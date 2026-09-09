Napój Skolima trafił na półki bez znaku kaucji. Producent płaci opłatę produktową. Fot. https://www.instagram.com/skolim__/

Energetyk Skolima trafił do sklepów bez symbolu systemu kaucyjnego. Jakim cudem? Klient nie dopłaca przy kasie 50 groszy kaucji, bo producent do systemu nie przystąpił. W miejscu, w którym zwykle jest znak kaucji, puszka ma kod QR.

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Zamiast rozliczać kaucję, firma płaci opłatę produktową za wprowadzenie opakowania poza system kaucyjnym. To nie pierwszy producent napojów, który tak robi. Wcześniej podobnie zdecydowała podlaska Augustowianka, a jesienią 2025 r. głośna była afera o butelki 3,001 l Ustronianki. Resort klimatu przyznaje, że przygląda się takim przypadkom.

Skolim poza systemem kaucyjnym. Zamiast znaku kaucji kod QR

Jak ustaliła Wirtualna Polska, za marką SKOLIM stoi Liner Polska, spółka z Ząbek pod Warszawą. To ona prowadzi stronę marki i rozmawia z sieciami handlowymi, a piosenkarz użycza projektowi pseudonimu i wizerunku.

Na puszkach, w miejscu symbolu kaucji, jest kod QR z zachętą "Dowiedz się, co słychać u Skolima". Prowadzi do mediów społecznościowych artysty, który latem zagrał ponad 100 koncertów. Pod koniec sierpnia był nawet na imprezie Karola Nawrockiego w Juracie. Ma też już własną markę wędlin, stworzoną razem z JBB czy perfumy "Temperatura".

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Zapytany przez WP, co firma zyskuje na pozostaniu poza systemem, współwłaściciel Liner Polska odpowiedział, że kiedyś przyjdzie czas na wejście do systemu, a na razie to "model biznesowy, kalkulacja i tyle".

Na tym zakończył rozmowę, a spółka odmówiła szerszego komentarza pod nazwiskiem. Ile puszek trafiło na rynek, nie wiadomo, ale firma deklaruje, że współpracę z kontrahentami zaczyna od 250 tys. sztuk.

Producent wody Augustowianka po podobnej decyzji zebrał krytykę w sieci (choć w komentarzach dużo osób to docenia). Menedżer firmy tłumaczył WP, że wyjaśnienia trafiły do klientów.

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"Odpowiedzieliśmy w mediach społecznościowych. Nabywcy przyjęli te wyjaśnienia. Uważamy, że butelki kaucyjne finalnie trafiają i tak w to samo miejsce, do firm przetwarzających plastik. W systemie kaucyjnym są inne rozliczenia, ale finał jest taki sam" – przekazał przedstawiciel firmy.

Opłata produktowa zamiast kaucji. Puszka bez 50 groszy jest tańsza na półce

Producent w systemie kaucyjnym dolicza do ceny puszki lub butelki 50 groszy. Płaci je klient i odzyskuje przy zwrocie pustego opakowania, a rozliczają je potem między sobą producenci i operatorzy.

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Kto zostaje poza systemem, kaucji nie dolicza. Płaci opłatę produktową: w 2026 r. 3 zł za kilogram opakowań, trzykrotnie więcej niż firmy w systemie. W przeliczeniu na jedną puszkę to kilka groszy.

To nie znaczy, że producent zarabia na każdej sztuce, bo kaucję klient i tak odzyskuje przy zwrocie. Jednak dzięki takiemu "hakowaniu" systemu, puszka na półce jest o 50 groszy tańsza niż produkt konkurencji. Wiadomo, co wybierze klient.

Woda bez kaucji dla firm. Przetarg policji na ponad 312 tys. butelek

Z tej samej furtki korzystają firmy i instytucje, którym trudniej jest rozliczać opakowania niż pojedynczym osobom czy rodzinom. W naTemat opisywaliśmy przetarg Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie na maksymalnie 312 466 butelek i butli wody, w którym przy pojemnościach 1,5 l i 0,5 l zapisano wprost: bez kaucji.

Policjanci tłumaczyli portalowi Zero.pl, że woda z kaucją oznaczałaby zbieranie butelek, organizację zwrotów i kłopoty z księgowaniem. Mundurowy, który nie oddałby opakowania, w teorii mógłbym zostać oskarżony o kradzież.

Właściciel hurtowni wody z południa Polski, który zastrzegł anonimowość, wyliczył w rozmowie z tym samym portalem, że opłata produktowa to jakieś 10 groszy od butelki, a klient nie dopłaca nic. "Urzędnicy wymyślili system, którego same urzędy nie są w stanie rozliczać" – ocenił przedsiębiorca.

Opłata produktowa w 2027 wzrośnie. Już nie będzie się to opłacać

"Ministerstwo Klimatu i Środowiska monitoruje sytuację producentów, którzy pozostają poza systemem kaucyjnym" – powiedział Wirtualnej Polsce Marek Pogorzelski, rzecznik prasowy MKiŚ. Przystąpienie jest dobrowolne, więc firma może uznać, że przy jej skali albo specyfice produktu to się nie opłaca, i zapłacić opłatę opakowaniową.

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"W przyszłości wysokość tej opłaty będzie rosła, co powinno skłaniać kolejnych producentów do przystępowania do systemu kaucyjnego. Jest to element mechanizmu, który ma zapewnić osiągnięcie wymaganych poziomów zbiórki opakowań" – dodał rzecznik. Wiceministra klimatu Anita Sowińska zapowiadała, że w 2027 r. stawka dla firm spoza systemu wzrośnie z 3 zł do 15 zł za kilogram.

System kaucyjny w liczbach. 3,2 mld opakowań, 88 proc. zwrotów idzie przez butelkomaty

Sama zbiórka rośnie. Z sierpniowego komunikatu resortu klimatu wynika, że od startu systemu (1 października 2025 r.) Polacy oddali 3,2 mld butelek i puszek z kaucją, a w kraju działa ponad 60 tys. punktów zwrotu, w tym 17,5 tys. z automatami. To przez butelkomaty idzie 88 proc. wszystkich zwrotów.

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Poza sklepami działa blisko 600 punktów zbierania opakowań, a w czerwcu było ich 230. W samej Warszawie stoi 61 automatów, w planach jest ponad 400 kolejnych, a jeden z operatorów zakłada, że w ciągu 3-4 lat automatów poza sklepami będzie w Polsce około 4 tys.

Resort zapowiada też kolejne zmiany w systemie kaucyjnym. Nowelizacja ma wydłużyć ważność bonu kaucyjnego, czyli papierowego potwierdzenia zwrotu, które w sklepie wymienia się na pieniądze albo zakupy. Ministerstwo analizuje również objęcie systemem jednorazowych butelek szklanych, popularnych małpek.