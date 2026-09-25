Nie tylko nowa "Lalka" Netfliksa. Bentley postawił na polskie dziedzictwo i oto efekt
Nie tylko nowa "Lalka" Netfliksa. Bentley postawił na polskie dziedzictwo i oto efekt Fot. Stephan Bauer / materiały prasowe

Bentley pokazał limitowaną serię aut Nicolaus Copernicus Collection. Projekt bazuje na dorobku naukowym polskiego astronoma Mikołaja Kopernika i powstał z inicjatywy lokalnego dealera. Seria obejmuje zaledwie jeden egzemplarz każdego modelu i ma charakter ściśle kolekcjonerski. Zobaczyć je na żywo to był… prawdziwy kosmos.

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Mamy kumulację premier w nawiązaniu do polskiego dziedzictwa kultury i nauki. Netflix pokazał serial na postawie lalki Bolesława Prusa, a 30 września zobaczymy jeszcze film na postawie kultowej powieści. Bentley poszedł w stronę nauki i postanowił nawiązać w wyjątkowym projekcie do polskiego astronoma Mikołaja Kopernika.

Bentley też postawił na polskie dziedzictwo i oto efekt

W skład serii wchodzą wyłącznie trzy samochody: The Sun, The Earth oraz The Moon. Każdy z modeli stworzono w jednym egzemplarzu, stosując indywidualny dobór kolorów lakieru, materiałów i detali wykończeniowych. Specjalne wersje Bentleya oficjalnie pokazano nam podczas prezentacji pod Warszawą.

Fundamentem technicznym kolekcji zostały modele z rodziny Continental GT S. Wersja The Sun została zbudowana na bazie modelu Continental GT S Convertible z otwartym dachem. Z kolei warianty The Earth oraz The Moon powstały w oparciu o zamknietą wersję Continental GT S.

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Wszystkie trzy egzemplarze posiadają jednakowe wyposażenie z zakresu techniki i komfortu. Na liście standardowej znalazły się 22-calowe czarne felgi z samopoziomującymi dekielkami, karbonowo-ceramiczne hamulce z czarnymi zaciskami, tytanowy sportowy układ wydechowy, pakiet Touring Specification oraz animowane lampy powitalne.

W kabinach zastosowano m.in. podgrzewaną kierownicę obszytą skórą, specyfikację Seat Comfort, fotele typu Wellness, wykończenie Diamond Knurling, oświetlenie Mood Lighting, obrotowy ekran Bentley Rotating Display oraz system nagłośnienia Naim for Bentley.

Fot. Stephan Bauer / materiały prasowe

Głównym elementem wizualnym łączącym całą serię są specjalne tłoczenia ze wzorem rycin z oryginalnego manuskryptu "O obrotach sfer niebieskich". Grafiki oraz fragmenty historycznych ilustracji umieszczono m.in. na konsoli środkowej, listwach wykończeniowych drzwi, pokrywach uchwytów na kubki, nakładkach progowych z sygnaturą limitacji kolekcji jako "One of three" oraz kasetkach na kluczyki. Animacje prezentujące układ planetarny w ruchu wyświetlają się również przy otwieraniu drzwi.

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Wnętrza wyróżniają się ręcznie wyszywanym układem heliocentrycznym wraz z planetami, umieszczonym na boczkach drzwiowych oraz w tylnej części kabiny. Do wykonania deski rozdzielczej wykorzystano płaty naturalnego kamienia – w modelu The Sun zastosowano kamień Copper Stone o miedzianej barwie, natomiast w wariantach The Earth i The Moon użyto kamienia Galaxy Stone. Każdy z trzech samochodów otrzymał także nową powłokę lakierniczą, opracowaną wyłącznie na potrzeby tej kolekcji.

Bentley pokazał wyjątkowe modele: The Sun, The Earth oraz The Moon

Każdy z samochodów ma odmienną koncepcję kolorystyczną:

  • The Sun: Model z nadwoziem kabriolet wykończono satynowym lakierem Manuka Orange z czarnym dachem. Wnętrze łączy skórę w odcieniu Orange z barwą Gravity Grey oraz miedzianym kamieniem Copper Stone Veneer.
  • The Earth: Otrzymał lakier Nebula Blue. W kabinie zestawiono skórę w odcieniach Aegean Blue i Imperial Blue z panelem z kamienia Galaxy Stone Veneer.
  • The Moon: Samochód pokryto lakierem Moonstruck. Wykończenie wnętrza bazuje na jasnej skórze Ice połączonej z odcieniem Beluga oraz kamieniem Galaxy Stone Veneer. Kasetka na kluczyk w tej wersji otrzymała dodatkowy grawerunek ryciny Kopernika.

    • Decyzja o powierzeniu polskiemu dealerowi możliwości stworzenia własnej serii limitowanej zapadła w centrali marki dwa lata temu. Polski oddział znalazł się wówczas w gronie trzech najlepszych dealerów Bentleya w Europie. A dlaczego Mikołaj Kopernik? Decyzję łatwo uzasadnić. Szukano motywu ponadczasowego, uniwersalnego i osadzonego w polskiej historii, a jednocześnie czytelnego na rynkach międzynarodowych.

    Kolekcji towarzyszą akcesoria dodatkowe. Polska ilustratorka mody Anna Halarewicz zaprojektowała jedwabną apaszkę z motywami z dzieła Kopernika i sylwetkami aut. Przygotowano również dedykowaną playlistę oraz kompozycję zapachową dedykowaną dla tej serii.