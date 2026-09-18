Biedronka zmienia sposób rozliczania kaucji po 21 września. Fot. SHOX ART / Pexels.com

Biedronka zmienia zasady dotyczące voucherów za zwrot butelek i puszek w systemie kaucyjnym. Sieć zdecydowała, że klienci będą mieli znacznie więcej czasu na wykorzystanie pieniędzy zapisanych na bonach. Nowe zasady zaczną obowiązywać już od 21 września.

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Biedronka oficjalnie zapowiedziała wydłużenie ważności voucherów wydawanych za zwrot kaucyjny do 120 dni. "Zmiana ma dać klientom więcej czasu na wykorzystanie środków pochodzących ze zwróconej kaucji i większą swobodę w wyborze momentu realizacji bonu" – przekazała sieć w komunikacie prasowym.

Obecnie ważność voucherów wynosi 30 dni. Sieć wspomina także, że wydłużenie okresu ważności wykracza poza termin wskazany przez ministerstwo klimatu i środowiska. Nowe zasady obowiązywać będą od przyszłego tygodnia – vouchery odebrane po 21 września będą ważne 120 dni.

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Biedronka chwali się zawrotną liczbą zwrotów i zapowiada stabilizację

"Można powiedzieć, że z okresu dynamicznych zmian związanych z wdrażaniem systemu kaucyjnego przechodzimy obecnie w fazę jego stabilizacji" – zapewnia Dagmara Łakoma, starsza menadżerka ds. ochrony środowiska. "Koncentrujemy się przede wszystkim na sprawnym funkcjonowaniu istniejących rozwiązań, a jednocześnie szukamy kolejnych usprawnień, które pozwolą klientom jeszcze wygodniej korzystać z systemu zwrotu opakowań w naszej sieci" – dodała przedstawicielka sieci.

W komunikacie udostępnionym przez Biedronkę podane są także statystyki zwrotów. Do połowy września klienci sieci zwrócili ponad 1,5 miliarda opakowań objętych systemem kaucyjnym. Obecnie każdego dnia ma być zwracane blisko 10 milionów opakowań.

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Zdarzają się dni, w których liczba ta jest znacznie wyższa. 17 sierpnia klienci oddali około 16,5 mln opakowań. Był to poniedziałek po długim weekendzie (sobota 15 sierpnia była ustawowo wolna, ale wielu pracodawców zdecydowało się również dać pracownikom wolne także w piątek 14 sierpnia).

Kolejna ciekawostka – średnio jeden wydawany voucher przypada w tej chwili na 24 opakowania, co przekłada się na wartość 12 zł. Rekordowa wartość zebranej kaucji wyniosła 751,50 zł. Na początku lipca klient w Warlubiu zwrócił aż 1503 butelki.

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Biedronka podaje również, że największą liczbą oddanych opakowań mogą pochwalić się województwa mazowieckie, śląskie i małopolskie. Sieć ujawniła także, które lokale do tej pory przyjęły najwięcej zwrotów:

Biedronka w Jasionce przy ul. Jasionka 74B (obiekt znajduje się tuż przy lotnisku Rzeszów-Jasionka). Biedronka w Warszawie przy ul. Dolnej 3 (dzielnica Mokotów). Biedronka w Dobczycach (niedaleko Krakowa) przy ul. Zarabie 6l.

30 dni to za krótko. Biedronka podąża za wytycznymi rządu

W komunikacie Biedronki wspomniane jest stanowisko resortu klimatu i środowiska. Paulina Hennig-Kloska otwarcie zapowiadała, że jej ministerstwo ma zamiar wydłużyć termin ważności bonów do co najmniej 90 dni. Wśród planowanych zmian są także rozszerzenia systemu, w tym o małpki.

– Trzy miesiące to jest takie, wydaje się, minimum, a nikomu nic by się nie stało, jakby było nawet sześć miesięcy – mówiła pod koniec sierpnia na antenie RMF FM szefowa resortu odpowiedzialnego za wdrażanie systemu kaucyjnego.