Nowy problem w Hiszpanii. Turyści nie chcą przepłacać za hotele, więc znaleźli inny sposób na nocowanie Fot. martin SC photo/Shutterstock

Problem masowej turystyki daje się poważnie we znaki w Hiszpanii. Stąd szukanie nowych rozwiązań. Uwielbiana przez Polaków Barcelona już jakiś czas temu poinformowała, że zrezygnuje całkowicie z krótkoterminowego wynajmowania mieszkań. Efekt? Ceny poszły w górę, ale turyści nie zrezygnowali. Noce zamiast w hotelach zaczęli spędzać pod gołą chmurką.

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150 euro za nocleg w Barcelonie? Policzyli koszty i wybrali plażę

Pokój w barcelońskim hotelu czy prywatnym apartamencie potrafi w szczycie sezonu kosztować około 150 euro za dobę, czyli ok. 650 zł. Bilety lotnicze w dwie strony bywają znacznie tańsze. Przy dłuższym pobycie na tak duży wydatek nie może sobie pozwolić znaczna część odwiedzających. Zwłaszcza studenci czy backpackerzy mają znacznie niższe budżety wyjazdowe.

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Jak więc sobie radzą? Jak podaje hiszpański serwis "El Periódico", część z nich hotelowy pokój zamienia na plażę. Dziennikarze o takim noclegu w Barcelonie rozmawiali z Lázaro, 60-letnim technikiem z Madrytu. Mężczyzna od lat spędza miesiąc wakacji w stolicy Katalonii, nocując między dwoma ręcznikami. Do takiego "wypoczynku" nie zniechęciła go nawet kradzież telefonu.

60-latek nie jest wyjątkiem. Oszczędni turyści spędzają nad brzegiem morza ostatnią noc przed wczesnym lotem albo po prostu nie wydają na noclegi, aby móc nieco bardziej zaszaleć wieczorem na mieście. Na ostatniej nocy zaoszczędzili m.in. trzej 20-latkowie z Londynu.

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Nocleg na plaży w Barcelonie jest nielegalny, ale znaleźli na to sposób

Choć nocleg pod gwiazdami brzmi romantycznie, w rzeczywistości ma mało wspólnego z komfortowym wypoczynkiem. Po pierwsze, nocowanie na plaży w Barcelonie jest nielegalne i grozi za nie mandat w wysokości do 600 euro (co bywa kwotą wyższą niż cena pojedynczego noclegu w hotelu, ale ryzyko i tak podejmują). Problemów jest jednak znacznie więcej. Tuż obok oszczędnych turystów stoją namioty bezdomnych. Do tego dochodzą katalońscy kieszonkowcy, którzy wykorzystają każdą okazję, aby zarobić kosztem turystów.

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Dodatkowo na plaży nie da się spać dłużej niż do ok. godziny 3:00 nad ranem. Właśnie wtedy wszyscy muszą ustąpić miejsca wielkim maszynom sprzątającym, które wjeżdżają na plażę, by przygotować piasek na kolejny dzień. Po przejeździe służb turystyka pod chmurką wraca do normy na kolejne dwie godziny – aż do wschodu słońca.