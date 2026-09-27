Po burzliwym okresie kampanii wyborczej nadszedł decydujący dzień w Krakowie. To właśnie dzisiaj, w niedzielę 27 września mieszkańcy stolicy Małopolski w wyborach wybierają swojego nowego prezydenta. O stanowisko walczy siedmioro kandydatów.
Sprawa majowego referendum w Krakowie, w którego rezultacie odwołany został Aleksander Miszalski, wywołała prawdziwe trzęsienie ziemi. Następnie nadszedł kolejny burzliwy okres, czyli kampania wyborcza nowych kandydatów na prezydenta miasta. Dzisiaj mamy jej finał, w którym okaże się, czy w Krakowie odbędzie się druga tura wyborów.
Wybory na prezydenta miasta w Krakowie. Zasady głosowania i lista kandydatów
W niedzielę 27 września w Krakowie trwają przedterminowe wybory samorządowe. To w nich krakowianie zdecydują, kto obejmie urząd prezydenta miasta. Głosowanie rozpoczęło się punktualnie o godzinie 7:00, a lokale wyborcze pozostaną otwarte dla mieszkańców do 21:00. Przez cały czas trwania wyborów obowiązuje cisza wyborcza. Należy pamiętać, że przepisy przewidują wysokie kary finansowe za jej łamanie.
Prawo do oddania głosu przysługuje osobom, które na stałe zamieszkują Kraków i figurują w Centralnym Rejestrze Wyborców. Sama procedura jest prosta: aby oddać ważny głos, na karcie do głosowania należy postawić znak "X" w kratce przy nazwisku wyłącznie jednego kandydata. Zaznaczenie większej liczby osób sprawia, że głos staje się nieważny.
Zwycięzca może zostać wyłoniony już podczas dzisiejszego głosowania. Aby kandydat wygrał w pierwszej turze, musi zgromadzić ponad 50 proc. ważnych głosów. Jeśli żadnemu z pretendentów się to nie uda, konieczne będzie przeprowadzenie dogrywki. W drugiej turze wyborów wezmą udział dwie osoby, które uzyskają dziś najwyższe wyniki.
O fotel prezydenta Krakowa walczy siedmioro kandydatów:
- Monika Piątkowska – kandydatka obywatelska, którą popiera Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe
- Aleksandra Owca – współprzewodnicząca partii Razem
- Michał Drewnicki – kandydat Prawa i Sprawiedliwości
- Łukasz Gibała – kandydat niezależny, który w ostatnich wyborach o włos przegrał z Aleksandrem Miszalskim
- Michał Klimek – kandydat Konfederacji Korony Polskiej
- Daria Gosek-Popiołek – kandydatka Nowej Lewicy
- Sławomir Pietrzyk – Socjaldemokracja Polska
Warto przypomnieć, że w środę 23 września o rezygnacji z udziału w wyborach poinformował Jan Hoffman, lider inicjatywy referendalnej.
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