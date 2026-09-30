Druga tegoroczna "Lalka" wreszcie trafiła do kin. Polacy mogą już oglądać film Macieja Kawalskiego z Marcinem Dorocińskim jako Stanisławem Wokulskim i Kamilą Urzędowską jako Izabelą Łęcką. Adaptacja jest wierna powieści Bolesława Prusa, a twórcy kuszą obsadą i rozmachem.
Dwie "Lalki" w odstępie dwóch tygodni to polski Barbenheimer, który może wydawać się strzałem w stopę, ale ma duży marketingowy sens. Polacy dostaną dwie skrajnie różne adaptacje – serial Pawła Maślony to nowoczesna i autorska interpretacja, która oburzyła purystów, a film Macieja Kawalskiego, w większości wierny powieści i elegancki, może ich ukoić. Rzuciliśmy się na Netfliksa i zapewne rzucimy się też do kin, żeby zestawić ze sobą obie wersje, ale również skonfrontować je z powieścią Bolesława Prusa, która zyskuje drugie życie, wychodząc z szufladki szkolnej lektury i postrachu maturzystów.
16 września na Netfliksa wleciała serialowa "Lalka", a teraz pora na wyczekiwany film, który może stać się jednym z największych kinowych wydarzeń ostatnich lat nad Wisłą. Produkcję w reżyserii Macieja Kawalskiego ("Niebezpieczni dżentelmeni"), który napisał scenariusz na podstawie powieści Bolesława Prusa wspólnie z Łukaszem Światowcem, obejrzymy na dużych ekranach w całej Polsce. Dystrybutorem jest Kino Świat.
Film "Lalka" już w kinach. Marcin Dorociński jako Wokulski i Kamila Urzędowska jako Łęcka
"Warszawa końca XIX wieku. Serce Stanisława Wokulskiego owładnięte jest szaloną miłością do Izabeli Łęckiej. On, dzięki fortunie zdobytej na wojnie, powraca do kraju i postanawia wkroczyć do świata wyższych sfer, aby zdobyć rękę ukochanej. Ona jest olśniewająca i wyniosła, lecz mimo arystokratycznego pochodzenia zmaga się z widmem finansowej ruiny. U boku Wokulskiego stoi jego wierny przyjaciel – Ignacy Rzecki, romantyk, który z nostalgią obserwuje, jak świat ideałów ustępuje miejsca społecznym aspiracjom i bezwzględnej grze interesów" – brzmi opis filmowej "Lalki".
"Lalka" Macieja Kawalskiego
oficjalny opis
"Lalkę" zapowiadano jako "wizualne i narracyjne przeżycie, które jest równie totalne, jak jego książkowy pierwowzór". Podkreślano również, że produkcja "zachowuje ducha i głębię powieści Bolesława Prusa i pozwala współczesnym widzom na nowo odkryć jedno z najważniejszych dzieł polskiej literatury".
Na ekranie zobaczymy gwiazdorską obsadę, która w polskim kinie zdarza się rzadko. W rolę Stanisława Wokulskiego wcieli się Marcin Dorociński ("Jack Strong", "Teściowie"), a Izabelę Łęcką zagra Kamila Urzędowska ("Chłopi", "Ministranci"). Na ekranie zobaczymy również m.in. Marka Kondrata, który powrócił przed kamerę po 16 latach (i nie omieszkał wbić szpili konkurencji), Andrzeja Seweryna, Agatę Kuleszę, Marię Dębską, Mateusza Damięckiego, Krystynę Jandę, Karolinę Gruszkę, Borysa Szyca, Macieja Stuhra, Maję Ostaszewską, Filipa Pławiaka, Dawida Ogrodnika, Pawła Wilczaka czy Andrzeja Chyrę.
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"Lalka" ma hollywoodzki rozmach
Nie tylko obsada robi wrażenie, ale również sam rozmach. "Superprodukcja, która w polskim kinie zdarza się raz na kilka dekad. Epicki, pełen emocji, ze znakomitą muzyką, imponującą scenografią, olśniewającymi kostiumami i charakteryzacją oraz prawdziwie gwiazdorską obsadą. Przygotowania do realizacji zajęły 2 lata. Do filmu zaangażowano czołowych polskich twórców, aktorów i ponad 3000 statystów. Praca na planie trwała 5 miesięcy, podczas których zrealizowano 60 dni zdjęciowych. (...) Film realizowano w 48 lokacjach w całej Polsce" – wyliczają twórcy.
Dodajmy, że autorem zdjęć jest Piotr Sobociński jr, za scenografię odpowiadają Katarzyna Sobańska, Marcel Sławiński oraz Anna Mocny. Kostiumy zaprojektowała Katarzyna Lewińska we współpracy z Tomaszem Ossolińskim, a charakteryzacja to dzieło Anety Brzozowskiej.
Jak wyszło? "Lalkę" z Marcinem Dorocińskiem (który ma aktorsko imponującą jesień) widzieliśmy przedpremierowo i oceniliśmy w naszej recenzji. Przed seansem warto też zobaczyć wprowadzający w klimat filmu artystyczny plakat autorstwa Andrzeja Pągowskiego, wybitnego artysty i legendy późniejszego pokolenia Polskiej Szkoły Plakatu.