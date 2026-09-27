Niezwykła wystawa u naszego sąsiada. Można zobaczyć koronę, która podobno została przeklęta Fot. Barbora Petrackova/Czech Tourism

Zaledwie kilka godzin jazdy od polskiej granicy rozgrywa się właśnie jedno z najbardziej niezwykłych wydarzeń w Europie Środkowej. Jeśli planujecie szybki, jesienny wypad i zastanawiacie się, gdzie warto pojechać, to do 28 września odpowiedź jest banalnie prosta. Pakujcie plecaki i ruszajcie do naszego południowego sąsiada, aby zobaczyć bardzo rzadką wystawę.

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Nasi sąsiedzi posiadają wiele ciekawych atrakcji. W niemieckiej Bawarii trwa właśnie Oktoberfest, który przyciąga rzesze turystów i jest jednym z powodów, dla których Niemcy trafiły do rankingu najchętniej odwiedzanych krajów świata. Polaków przekonują także mniej zatłoczone szlaki słowackich Tatr, jednak do 28 września warto zwrócić wyjątkową uwagę na Czechy. W uwielbianej przez naszych podróżnych Pradze trwa bowiem jedyna w swoim rodzaju wystawa klejnotów koronnych. Ich zobaczenie normalnie nie jest możliwe.

Pilnie strzeżony skarb Czech. Jest z nim związana klątwa

Czeskie klejnoty są wystawiane na widok publiczny niezwykle rzadko. Już samo dostanie się do sejfu, w którym są przechowywane, to nie lada wyczyn, ponieważ drzwi otwiera siedem kluczy. Właśnie dlatego, żeby je otworzyć, w jednym miejscu musi stawić się równocześnie siedem najważniejszych osób w państwie i Kościele, w tym m.in. prezydent, premier, arcybiskup praski czy burmistrz Pragi. Każda z tych osób posiada tylko jeden, unikalny klucz.

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Otwarcie skarbca to jedno. Drugą kwestią pozostaje to, na co warto zwrócić szczególną uwagę. Nie da się ukryć, że największe wrażenie robi korona św. Wacława, zrobiona z inicjatywy cesarza Karola IV w 1347 roku. Waży niemal 2,5 kilograma, a wykonano ją z czystego złota, wysadzono 96 kamieniami szlachetnymi (w tym olbrzymimi szafirami i rubinami) oraz 20 perłami.

Co ciekawe, z koroną wiąże się słynna legenda. Każdy, kto założy ją nielegalnie na głowę, ma umrzeć w ciągu roku. Przesąd ten zyskał sławę w czasie II wojny światowej. Reinhard Heydrich, hitlerowski protektor Czech i Moraw, podczas oglądania klejnotów w 1941 roku miał zuchwale przymierzyć koronę. Nie minął rok, a zginął w udanym zamachu zorganizowanym przez czeski ruch oporu.

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Czechy pokazują swój największy skarb za darmo, ale trzeba się pośpieszyć

Skarb można oglądać w reprezentacyjnej Sali Władysławowskiej Starego Pałacu Królewskiego na Zamku Praskim. Wystawa potrwa dokładnie dziesięć dni. Rozpoczęła się 19 września, a ostatnia okazja do zobaczenia klejnotów nadarzy się 28 września 2026 roku. Drogocenne przedmioty można oglądać w godzinach od 9:00 do 17:00.

Najlepsza wiadomość? Wstęp na wystawę jest całkowicie bezpłatny. Trzeba się jednak uzbroić w cierpliwość. Ze względu na unikalność wydarzenia, a także turystyczną popularność Pragi oraz środki ostrożności, przed wejściem tworzą się spore kolejki. Czas oczekiwania waha się od 30 minut w spokojniejszych momentach do nawet 6 godzin w szczycie frekwencji. Jeśli jednak chcecie zobaczyć na własne oczy skarb, o którym piszą wszystkie historyczne podręczniki, ten czas z pewnością nie będzie stracony.