy, ale Polski próżno było szukać w tym gronie. Antybalistyczna Koalicja Rakietowa to nowa inicjatywa, której celem jest rozwijanie obrony przed atakami rakietowymi na terenie Europy. W skład koalicji weszły Dania, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Norwegia, Hiszpania, Szwecja, Ukraina i Wielka Brytania.

Inicjatywa ma połączyć bazy przemysłowe, badania naukowe oraz doświadczenia operacyjne, w tym unikalną wiedzę Ukrainy zdobytą podczas wojny z Rosją. "Rozwijamy te zdolności nie przeciwko jakiemukolwiek narodowi, ale w obronie własnego" – napisał wówczas w komunikacie Pałac Elizejski.

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"Poprzez niniejszą deklarację dążymy do ustanowienia wspólnych wymagań operacyjnych, utworzenia wspólnych technicznych grup roboczych, określenia jasnych mechanizmów zarządzania oraz opracowania planu działania prowadzącego do uzyskania przez Koalicję pierwszych zdolności operacyjnych – zgodnie z naszymi odpowiednimi rozwiązaniami konstytucyjnymi i zobowiązaniami międzynarodowymi" – zaznaczono.

Donald Tusk z wizytą w Kijowie. "Czekają nas trudne tygodnie i miesiące"

Donald Tusk rozpoczął w piątek (18 września) wizytę w Ukrainie. W tym czasie zaplanowano m.in. szczyt Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej, w której bierze udział szef polskiego rządu. Oprócz rozmowy w cztery oczy z Wołodymyrem Zełenskim w harmonogramie jest także spotkanie m.in. z premierem Słowacji Robertem Ficem.

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