W Krakowie trwają wybory na nowego prezydenta miasta Fot. Shutterstock.com; unsplash.com / Tomasz Tomal; montaż: naTemat

Po burzliwym okresie kampanii wyborczej nadszedł decydujący dzień w Krakowie. To właśnie dzisiaj, w niedzielę 27 września mieszkańcy stolicy Małopolski w wyborach wybierają swojego nowego prezydenta. O stanowisko walczy siedmioro kandydatów.

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Sprawa majowego referendum w Krakowie, w którego rezultacie odwołany został Aleksander Miszalski, wywołała prawdziwe trzęsienie ziemi. Następnie nadszedł kolejny burzliwy okres, czyli kampania wyborcza nowych kandydatów na prezydenta miasta. Dzisiaj mamy jej finał, w którym okaże się, czy w Krakowie odbędzie się druga tura wyborów.

Wybory na prezydenta miasta w Krakowie. Zasady głosowania i lista kandydatów

W niedzielę 27 września w Krakowie trwają przedterminowe wybory samorządowe. To w nich krakowianie zdecydują, kto obejmie urząd prezydenta miasta. Głosowanie rozpoczęło się punktualnie o godzinie 7:00, a lokale wyborcze pozostaną otwarte dla mieszkańców do 21:00. Przez cały czas trwania wyborów obowiązuje cisza wyborcza. Należy pamiętać, że przepisy przewidują wysokie kary finansowe za jej łamanie.

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Prawo do oddania głosu przysługuje osobom, które na stałe zamieszkują Kraków i figurują w Centralnym Rejestrze Wyborców. Sama procedura jest prosta: aby oddać ważny głos, na karcie do głosowania należy postawić znak "X" w kratce przy nazwisku wyłącznie jednego kandydata. Zaznaczenie większej liczby osób sprawia, że głos staje się nieważny.

Zwycięzca może zostać wyłoniony już podczas dzisiejszego głosowania. Aby kandydat wygrał w pierwszej turze, musi zgromadzić ponad 50 proc. ważnych głosów. Jeśli żadnemu z pretendentów się to nie uda, konieczne będzie przeprowadzenie dogrywki. W drugiej turze wyborów wezmą udział dwie osoby, które uzyskają dziś najwyższe wyniki.

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O fotel prezydenta Krakowa walczy siedmioro kandydatów:

Monika Piątkowska – kandydatka obywatelska, którą popiera Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe Aleksandra Owca – współprzewodnicząca partii Razem Michał Drewnicki – kandydat Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Gibała – kandydat niezależny, który w ostatnich wyborach o włos przegrał z Aleksandrem Miszalskim Michał Klimek – kandydat Konfederacji Korony Polskiej Daria Gosek-Popiołek – kandydatka Nowej Lewicy Sławomir Pietrzyk – Socjaldemokracja Polska

Warto przypomnieć, że w środę 23 września o rezygnacji z udziału w wyborach poinformował Jan Hoffman, lider inicjatywy referendalnej.

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Odwołanie Aleksandra Miszalskiego. Tło dzisiejszych wyborów

Przypomnijmy, że 24 maja w wyniku referendum odwołany został Aleksander Miszalski. Polityk KO zmagał się z licznymi problemami wizerunkowymi, co doprowadziło do tego, że w głosowaniu za jego odwołaniem opowiedziało się aż 171 581 osób. W obronie prezydenta stanęło 3 631 głosujących. Jednocześnie w referendum nie odwołano Rady Miasta. Ocaliła ją zbyt mała frekwencja – ta wyniosła 29,97 proc., przy progu wynoszącym 30,6 proc.