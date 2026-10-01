Polska lokalna znika. Szokujący wniosek: musimy na to pozwolić albo się zarżniemy finansowo Fot. Galux / Shutterstock

Przez dekady wierzono, że wyższy przyrost naturalny na wsi uratuje Polskę przed demograficzną katastrofą. Najnowsze dane pokazują, że ten bufor całkowicie zniknął. Dodatkowo subwencja oświatowa pokrywa coraz mniejszą część koszmarnie drożejącej edukacji – i to najbardziej tam, gdzie dzieci ubywa najszybciej. Czy możemy coś z tym zrobić? Opowiedź może szokować.

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Sądziłeś, że mniej mieszkańców w gminie oznacza mniejsze rachunki dla lokalnego budżetu? Błąd. Polski Instytut Ekonomiczny opublikował porażający raport o finansowych skutkach depopulacji. Mechanizm jest brutalny: im szybciej ubywa ludzi, tym droższe staje się utrzymanie urzędów, szkół i pomocy społecznej. W co czwartej polskiej gminie własne dochody nie pokrywają już nawet podstawowych usług.

Pętla na szyi Polski lokalnej. 70 procent gmin wyludnia się, a koszty rosną w kosmicznym tempie

Samorządy próbują walczyć z wyludnieniem, udając, że za chwilę znowu zaczną rosnąć, albo bezmyślnie tnąc usługi publiczne. Doświadczenia z Finlandii, Japonii i Francji pokazują jednak jasno: tradycyjne strategie wzrostowe na obszarach depopulacyjnych to wyrzucanie pieniędzy w błoto. Pora na "mądre kurczenie się".

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Jeśli wydawało ci się, że wymieranie polskich wsi i małych miasteczek to odległy temat z podręczników geografii, najnowszy raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego ("Znikająca Polska lokalna. Finansowe skutki depopulacji gmin" autorstwa Agaty Mróz) brutalnie sprowadza na ziemię.

To nie jest odległa przyszłość – to dzieje się tu i teraz. W latach 2004–2020 proces wyludniania dotyczył 58 proc. polskich gmin. Do 2024 roku wskaźnik ten skoczył do zatrważających 70 procent. Wzrost liczby ludności stał się w Polsce absolutnym wyjątkiem, zarezerwowanym właściwie tylko dla stref podmiejskich wokół największych metropolii.

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Prognozy GUS do 2060 roku wskazują, że populacja Polski skurczy się o od 13,9 proc. do nawet 24,3 proc. względem 2024 roku. Jednak prawdziwy dramat kryje się w kalkulatorze lokalnego skarbnika.

Skalę wyzwania pokazał zresztą dobitnie raport SGH, który wstrząsnął Forum w Karpaczu – mówiący wprost o kurczącym się narodzie i konsekwencjach dla całej gospodarki.

Efekt nożyc: im mniej ludzi, tym drożej

Prosta logika podpowiadałaby: skoro w gminie żyje mniej ludzi, to gmina wydaje mniej na ich obsługę. Nic bardziej mylnego! W finansach samorządowych działa bezlitosny "efekt nożyc". Koszty usług publicznych (szkoły, urzędy, drogi, pomoc społeczna) mają charakter wysoce nieelastyczny. Urząd gminy trzeba ogrzać i obsłużyć niezależnie od tego, czy mieszkańców jest 5 tysięcy, czy 3,5 tysiąca. W efekcie drastycznie spada tzw. korzyść skali, a koszt przeliczeniowy na jednego mieszkańca szybuje w górę.

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Wraz z odpływem mieszkańców dochody własne gminy rosną znacznie wolniej lub stoją w miejscu. Pętla się zaciska.

Różnica w kosztach między gminami bogatymi demograficznie a tymi, które wymierają, rozjeżdża się w zastraszającym tempie. Dystans w rocznych wydatkach na samą administrację w przeliczeniu na głowę mieszkańca między skrajnymi gminami wzrósł z 102 zł w 2015 r. do aż 395 zł w 2024 r. (prawie czterokrotnie).

W co czwartej gminie brakuje na bazowe usługi

Trzy podstawowe obszary – edukacja, administracja i pomoc społeczna – pożerają średnio aż 75 procent budżetu bieżącego każdej gminy. PIE zbadało wskaźnik obciążenia dochodów własnych tymi trzema pozycjami.

Wyniki są alarmujące: w co czwartej gminie (24 procent) koszty szkoły, urzędu i pomocy społecznej przekraczają wszystkie dochody. W woj. lubelskim pod kreską jest 64 proc. gmin, w świętokrzyskim połowa, w warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim i podkarpackim – co trzecia.

Taka gmina nie bankrutuje tylko dlatego, że jest podtrzymywana przy życiu kroplówką transferów i subwencji z budżetu centralnego. Traci jednak jakąkolwiek samorządną autonomię i zdolność do inwestycji.

Warto dodać, że rządowy budżet na 2027 rok zakłada dodatkowe wsparcie dla tego sektora. Gdy minister finansów Andrzej Domański pokazał nowy budżet i obniżkę PIT, resort wyliczył, że zmiany podatkowe mają zasilić samorządy kwotą 29,6 mld zł w perspektywie dekady.

