Kolejny rynek zabiega o polskich turystów. Zrobili ważny krok w kierunku ułatwienia nam podróży Fot. Klaudia Zawistowska/naTemat

Wakacje all inclusive dzielą Polaków. Jedni uważają, że to jedyna słuszna forma odpoczynku. Drudzy natomiast unikają ich jak ognia uważając, że wycieczka z biurem podróży do hotelu to nie podróżowanie. A co, gdyby dało się pogodzić obie te strony? Teraz będzie to jeszcze łatwiejsze, bo dostępne po polsku.

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Polska doceniona. Costa nareszcie dostępna w języku polskim

Włoski przewoźnik Costa Cruises zrobił właśnie duży krok w stronę polskich podróżnych. W sieci zadebiutowała oficjalna, w pełni polskojęzyczna strona internetowa. Ale na samym portalu się nie skończyło – dostaliśmy do dyspozycji także aplikację mobilną Costa App w języku polskim.

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Dzięki temu planowanie urlopu na morzu i szukanie atrakcyjnych cenowo ofert będzie o wiele łatwiejsze. Z poziomu telefonu możemy nie tylko zarezerwować sam rejs, ale też sprawdzić trasę statku, dokupić ewentualne wycieczki na lądzie, zarezerwować stolik w restauracji czy przejrzeć codzienne atrakcje, których lista jest bardzo długa. Mało tego – cyfrowe usługi po polsku nie będą wyjątkiem. Polacy będą mieli także dostęp do polskojęzycznej infolinii czy wsparcia naszych biur podróży. To ogromne ułatwienie, które może sprawić, że rejsy będą u nas jeszcze popularniejsze, bo już dziś Polacy wybierają wakacje na jachtach i wycieczkowcach, a branża kwitnie.

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– Polska jest rynkiem o ogromnym potencjale i z dumą otwieramy ten nowy rozdział – skomentował Mirco Vassallo z Costa Cruises.

Rejs ogromnym wycieczkowcem nie tylko dla bogaczy. To wakacje lepsze od all inclusive

Wprowadzenie strony internetowej w języku polskim, a także polskiej aplikacji sprawi, że nasi podróżni mogą zwrócić jeszcze większą uwagę na wakacje na pokładzie statków. Wielu z nas jest bowiem przekonanych, że takie wczasy kosztują krocie i pozwolić mogą sobie na nie wyłącznie zamożni podróżni. Prawda jest jednak zupełnie inna. Rejs może być o wiele tańszą i ciekawszą opcją niż tradycyjne wczasy all inclusive.

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Wiele zależy od tego, z jakim wyprzedzeniem zarezerwujecie podróż, czy odbędzie się ona w sezonie, czy poza nim, a także jaki rodzaj kajuty was interesuje. Najtańsze są oczywiście pokoje bez okna. Tygodniowy rejs w takiej kajucie na październik można zarezerwować za mniej niż 2 tys. zł od osoby. W tej cenie macie zakwaterowanie i wyżywienie, jednak nie skorzystacie z baru. W najtańszej opcji do śniadania napijecie się kawy, herbaty, wody lub soku, a do pozostałych posiłków będziecie mogli wybrać wyłącznie wodę. Pozostałe napoje będą dostępne za dodatkową opłatą.