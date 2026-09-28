Groźny pożar na A4. Ciężarówka z chemikaliami płonęła jak pochodnia Fot. Policja Gliwice / Facebook

Dramatyczne zdarzenie na trasie pod Gliwicami. W poniedziałkowe przedpołudnie na zjeździe z autostrady A4 zapaliła się naczepa ciężarówki transportująca odpady po myciu fosforu. Kierowca zdołał uciec w ostatniej chwili, a na Miejsce ściągnięto specjałów ratownictwa chemicznego z Katowic.

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Do groźnego incydentu doszło w poniedziałek o godzinie 10:33. Na węźle Kleszczów w płomieniach stanęło ponad dwieście beczek z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. Choć sytuacja została opanowana i nikt nie ucierpiał, ruch na drodze krajowej nr 88 został całkowicie wstrzymany.

Zgłoszenie o 10:33 i ładunek po myciu fosforu

Błyskawiczna akcja strażaków zapobiegła katastrofie ekologicznej. Mimo że ogień nie rozprzestrzenia się na kolejne obiekty, akcja zabezpieczania uszkodzonych beczek z chemikaliami potrwa wiele godzin.

W poniedziałek, 28 września 2026 roku, o godzinie 10:33 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach otrzymało alarmujące zgłoszenie. Na węźle Kleszczów (rejon zjazdu z autostrady A4 na Drogę Krajową nr 88) doszło do pożaru naczepy samochodu ciężarowego.

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Sytuacja od początku była krytyczna – pojazd przewoził niebezpieczny ładunek w postaci 216 beczek zawierających odpady poprodukcyjne po myciu fosforu. Kierowca ciężarówki zdołał opuścić kabinę w ostatniej chwili i nie odniósł żadnych obrażeń.

Specjalistyczna Grupa Chemiczna z Katowic na miejscu

Pierwsze zastępy straży pożarnej po przybyciu na miejsce przeprowadziły rozpoznanie i natychmiast przystąpiły do tłumienia ognia. Strażakom udało się opanować pożar, zapobiegając wybuchowi i rozprzestrzenieniu się płomieni na całą konstrukcję transportową.

Ze względu na chemiczny i toksyczny charakter przewożonych odpadów, do akcji zadysponowano Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Komendy Miejskiej PSP w Katowicach.

Paraliż komunikacyjny na DK88

Prowadzona na miejscu akcja zabezpieczania nadpalonych i uszkodzonych termicznie beczek wymusiła poważne zmiany w organizacji ruchu w rejonie gliwickiego węzła transportowego.

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O zdarzeniu został oficjalnie poinformowany Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Katowicach, którego eksperci ocenią wpływ incydentu na stan środowiska naturalnego oraz gleby w sąsiedztwie węzła.

Policja apeluje do kierowców podróżujących w kierunku Gliwic i Strzelec Opolskich o korzystanie z dróg alternatywnych i ścisłe stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy kierujących ruchem. Blokada DK88 potrwa do czasu pełnego przeładunku i zabezpieczenia groźnych substancji.

Transport odpadów niebezpiecznych to problem systemowy

Sprawa wpisuje się w szerszy kontekst gospodarowania toksycznymi substancjami w Polsce. Państwo przeznacza dziś potężne kwoty na likwidację tzw. bomb ekologicznych – 360 mln zł na toksyczne odpady na Śląsku ma pozwolić uporządkować składowiska w regionie, w którym doszło do poniedziałkowego pożaru.

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Pomysły na zagospodarowanie takich odpadów bywają zresztą bardzo kontrowersyjne. Głośno było o sytuacji, w której Kłodawa zawiesiła szalony plan składowania odpadów niebezpiecznych, w tym zawierających azbest i metale ciężkie, w wyrobiskach kopalni soli spożywczej.

Drugim frontem pozostaje azbest, który wciąż trzeba usuwać z polskich dachów. Rząd wyznaczył nowy termin na 20 tys. dopłaty do wymiany dachu, ale zainteresowanie programem wciąż pozostaje niewielkie.