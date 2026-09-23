Wakacje all inclusive dzielą Polaków. Jedni uważają, że to jedyna słuszna forma odpoczynku. Drudzy natomiast unikają ich jak ognia uważając, że wycieczka z biurem podróży do hotelu to nie podróżowanie. A co, gdyby dało się pogodzić obie te strony? Teraz będzie to jeszcze łatwiejsze, bo dostępne po polsku.
Polacy bardzo chętnie korzystają z ofert biur podróży. Podczas tegorocznych wakacji po raz kolejny królowały Turcja, Grecja czy Egipt. Bardzo wyraźnie widać także wzrost zainteresowania Maltą, która jest dla nas kierunkiem organizowanym głównie samodzielnie. Równocześnie Polacy zaczęli łączyć obie te formy wypoczynku, rezerwując rejsy wycieczkowe. Ten wzrost zainteresowania zauważyła firma Costa Cruises, która właśnie ułatwiła nam dokonywanie rezerwacji.
Polska doceniona. Costa nareszcie dostępna w języku polskim
Włoski przewoźnik Costa Cruises zrobił właśnie duży krok w stronę polskich podróżnych. W sieci zadebiutowała oficjalna, w pełni polskojęzyczna strona internetowa. Ale na samym portalu się nie skończyło – dostaliśmy do dyspozycji także aplikację mobilną Costa App w języku polskim.
Dzięki temu planowanie urlopu na morzu i szukanie atrakcyjnych cenowo ofert będzie o wiele łatwiejsze. Z poziomu telefonu możemy nie tylko zarezerwować sam rejs, ale też sprawdzić trasę statku, dokupić ewentualne wycieczki na lądzie, zarezerwować stolik w restauracji czy przejrzeć codzienne atrakcje, których lista jest bardzo długa. Mało tego – cyfrowe usługi po polsku nie będą wyjątkiem. Polacy będą mieli także dostęp do polskojęzycznej infolinii czy wsparcia naszych biur podróży. To ogromne ułatwienie, które może sprawić, że rejsy będą u nas jeszcze popularniejsze, bo już dziś Polacy wybierają wakacje na jachtach i wycieczkowcach, a branża kwitnie.
– Polska jest rynkiem o ogromnym potencjale i z dumą otwieramy ten nowy rozdział – skomentował Mirco Vassallo z Costa Cruises.
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Rejs ogromnym wycieczkowcem nie tylko dla bogaczy. To wakacje lepsze od all inclusive
Wprowadzenie strony internetowej w języku polskim, a także polskiej aplikacji sprawi, że nasi podróżni mogą zwrócić jeszcze większą uwagę na wakacje na pokładzie statków. Wielu z nas jest bowiem przekonanych, że takie wczasy kosztują krocie i pozwolić mogą sobie na nie wyłącznie zamożni podróżni. Prawda jest jednak zupełnie inna. Rejs może być o wiele tańszą i ciekawszą opcją niż tradycyjne wczasy all inclusive.
Wiele zależy od tego, z jakim wyprzedzeniem zarezerwujecie podróż, czy odbędzie się ona w sezonie, czy poza nim, a także jaki rodzaj kajuty was interesuje. Najtańsze są oczywiście pokoje bez okna. Tygodniowy rejs w takiej kajucie na październik można zarezerwować za mniej niż 2 tys. zł od osoby. W tej cenie macie zakwaterowanie i wyżywienie, jednak nie skorzystacie z baru. W najtańszej opcji do śniadania napijecie się kawy, herbaty, wody lub soku, a do pozostałych posiłków będziecie mogli wybrać wyłącznie wodę. Pozostałe napoje będą dostępne za dodatkową opłatą.
Pamiętajcie też, że niezależnie od tego, ile zapłaciliście za rejs, macie taki sam dostęp do restauracji à la carte czy rozrywek na pokładzie. Każdego dnia odbywa się wiele wydarzeń – w tym quizy, zmagania sportowe czy pokazy w teatrze – które są wliczone w cenę wyjazdu. Do tego dochodzi także możliwość budzenia się każdego dnia w innym miejscu i odkrywania kolejnych zakątków świata. I właśnie ta ostatnia kwestia sprawia, że takie wakacje są po prostu lepsze od klasycznego all inclusive.