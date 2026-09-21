Polacy znaleźli miejsce idealne na city break. Rok do roku wzrost podróżnych wyniósł aż 56 proc. Fot. Damir Baimanov/Shutterstock

Polacy coraz chętniej latają na zagraniczne wakacje. Przy tym mają swoich bardzo wyraźnych faworytów, a jednym z nich bez wątpienia jest wyspiarski kraj na Morzu Śródziemnym. Naszych podróżnych doskonale tam znają, bo stanowimy jedną z najliczniejszych grup turystów.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Najcieplejszy kraj w Europie przyciąga Polaków o każdej porze roku. Tamtejsza stolica została mianowana najbardziej słoneczną na Starym Kontynencie. A o jakim miejscu mowa? Oczywiście o Malcie, która stała się w Polsce prawdziwym fenomenem. Najnowsze dane pokazują, że choć całe to państwo ma powierzchnię porównywalną z Krakowem, zainteresowanie podróżami w ten rejon rośnie lawinowo, a Malta regularnie pojawia się w zestawieniach pokazujących, gdzie Polacy polecą na wakacje.

Malta wakacyjnym fenomenem. Polacy najszybciej rosnącym rynkiem

Maltański urząd statystyczny podzielił się najnowszymi danymi dotyczącymi tamtejszej turystyki. W lipcu 2026 roku wyspy odwiedziło 489 494 turystów. W tym gronie było 47 702 Polaków. Porównując dane rok do roku, mówimy o wzroście liczby naszych podróżnych na poziomie aż 56,9 proc. Taki wynik pozwolił nam na zajęcie trzeciego miejsca. Oznacza to, że po raz kolejny ustąpiliśmy jedynie Brytyjczykom (96 471 odwiedzających) oraz Włochom (76 495 turystów).

REKLAMA

W okresie od stycznia do lipca również zajmujemy trzecie miejsce za Brytyjczykami i Włochami. Tu jednak między nami a mieszkańcami Italii różnica jest znacznie mniejsza. Dotychczas na Maltę poleciało 321 654 naszych rodaków. W tym samym czasie wypoczywało tam 358 403 podróżnych z Włoch.

Przy tym warto spojrzeć na jeszcze jedną statystykę, która najbardziej pokazuje, jak bardzo Polacy polubili Maltę. Liczba naszych turystów w okresie od stycznia do lipca wzrosła rok do roku aż o 50,5 proc. Równie dobrym wynikiem mogą pochwalić się jedynie Rumuni – z tą różnicą, że od początku roku dotarło tam 52 819 ich podróżnych, czyli niewiele więcej, niż Polaków lata w jeden miesiąc. I właśnie ten bardzo wysoki przyrost liczby odwiedzających w połączeniu z dużymi wydatkami sprawia, że Polacy są na miejscu bardzo mile widziani. Mimo iż niektórzy z naszych turystów powinni jeszcze popracować nad właściwym zachowaniem.

REKLAMA

Malta idealna na wakacje o każdej porze roku. Jesienią dociera tam mniej turystów

Jako najcieplejszy kraj w Europie Malta zaskakuje słoneczną i gorącą aurą także w październiku oraz w listopadzie. Właśnie dlatego jest jedną z ciekawszych opcji na jesienną ucieczkę przed polskim deszczem i chłodem. Zresztą nawet w styczniu czy lutym można tam liczyć na dni z temperaturą w okolicy 20 st. C, dzięki czemu jest to świetny kierunek o każdej porze roku.

Od października do maja pogoda sprzyja aktywnemu zwiedzaniu. Warto wtedy nie tylko spacerować po klimatycznych uliczkach Valletty czy maltańskiego Trójmiasta, ale przede wszystkim planować trekkingi i wycieczki rowerowe. Zwłaszcza Gozo jest fantastycznym miejscem na taki wypoczynek. Niewielki ruch na drogach sprawia, że wyspa jest świetnym miejscem dla cyklistów. Jeśli jednak wasza forma jest daleka od idealnej, rozważcie wypożyczenie roweru elektrycznego. Mniejsza z maltańskich wysp ma bowiem dość falisty teren, przez co nieraz przyjdzie wam podjeżdżać pod górkę, czasem całkiem stromą.

REKLAMA