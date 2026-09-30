Film "Lalka" wleciał do kin Fot. materiały prasowe

Druga tegoroczna "Lalka" wreszcie trafiła do kin. Polacy mogą już oglądać film Macieja Kawalskiego z Marcinem Dorocińskim jako Stanisławem Wokulskim i Kamilą Urzędowską jako Izabelą Łęcką. Adaptacja jest wierna powieści Bolesława Prusa, a twórcy kuszą obsadą i rozmachem.

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16 września na Netfliksa wleciała serialowa "Lalka", a teraz pora na wyczekiwany film, który może stać się jednym z największych kinowych wydarzeń ostatnich lat nad Wisłą. Produkcję w reżyserii Macieja Kawalskiego ("Niebezpieczni dżentelmeni"), który napisał scenariusz na podstawie powieści Bolesława Prusa wspólnie z Łukaszem Światowcem, obejrzymy na dużych ekranach w całej Polsce. Dystrybutorem jest Kino Świat.

Film "Lalka" już w kinach. Marcin Dorociński jako Wokulski i Kamila Urzędowska jako Łęcka

"Warszawa końca XIX wieku. Serce Stanisława Wokulskiego owładnięte jest szaloną miłością do Izabeli Łęckiej. On, dzięki fortunie zdobytej na wojnie, powraca do kraju i postanawia wkroczyć do świata wyższych sfer, aby zdobyć rękę ukochanej. Ona jest olśniewająca i wyniosła, lecz mimo arystokratycznego pochodzenia zmaga się z widmem finansowej ruiny. U boku Wokulskiego stoi jego wierny przyjaciel – Ignacy Rzecki, romantyk, który z nostalgią obserwuje, jak świat ideałów ustępuje miejsca społecznym aspiracjom i bezwzględnej grze interesów" – brzmi opis filmowej "Lalki".

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Wokulski wkracza w labirynt arystokratycznych salonów, gdzie każdy gest może być początkiem intrygi, a każde słowo – zapowiedzią zdrady. Stający na jego drodze rywale, niespodziewane sojusze i dramatyczne wybory wystawią na próbę jego marzenia i wiarę w ludzi. To opowieść o miłosnym zauroczeniu, które zmienia losy bohaterów i zaciera granice między sercem a rozumem. "Lalka" Macieja Kawalskiego oficjalny opis

"Lalkę" zapowiadano jako "wizualne i narracyjne przeżycie, które jest równie totalne, jak jego książkowy pierwowzór". Podkreślano również, że produkcja "zachowuje ducha i głębię powieści Bolesława Prusa i pozwala współczesnym widzom na nowo odkryć jedno z najważniejszych dzieł polskiej literatury".

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Na ekranie zobaczymy gwiazdorską obsadę, która w polskim kinie zdarza się rzadko. W rolę Stanisława Wokulskiego wcieli się Marcin Dorociński ("Jack Strong", "Teściowie"), a Izabelę Łęcką zagra Kamila Urzędowska ("Chłopi", "Ministranci"). Na ekranie zobaczymy również m.in. Marka Kondrata, który powrócił przed kamerę po 16 latach (i nie omieszkał wbić szpili konkurencji), Andrzeja Seweryna, Agatę Kuleszę, Marię Dębską, Mateusza Damięckiego, Krystynę Jandę, Karolinę Gruszkę, Borysa Szyca, Macieja Stuhra, Maję Ostaszewską, Filipa Pławiaka, Dawida Ogrodnika, Pawła Wilczaka czy Andrzeja Chyrę.

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"Lalka" ma hollywoodzki rozmach

Nie tylko obsada robi wrażenie, ale również sam rozmach. "Superprodukcja, która w polskim kinie zdarza się raz na kilka dekad. Epicki, pełen emocji, ze znakomitą muzyką, imponującą scenografią, olśniewającymi kostiumami i charakteryzacją oraz prawdziwie gwiazdorską obsadą. Przygotowania do realizacji zajęły 2 lata. Do filmu zaangażowano czołowych polskich twórców, aktorów i ponad 3000 statystów. Praca na planie trwała 5 miesięcy, podczas których zrealizowano 60 dni zdjęciowych. (...) Film realizowano w 48 lokacjach w całej Polsce" – wyliczają twórcy.

Dodajmy, że autorem zdjęć jest Piotr Sobociński jr, za scenografię odpowiadają Katarzyna Sobańska, Marcel Sławiński oraz Anna Mocny. Kostiumy zaprojektowała Katarzyna Lewińska we współpracy z Tomaszem Ossolińskim, a charakteryzacja to dzieło Anety Brzozowskiej.