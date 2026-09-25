lidl, cynamonki
Jesienny hit wrócił do Lidla. Fot. shutterstock / montaż: naTemat

Żółknące liście, chłodniejsze dni oraz wszechobecne dynie, wrzosy i ciepłe, pomarańczowo-brązowe koce – jesień rozgościła się u nas na dobre. Tymczasem do Lidla powrócił produkt, który od kilku sezonów jest prawdziwym hitem tej pory roku. Mowa o cynamonkach, a dokładnie gotowym cieście, z którego możecie zrobić ten wypiek sami w swoim mieszkaniu. W dodatku za bardzo przystępną cenę.

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Godziny spędzone przy kuchennym blacie, precyzyjne odmierzanie składników, niecierpliwe czekanie, aż drożdże wyrosną... a na koniec i tak czasem wychodzi zakalec. Znacie to? A może po prostu brakuje Wam czasu na przygotowanie kultowego jesiennego wypieku?

Cynamonki stały się w ostatnich latach prawdziwym hitem. TikTok, Instagram i inne platformy zalewa w tym okresie fala ujęć gotowych bułeczek. Jeśli marzycie o zrobieniu ich we własnym mieszkaniu, ale bez zbędnego wysiłku, mam prawdziwą perełkę z Lidla.

Hit z Lidla. Gotowe ciasto na cynamonki za 14 zł

Do oferty tego popularnego dyskontu powróciło gotowe ciasto na cynamonki. W podłużnym opakowaniu, które znajdziemy w lodówkach, oprócz samego ciasta jest też słoiczek z nadzieniem jabłkowo-cynamonowym. Mamy więc z głowy wszystko to, co najtrudniejsze do zrobienia w przepisie na ten wypiek.

Nie trzeba niczego odmierzać ani wyrabiać. Wystarczy rozwinąć ciasto, posmarować je nadzieniem, zwinąć w rulon, pokroić na plastry i wstawić do piekarnika. Całe przygotowanie zajmuje dosłownie kilka minut.

Fot. Facebook / promkowe hity

Kolejnym plusem jest cena. Co ciekawe, nie zmieniła się ona w porównaniu z ubiegłym rokiem – za zestaw nadal zapłacimy 14 zł (a dokładnie 13,99 zł). Patrząc na listę produktów potrzebnych do samodzielnego upieczenia takich cynamonek od zera, śmiało można założyć, że tradycyjne zakupy wiązałyby się z większym wydatkiem – zwłaszcza jeśli musielibyśmy kupić wszystkie składniki od podstaw, czyli na przykład całą mąkę, drożdże przyprawy i tym podobne.

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Action przecenił hit na jesień. Koc termiczny za 119 zł

Ale nie tylko Lidl przygotował na jesień hitową ofertę. Ostatnio w naTemat wspominaliśmy o przecenionym sprzęcie w Action, który idealnie sprawdzi się na chłodne jesienne wieczory.

Ten znany i lubiany przez Polaków sklep wrzucił do promocji tygodnia koc elektryczny, który przyda się każdemu zmarzluchowi, a szczególnie seniorom (choć osoby młodsze też go docenią). Już w zeszłym roku był hitem na TikToku, stąd też znamy opinie osób, które go kupiły.

Elektryczny koc termiczny z Action ma wymiary 130 x 180 cm. W promocji kosztuje 119,90 zł zamiast 139,95 zł. Ma 9 poziomów grzania, zabezpieczenie przed przegrzaniem i sam wyłącza się po 3 godzinach. Kabel można odczepić, a koc wyprać w pralce w 30 stopniach. "Zamiast włączać ogrzewanie, wygodnie się nim otulisz i szybko się ogrzejesz; to idealne rozwiązanie, jeśli Twój dom nie jest dobrze izolowany" – czytamy w opisie produktu na stronie Action.

W gazetce obok koca znalazła się też elektryczna poduszka rozgrzewająca 55 x 55 cm z regulacją ciepła za 79,95 zł. Przecena trwa od 23 września do wtorku 29 września.