PLL LOT Fot. Klaudia Zawistowska/naTemat

Polskie Linie Lotnicze LOT mają powody do świętowania. Nasz narodowy przewoźnik po raz kolejny zgarnął prestiżowy tytuł Najlepszej Linii Lotniczej w Europie Środkowej.

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To już oficjalne: nasz narodowy przewoźnik po raz kolejny zgarnął ważną nagrodę w plebiscycie SKYTRAX 2026 World Airline Awards, w którym wyróżniane są najlepsze linie lotnicze na świecie. To jednak nie koniec dobrych wiadomości – oceniający docenili też to, co dzieje się na ziemi. Czym LOT ujął miliony pasażerów z całego świata?

PLL LOT z "lotniczym Oscarem"

Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak nasz rodzimy przewoźnik wypada na tle konkurencji, odpowiedź przyszła do nas właśnie prosto z Londynu. Podczas gali Skytrax World Airline Awards – nazywanej "lotniczymi Oscarami" – PLL LOT po raz kolejny stanął na podium, broniąc tytułu lidera w regionie Europy Środkowej.

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Wyniki plebiscytu to efekt badania satysfakcji. W głosowaniu trwającym od września 2025 do sierpnia 2026 roku wzięło udział prawie 25 milionów pasażerów ze 100 krajów, oceniając ponad 300 linii lotniczych i tworząc ranking najlepszych linii lotniczych świata. W tym roku tytuł najlepszej linii lotniczej na świecie zdobyły Singapore Airlines, detronizując ubiegłorocznego zwycięzcę, czyli Qatar Airways. Z kolei w całej Europie najlepsze okazały się Turkish Airlines.

– Tegoroczne wyróżnienia są dowodem na to, że konsekwentnie dbamy o doświadczenie pasażera na każdym etapie podróży. Tytuł Najlepszej Linii Lotniczej w Europie Środkowej jest dla nas źródłem ogromnej satysfakcji – skomentował Michał Fijoł, prezes Zarządu Polskich Linii Lotniczych LOT. Nagrody zbiegają się z ekspansją przewoźnika: LOT rośnie w siłę, 15 nowych tras ma pojawić się w siatce połączeń.

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Polskie saloniki zachwyciły

Plebiscyt nie zakończył się na ocenie samych lotów. W tym roku aż trzy saloniki biznesowe – Polonez i Mazurek na Lotnisku Chopina w Warszawie i LOT Business Lounge na amerykańskim lotnisku O'Hare w Chicago – zdobyły 4-gwiazdkowy status. Salonik za oceanem uznano za efektowną wizytówkę naszego kraju w Ameryce Północnej. Z kolei Mazurek na Okęciu zyskał punkty za lokalizację blisko bramek i świetną ekspozycję na startujące samoloty.

Prawdziwą gwiazdą okazała się strefa SPA w warszawskim saloniku Polonez, którą oceniono jako jeden z najbardziej unikalnych elementów oferty na lotniskowych lounge'ach w całej Europie. A warto dodać, że Lotnisko Chopina w Warszawie czeka przebudowa warta ok. 940 mln zł.

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