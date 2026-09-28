Na HBO Max znajdziesz film podobny do serialu "Stamtąd" Fot. materiał prasowy

W streamingu nie wieje nudą. Jeśli szukasz czegoś z dreszczykiem emocji, jedna z platform chętnie służy pomocą. W jej bibliotece znajdziesz film wyprodukowany przez M. Night Shyamalana, który zabiera widzów na mokradła stanowiące naturalną granicę między Teksasem a Luizjaną. Zwroty akcji zupełnie cię zaskoczą

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Tęsknisz za serialem "Stamtąd", a zwłaszcza za jego dziwacznymi zagadkami, przyprawiającymi o zawrót głowy? W streamingu jest dostępny film, dzięki któremu na ponad godzinę zapomnisz o Fromville. M. Night Shyamalan – reżyser "Szóstego zmysłu", "Znaków" i "Split" – zaprasza w podróż na południe Stanów Zjednoczonych, gdzie ludzie zamiast samochodami przemieszczają się z punktu A do punktu B motorówkami, unikając przy tym ukrytych w mętnej wodzie aligatorów.

"Caddo Lake" z Dylanem O'Brienem to coś dla fanów "Stamtąd". Uwaga na zwroty akcji

Dreszczowiec "Caddo Lake" w reżyserii Celine Held i Logana George'a ("Na górze") skupia się na historii zaginięcia ośmioletniej Anne na bagnach mieszczących się na granicy Teksasu i Luizjany. Starsza siostra dziewczynki, Ellie, rozpoczyna poszukiwania, odkrywając, że wilgotne lasy pełne cypryśników błotnych zostały przeklęte. Przez co? Czas pokaże. W zanurzonym w estetyce południowego gotyku thrillerze odkrywamy również losy Parisa, który próbuje poznać prawdę o śmierci swojej matki.

REKLAMA

Dalsza część artykułu poniżej.

Para reżyserów tworzy wyjątkowy obraz życia nad jeziorem Caddo, które wcale nie potrzebuje efektów wizualnych, by zapewnić sobie niepowtarzalną aurę. W powietrzu czuć oniryzm i zabawę nadnaturalnymi elementami wierzeń poświęconych Luizjanie. Zwroty akcji są wprowadzane dość subtelnie – tak, aby widz miał czas je przetrawić. Podczas seansu nie napotkamy na swej drodze żadnych potworów. Cała historia opiera się na dramacie ludzkim. Groza wynika tutaj z naszej niewiedzy.

W obsadzie "Caddo Lake", który swego czasu dołączył do oferty serwisu streamingowego HBO Max, wystąpili: Dylan O’Brien ("Więzień labiryntu"), Eliza Scanlen ("Ostre przedmioty"), Lauren Ambrose ("Sześć stóp pod ziemią"), Eric Lange ("Nowy smak wiśni"), Diana Hopper ("Pogryzione") oraz Sam Hennings ("Rodzina Steadów").

REKLAMA

Dalsza część artykułu poniżej.

QUIZ: Czy rozpoznasz kultowy horror po kadrze?

Quiz 1 / 20 Z jakiego filmu pochodzi ten kadr? Fot. materiał prasowy Omen Noc żywych trupów Egzorcysta

"Czasami nawet lepiej jest trafić na film, który nie łączy wszystkich kropek, za to woli pracować bardziej nad rejestrem emocjonalnym niż praktycznym. [...] Ten widz, który pochłania zbyt wiele filmów, w których oczywiste zwroty akcji są zapowiadane od pierwszych minut, będzie podziwiał narracyjną grę 'Caddo Lake', nawet jeśli jestem prawie pewien, że nie mógłbym wyjaśnić jego fabuły bez użycia długopisu i papieru" – czytamy w recenzji Briana Tallerico z portalu RogerEbert.com.

REKLAMA