Gibała liderem wyborów w Krakowie, ale bez wygranej w pierwszej turze Fot. Longfin Media / Shutterstock

Krakowianie znają już pełne wyniki niedzielnego głosowania, ale wciąż nie wiedzą, kto zostanie ich nowym prezydentem. Państwowa Komisja Wyborcza podała dane ze wszystkich obwodów w nocy z niedzieli na poniedziałek. Kiedy II tura przedterminowych wyborów w Krakowie?

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Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa odbyły się w niedzielę, 27 września, w godzinach od 7 do 21. Do urn poszło ponad 257 tysięcy mieszkańców, co przy niespełna 591 tysiącach uprawnionych dało frekwencję na poziomie 43,5 proc. O fotel prezydenta ubiegało się siedmioro kandydatów, bo jeden z ósemki zarejestrowanych wycofał się tuż przed ciszą wyborczą.

Wybory prezydenta Krakowa. Jak wyglądały sondaże i przebieg głosowania?

Już pierwsze sondażowe wyniki exit poll pokazały, że nikt nie zdobędzie większości. Łukasz Gibała miał wtedy 36,6 proc. poparcia, Monika Piątkowska 24,4 proc., a Michał Drewnicki z PiS 19,6 proc. Kampania trwała od wiosny i była śledzona w całym kraju, bo dotyczyła niemal 800-tysięcznego miasta.

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Kolejne godziny liczenia głosów pokazały co innego, niż sugerował pierwszy exit poll. Różnica między liderami okazała się mniejsza, a Piątkowska w ostatecznym rozliczeniu zbliżyła się do Gibały bardziej, niż wskazywały wstępne sondaże.

Pełne wyniki wyborów w Krakowie według PKW

Państwowa Komisja Wyborcza policzyła głosy ze wszystkich obwodów w Krakowie. Ostateczny podział głosów z I tury wygląda tak:

Łukasz Gibała (KWW Łukasza Gibały – Kraków dla Mieszkańców) – 93 042 głosy, 36,38 proc. Monika Piątkowska (KWW Moniki Piątkowskiej – Ponad Podziałami) – 76 514 głosów, 29,91 proc. Michał Drewnicki (KW Prawo i Sprawiedliwość) – 44 772 głosy, 17,50 proc. Aleksandra Owca (KW Razem) – 17 684 głosy, 6,91 proc. Daria Gosek-Popiołek (KW Nowa Lewica) – 12 303 głosy, 4,81 proc. Michał Klimek (KW Konfederacja Korony Polskiej) – 10 523 głosy, 4,11 proc. Sławomir Pietrzyk (KW Socjaldemokracja Polska) – 947 głosów, 0,37 proc. Jan Hoffman (KWW Jana Hoffmana – ReferendumKRK) – 0 głosów, 0,00 proc.

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Zerowy wynik Hoffmana bierze się z jego wycofania się z wyścigu tuż przed ciszą wyborczą. Karty do głosowania były już wydrukowane, więc jego nazwisko na nich zostało, ale postawienie znaku "X" przy nim oznaczało głos nieważny.

Fot. wybory.gov.pl

Druga tura wyborów w Krakowie. Kiedy się odbędzie?

Całe zamieszanie to efekt referendum. 24 maja mieszkańcy Krakowa odwołali dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Do czasu wyboru następcy miastem kieruje komisarz Stanisław Kracik, wyznaczony przez premiera po tym, jak ktoś musiał zastąpić Miszalskiego do wyborów w Krakowie.

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Jedną z twarzy majowego referendum był właśnie Jan Hoffman, radca prawny, który pomógł obalić Miszalskiego. Sam też zgłosił się do wyścigu o fotel prezydenta, ale zrezygnował z walki o Kraków 23 września i poparł Gibałę.