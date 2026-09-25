Nie tylko nowa "Lalka" Netfliksa. Bentley postawił na polskie dziedzictwo i oto efekt Fot. Stephan Bauer / materiały prasowe

Bentley pokazał limitowaną serię aut Nicolaus Copernicus Collection. Projekt bazuje na dorobku naukowym polskiego astronoma Mikołaja Kopernika i powstał z inicjatywy lokalnego dealera. Seria obejmuje zaledwie jeden egzemplarz każdego modelu i ma charakter ściśle kolekcjonerski. Zobaczyć je na żywo to był… prawdziwy kosmos.

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Mamy kumulację premier w nawiązaniu do polskiego dziedzictwa kultury i nauki. Netflix pokazał serial na postawie lalki Bolesława Prusa, a 30 września zobaczymy jeszcze film na postawie kultowej powieści. Bentley poszedł w stronę nauki i postanowił nawiązać w wyjątkowym projekcie do polskiego astronoma Mikołaja Kopernika.

Bentley też postawił na polskie dziedzictwo i oto efekt

W skład serii wchodzą wyłącznie trzy samochody: The Sun, The Earth oraz The Moon. Każdy z modeli stworzono w jednym egzemplarzu, stosując indywidualny dobór kolorów lakieru, materiałów i detali wykończeniowych. Specjalne wersje Bentleya oficjalnie pokazano nam podczas prezentacji pod Warszawą.

Fundamentem technicznym kolekcji zostały modele z rodziny Continental GT S. Wersja The Sun została zbudowana na bazie modelu Continental GT S Convertible z otwartym dachem. Z kolei warianty The Earth oraz The Moon powstały w oparciu o zamknietą wersję Continental GT S.

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Wszystkie trzy egzemplarze posiadają jednakowe wyposażenie z zakresu techniki i komfortu. Na liście standardowej znalazły się 22-calowe czarne felgi z samopoziomującymi dekielkami, karbonowo-ceramiczne hamulce z czarnymi zaciskami, tytanowy sportowy układ wydechowy, pakiet Touring Specification oraz animowane lampy powitalne.

W kabinach zastosowano m.in. podgrzewaną kierownicę obszytą skórą, specyfikację Seat Comfort, fotele typu Wellness, wykończenie Diamond Knurling, oświetlenie Mood Lighting, obrotowy ekran Bentley Rotating Display oraz system nagłośnienia Naim for Bentley.

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Fot. Stephan Bauer / materiały prasowe

Głównym elementem wizualnym łączącym całą serię są specjalne tłoczenia ze wzorem rycin z oryginalnego manuskryptu "O obrotach sfer niebieskich". Grafiki oraz fragmenty historycznych ilustracji umieszczono m.in. na konsoli środkowej, listwach wykończeniowych drzwi, pokrywach uchwytów na kubki, nakładkach progowych z sygnaturą limitacji kolekcji jako "One of three" oraz kasetkach na kluczyki. Animacje prezentujące układ planetarny w ruchu wyświetlają się również przy otwieraniu drzwi.









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Wnętrza wyróżniają się ręcznie wyszywanym układem heliocentrycznym wraz z planetami, umieszczonym na boczkach drzwiowych oraz w tylnej części kabiny. Do wykonania deski rozdzielczej wykorzystano płaty naturalnego kamienia – w modelu The Sun zastosowano kamień Copper Stone o miedzianej barwie, natomiast w wariantach The Earth i The Moon użyto kamienia Galaxy Stone. Każdy z trzech samochodów otrzymał także nową powłokę lakierniczą, opracowaną wyłącznie na potrzeby tej kolekcji.

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Bentley pokazał wyjątkowe modele: The Sun, The Earth oraz The Moon

Każdy z samochodów ma odmienną koncepcję kolorystyczną:

The Sun : Model z nadwoziem kabriolet wykończono satynowym lakierem Manuka Orange z czarnym dachem. Wnętrze łączy skórę w odcieniu Orange z barwą Gravity Grey oraz miedzianym kamieniem Copper Stone Veneer. The Earth : Otrzymał lakier Nebula Blue. W kabinie zestawiono skórę w odcieniach Aegean Blue i Imperial Blue z panelem z kamienia Galaxy Stone Veneer. The Moon : Samochód pokryto lakierem Moonstruck. Wykończenie wnętrza bazuje na jasnej skórze Ice połączonej z odcieniem Beluga oraz kamieniem Galaxy Stone Veneer. Kasetka na kluczyk w tej wersji otrzymała dodatkowy grawerunek ryciny Kopernika.

Decyzja o powierzeniu polskiemu dealerowi możliwości stworzenia własnej serii limitowanej zapadła w centrali marki dwa lata temu. Polski oddział znalazł się wówczas w gronie trzech najlepszych dealerów Bentleya w Europie. A dlaczego Mikołaj Kopernik? Decyzję łatwo uzasadnić. Szukano motywu ponadczasowego, uniwersalnego i osadzonego w polskiej historii, a jednocześnie czytelnego na rynkach międzynarodowych.