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Nieoczywiste wnioski z raportu PIE

Raport PIE przynosi zaskakujące i kontrintuicyjne odkrycia. To choćby upadek mitu wiejskiej dzietności. Przez całe dekady wyższa dzietność na wsi kompensowała ucieczkę młodych do miast. Raport PIE pokazuje twardy wykres: około 2019 roku różnica w dzietności między miastem a wsią całkowicie zanikła. Współczynnik dzietności w obu środowiskach zjechał do poziomu ok. 1,1 (przy zastępowalności pokoleń wynoszącej 2,1). Wymieranie wsi od teraz drastycznie przyspieszy.

Mniej może dziwić fakt, że ze wsi uciekają młodzi. Badacze PIE użyli zaawansowanej metody zmiennych instrumentalnych (wykorzystując liczbę urodzeń z 1995 roku jako instrument) do rozdzielenia przyczyny i skutku.

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Odkrycie? Sam fizyczny spadek liczby ludności przestaje tłumaczyć spadek dochodów gminy. Kluczem jest selektywność migracji. Z gmin depopulacyjnych uciekają ludzie młodzi, wykształceni, operatywni i aktywni zawodowo. Na miejscu zostaje starzejący się "rdzeń" wymagający opieki. To erozja kapitału ludzkiego i spadek liczby osób pracujących, a nie cyferka w rejestrze PESEL, wykańcza lokalny budżet.

Ten odpływ częściowo kompensują pracownicy z zagranicy. Jak wyliczyli eksperci UNHCR i Deloitte, bez pracowników z Ukrainy polska gospodarka straciłaby 94 mld zł rocznie, a migranci wypełniają właśnie lukę demograficzną w starzejącym się społeczeństwie.

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Trzeci istotny wniosek dotyczy subwencji oświatowych. Szkoła dla 90 dzieci kosztuje w stałym utrzymaniu budynków i kadr prawie tyle samo, co szkoła dla 250 dzieci. Państwo mierzy się z tym problemem subwencją uzależnioną głównie od liczby uczniów.

Efekt? W 2015 roku subwencja oświatowa pokrywała średnio 72 proc. wydatków netto na edukację w gminach, a w 2024 roku już tylko 61 proc. Najgorsze jest to, że w gminach głęboko depopulacyjnych to pokrycie spadło aż o 12,5 p.p., podczas gdy w rozwijających się – o 9,1 p.p. Państwo daje coraz mniej pieniędzy dokładnie tam, gdzie utrzymanie ucznia stało się najdroższe.

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Kolejna sprawa to paradoks pomocy społecznej. Wydawałoby się, że skoro mieszkańców ubywa, to liczba klientów opieki społecznej rośnie. Nic bardziej błędnego: liczba beneficjentów pomocy społecznej na 10 tys. mieszkańców... spadła we wszystkich typach gmin.

Dlaczego więc wydatki per capita na pomoc społeczną w gminach depopulacyjnych skoczyły o 209 procent w 10 lat? Bo gwałtownie rośnie koszt jednostkowy opieki nad pojedynczym, schorowanym i samotnym seniorem, a baza podatników, z których można to sfinansować, kurczy się błyskawicznie.

Państwo próbuje te koszty częściowo przejąć. Uruchomiony Bon Senioralny 2026 ma finansować usługi opiekuńcze dla osób po 65. roku życia organizowane właśnie przez gminy.

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PIE przeprowadziło symulację kontrfaktyczną: ile pieniędzy miałyby polskie samorządy, gdyby skala depopulacji w latach 2004–2024 była o połowę mniejsza? Wynik to 2,3 miliarda złotych utraconych dochodów własnych tylko w jednym 2024 roku.

Depopulacja działa jak ukryty, powolny podatek. Nie powoduje nagłego bankructwa z dnia na dzień, ale co roku podstępem wycina z budżetu realne środki na rozwój, remonty dróg i chodników, skazując gminę na powolną degradację.

Jak z tego wyjść? Czas na "mądre kurczenie się"

Autorzy raportu nie pozostawiają złudzeń: procesów demograficznych na poziomie pojedynczej gminy nie da się zatrzymać lokalnymi programami. Wmawianie mieszkańcom, że budowa kolejnej strefy przemysłowej czy ulgi podatkowe przyciągną tysiące nowych rodzin, to polityczna mrzonka, która kończy się zaciąganiem długów na przewymiarowaną infrastrukturę (co szwedzkie gminy odchorowują do dziś).

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Pora przejść od polityki mitycznego wzrostu do polityki adaptacji.

Koniec z iluzją wzrostu: samorządowcy muszą przestać wstydzić się faktu, że ich gmina się kurczy. Mogą sięgnąć po koncepcję miast kompaktowych (wzorem Japonii i Korei Płd.). Chodzi o celowe wyznaczanie stref zwartej zabudowy i stopniowe wycofywanie się z utrzymywania kosztownej infrastruktury na skrajnych, wyludnionych peryferiach.

Drugi przykład z zagranicy to zaawansowana współpraca międzygminna (wzorem Francji). To tworzenie wspólnych centrów usług, łączonych urzędów i wspólnie zarządzanego transportu.

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Część porządkowania przestrzeni samorządy muszą przeprowadzić z mocy prawa. Przypomnijmy, że po wejściu w życie planów ogólnych 1 września twoja działka mogła stać się bezwartościowa, bo gminy wyznaczają dziś strefy zabudowy i rezygnują z rozlewania osiedli na peryferia.