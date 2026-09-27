W niedzielę brytyjska policja poinformowała o niebezpiecznym incydencie w pobliżu bazy wojskowej RAF Fairford. W związku z tym aresztowano już kilku mężczyzn, a mieszkańcy pobliskiej miejscowości byli zmuszeni do ewakuacji. Na miejscu trwa akcja saperów.
O groźnym incydencie w pobliżu brytyjskiej bazy lotniczej RAF Fairford poinformowano w niedzielę rano. Obiekt w południowo-zachodniej Anglii ma szczególne znaczenie strategiczne, ponieważ na co dzień jest wykorzystywany przez siły powietrzne Stanów Zjednoczonych. Właśnie z tego względu każde potencjalne zagrożenie w pobliżu bazy jest traktowane przez służby priorytetowo.
Aresztowania i akcja saperów w pobliżu bazy RAF Fairford
Jak wskazuje agencja Reuters, funkcjonariusze policji zatrzymali już w tej sprawie grupę mężczyzn. Powodem aresztowania są podejrzenia o popełnienie przestępstw związanych z materiałami wybuchowymi. W okolicach bazy wojskowej RAF Fairford miało bowiem dojść do "poważnego incydentu". Do akcji wezwano ekspertów wojskowych zajmujących się neutralizacją zagrożeń bombowych, którzy rozpoczęli szczegółowe przeszukiwanie i badanie kilku pojazdów.
Z kolei telewizja Sky News podaje, że operację prowadzi policja hrabstwa Gloucestershire. Zatrzymania mają związek z podejrzeniem naruszenia brytyjskiej ustawy o materiałach wybuchowych. Wokół bazy RAF Fairford zdecydowano się na natychmiastowe zwiększenie procedur bezpieczeństwa. Specjalistyczny zespół saperski brytyjskiej armii skupił swoje działania na sprawdzaniu aut zaparkowanych w wyznaczonym rejonie.
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Blokada dróg i ewakuacja mieszkańców
Działania służb wymusiły natychmiastową reakcję wobec lokalnej społeczności. Mieszkańcy okolicznych domów musieli chwilowo opuścić swoje miejsca zamieszkania. Według relacji świadka, na którego powołuje się Reuters, ewakuowanych ludzi skierowano do miejscowego centrum rekreacyjnego, gdzie zapewniono im bezpieczne schronienie na czas trwania policyjnej operacji.
Dostęp do głównej bramy bazy wojskowej został całkowicie zablokowany przez uzbrojonych funkcjonariuszy policji. W samej wiosce Fairford, położonej bezpośrednio przy bazie, zgromadzono także znaczne siły ratunkowe. Agencja donosi o obecności około 30 pojazdów służb uprzywilejowanych, w tym wielu radiowozów, karetek pogotowia ratunkowego oraz wozów straży pożarnej.
Szczególne znaczenie bazy RAF Fairford
W tle policyjnej akcji w południowo-zachodniej Anglii znajduje się szerszy kontekst geopolityczny. Baza RAF Fairford jest bowiem obiektem o strategicznym znaczeniu dla operacji amerykańskich sił powietrznych. Rząd Wielkiej Brytanii wydał wcześniej autoryzację zezwalającą Stanom Zjednoczonym na wykorzystywanie tego konkretnego obiektu do przeprowadzania ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe. Mowa o celach wojskowych odpowiedzialnych za ostrzał statków przepływających przez cieśninę Ormuz.
Warto przypomnieć, że w lipcu irańska Gwardia Rewolucyjna zapowiedziała, że każda baza wojskowa, z której będą wyprowadzane ataki na ich terytorium, zostanie uznana za uzasadniony cel odwetowy. Służby na ten moment nie potwierdziły jednak bezpośredniego związku między dzisiejszymi aresztowaniami a groźbami ze strony Bliskiego Wschodu.