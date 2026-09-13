Nocne alerty RCB: "Zagrożenie atakiem z powietrza". Fot. Shutterstock

Nocny rosyjski atak na Ukrainę postawił na nogi polskie wojsko i służby. Nad ranem w polskiej przestrzeni powietrznej zaczęło operować lotnictwo, a mieszkańcy części Lubelszczyzny otrzymali alarmujący alert RCB o zagrożeniu atakiem z powietrza. Pojawiły się również doniesienia o hukach i wybuchach.

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W nocy Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) poinformowało o zagrożeniu w związku z atakiem na Ukrainę. Nad ranem polskie lotnictwo rozpoczęło operowanie w przestrzeni powietrznej.

"Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów" – czytamy w komunikacie wojska.

W związku z atakiem pojawiły się doniesienia o hukach i wybuchach na terenie przygranicznych powiatów. – Są one poważnie traktowane i weryfikowane, ale te zgłoszenia, które dotarły do naszych służb, nie znalazły potwierdzenia – mówił Marcin Bubicz, rzecznik wojewody lubelskiego, w rozmowie z PAP.

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W komunikacie prasowym DORSZ z godziny 9:44 czytamy: "nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej". Jednocześnie Wojsko Polskie wciąż monitoruje sytuację na terytorium Ukrainy i pozostaje w stanie gotowości.

Noc w alertach RCB. "Zagrożenie atakiem z powietrza"

"UWAGA! UWAGA! UWAGA! Zagrożenie atakiem z powietrza. Udaj się w bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń lokalnych służb. Oczekuj dalszych komunikatów." – taki alert RCB został wysłany do odbiorców w powiatach włodawskim, łęczyńskim, świdnickim, chełmskim, krasnostawskim i w mieście Chełm. Wszystkie z nich znajdują się na terenie województwa lubelskiego. Komunikat pojawił się o 4:41 nad ranem. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało go około pół godziny po pierwotnym nadaniu.

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Ponadto w województwach podkarpackim i lubelskim został nadany ogólny komunikat: "UWAGA! UWAGA! UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty."

Tuż po godz. 9:00 w niedzielę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało "zagrożenie atakiem z powietrza". "Zakończył się atak na obszarze Ukrainy. Brak zagrożenia na terytorium RP. Śledź komunikaty" – przekazano.

Podobny alert RCB o zagrożeniu w dwóch ww. regionach pojawił się także dzień wcześniej – 12 września, o godzinie 14:57. Odwołano go wieczorem, o 20:30, tego samego dnia.

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Alerty RCB stają się codziennością dla mieszkańców dwóch województw

Działania sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej na terenie Ukrainy regularnie prowadzą do ogłaszania alarmów w Polsce, w przygranicznych województwach – lubelskim i podkarpackim. Alerty nie są bezpodstawne.

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Niedawno w regionie miał miejsce incydent związany z rozbiciem się rakiety Ch-101 w miejscowości Tarnawa-Kolonia. Do zdarzenia doszło 30 lipca. Według oficjalnych przekazów pocisk nie był wycelowany w Polskę. Jego uderzenie spowodowało wybuch i powstanie krateru o średnicy 10 metrów.

Jak pokazują niedawne przykłady, zdarza się, że w sytuacjach zagrożenia alerty RCB nie docierają do wszystkich. Wynika to ze sposobu, w jaki wiadomości są wysyłane.