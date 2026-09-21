Biedronka i Lidl wydłużają czas na wykorzystanie bonu za zwrot butelek i puszek Fot. arina.ma / Shutterstock

Sieci handlowe w Polsce wydłużają czas na wykorzystanie bonów za zwrot opakowań. Od poniedziałku (21 września) Biedronka daje klientom 120 dni na realizację vouchera kaucyjnego zamiast dotychczasowych 30, a od października podobny ruch wykona Lidl, wydłużając termin do 100 dni.

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Zmiany zapadają w momencie, gdy Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad przepisami, które miałyby ujednolicić zasady w całym systemie kaucyjnym. Obecnie każda sieć handlowa ustala termin ważności bonu samodzielnie. Najczęściej voucher przepada, gdy nie wykorzystamy go w ciągu 30 dni. Nowe regulaminy wydłużają ten termin kilkukrotnie.

Ile opakowań kaucyjnych zebrały Biedronka i Lidl?

Skala zbiórki w obu dyskontach jest ogromna. Biedronka przekazała, że od początku działania systemu jej klienci oddali ponad 1,5 mld opakowań objętych kaucją. Średnio na jeden wydany voucher przypada obecnie 24 sztuki opakowań, a przeciętna wartość takiego bonu to 12 zł.

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Lidl podaje z kolei, że od startu systemu jego klienci zwrócili ponad 990 mln opakowań kaucyjnych, w tym około 660 mln plastikowych butelek i 330 mln metalowych puszek. Sieć zaznacza, że decyzja o wydłużeniu terminu nie wynika ze skarg klientów.

"Nie otrzymujemy sygnałów o potrzebie wydłużenia długości obecnie obowiązującego terminu ważności vouchera od naszych klientów, ponieważ większość z nich realizuje kupony za zwrot opakowań kaucyjnych tego samego dnia" – przekazała Portalowi Spożywczemu Aleksandra Robaszkiewicz, dyrektorka ds. relacji korporacyjnych Lidl Polska.

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Dodała, że mimo to sieć zdecydowała się wydłużyć termin do 100 dni, "aby jeszcze bardziej zwiększyć komfort" klientów. Zmiany wejdą w życie 1 października. Podobnie tłumaczy swoją decyzję Biedronka.

"Po przeanalizowaniu dotychczasowych rozwiązań funkcjonujących w ramach systemu kaucyjnego zdecydowaliśmy się wydłużyć okres ważności voucherów" – mówi Dagmara Łakoma, starsza menedżerka ds. ochrony środowiska w Biedronce, cytowana przez Portal Spożywczy.

Kto daje najwięcej czasu na wykorzystanie bonu z kaucji?

Po najnowszych zmianach różnice między sieciami wciąż będą spore. Najwięcej czasu, bo aż 120 dni, da klientom Biedronka. Lidl i Kaufland ustalą termin na 100 dni, Stokrotka i Netto na 90 dni, a Carrefour zostanie przy 60 dniach. Według wcześniejszych ustaleń Portalu Spożywczego w Auchan i Dino bony mają być bezterminowe. Netto z kolei od 1 września wydłużyło ważność swoich kuponów do 90 dni.

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30-dniowy termin bywał jednak dla klientów zbyt krótki. W naTemat opisywaliśmy przypadek klientki, której voucher wydrukowany przez butelkomat wygasł po miesiącu, a sprawa nagłośniona w mediach obnażyła lukę w przepisach.

Ustawa wymaga jedynie, by bon był ważny minimum 30 dni, i wiele sieci właśnie się tego trzymało. Niesie to jednak za sobą problem czysto finansowy. Z analizy udostępnionej przez portal Pan Paragon wynika, że przeciętny Polak traci rocznie 159 zł z powodu niewykorzystanych lub przeterminowanych bonów.

Ministerstwo chce jednego terminu ważności bonu dla wszystkich sieci

Różne terminy w różnych sklepach nie umknęły uwadze Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Resort zapowiada prace nad przepisami, które ujednoliciłyby zasady w całym systemie kaucyjnym, tak by o długości ważności bonu nie decydował już regulamin konkretnej sieci, tylko odgórne prawo.

Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska zaproponowała, by nowy, ustawowy termin ważności bonu wynosił minimum kwartał. – Trzy miesiące to jest takie, wydaje się, minimum, a nikomu nic by się nie stało, jakby było nawet sześć miesięcy – powiedziała ministra, cytowana przez PAP.