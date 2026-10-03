Ofertę na milion euro zignorował, dziś odsłania karty. Michał Fuja o mrocznym świecie wokół Zondy
Ofertę na milion euro zignorował, dziś odsłania karty. Michał Fuja o mrocznym świecie wokół Zondy Fot. naTemat.pl

Próby zastraszania dziennikarzy, polityczne układy, miliony płynące do prawicowych fundacji i tajemnicze zniknięcie założyciela BitBaya. W najnowszym podcaście "Allegro ma non troppo" Jacek Pałasiński rozmawia z Michałem Fują z TVN24 – człowiekiem, który od lat prześwietla najgłośniejszą aferę kryptowalutową w Polsce.

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Sześć lat temu zaoferowano mu ogromne pieniądze za milczenie, a potem grożono. Dziś reporter "Superwizjera" zdradza, jak gigantyczna giełda kryptowalut korumpowała przestrzeń publiczną, inwestowała w mecenat polityczny i szkoliła policjantów, mimo że znajdowała się na czarnej liście KNF.

Miliony dla TV Republika, PKOl i polityków. Jak kryptogigant kupował sobie nietykalność

Sponsoring Polskiego Komitetu Olimpijskiego na chwilę przed bankructwem, propozycja zakupu udziałów w Telewizji Republika i wpłaty na fundacje polityków Zjednoczonej Prawicy. Michał Fuja w rozmowie z Jackiem Pałasińskim tłumaczy, jak Zonda Crypto budowała parasol ochronny nad swoją działalnością.

Sprawa giełdy BitBay (później przekształconej w Zonda Crypto) od miesięcy elektryzuje polską opinię publiczną. Historia, w której mieszają się miliardowe przepływy finansowe, tajemnicze zniknięcie założyciela giełdy Sylwestra Suszka, wyroki sądowe oraz wielomilionowe wpłaty na rzecz polityków i mediów, stała się głównym tematem najnowszego odcinka podcastu Jacka Pałasińskiego "Allegro ma non troppo".

Gościem programu był Michał Fuja – dziennikarz śledczy "Superwizjera" TVN, który wraz z Szymonem Jadczakiem z Wirtualnej Polski od lat prześwietla kulisy tej afery.

Dla porządku przypomnijmy, o co chodzi w aferze Zondacrypto – mówimy o platformie, na której klienci stracili co najmniej 350 mln zł, oraz o śledztwie w sprawie piramidy finansowej.

Milion euro za milczenie i groźby z Osamą bin Ladenem

Historia śledztwa dziennikarskiego wokół BitBaya ma swój dramatyczny początek sześć lat temu. To wtedy Michałowi Fui zaoferowano najpierw okrągłą sumę w złotówkach, a ostatecznie milion euro za odstąpienie od przygotowywania materiału. Dziennikarz podjął współpracę z prokuraturą i przygotował prowokację, jednak w ostatniej chwili akcja została odwołana przez Prokuraturę Krajową.

Propozycja finansowa połączona była z bezpośrednimi groźbami:

– Tam pojawiły się takie sformułowania, że za te pieniądze to już sam Osama bin Laden mógłby do Polski przyjechać, więc warto je wziąć – wspomina w podcaście Michał Fuja.

Pośrednik, który przyniósł łapówkę, został już prawomocnie skazany. Jednak sprawy dotyczące Przemysława Krala (późniejszego szefa Zonda Crypto) oraz współpracującego z nim detektywa wciąż utknęły w Sądzie Najwyższym. Według Fui, celowe przeciąganie postępowania miało umożliwić Kralowi dalsze kierowanie giełdą.

Rosyjska mafia czy polskie grupy przestępcze?

W przestrzeni publicznej – również z ust premierów czy czołowych polityków – pojawiały się tezy, że za budową i funkcjonowaniem BitBaya stały rosyjskie służby lub mafia z Solncewa. Michał Fuja studzi jednak te teorie i wskazuje na twarde dane.

– Udziały w giełdzie cały czas były w rękach naszych rodzimych przestępców z Śląska i Małopolski. Nie do końca rozumiem, dlaczego tak bagatelizujemy nasze grupy przestępcze, szukając wroga wyłącznie w Rosji. Ci nasi przestępcy wcale nie są słabsi ani mniej niebezpieczni – mówi.

Warto dodać, że wątek nagrań również nie prowadzi tam, gdzie wskazywała polityczna narracja. Jak ustalili dziennikarze, taśmy Zondacrypto rzeczywiście istnieją, ale materiały mają uderzać przede wszystkim w służby.

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Parasol ochronny. Pieniądze dla polityków, PKOl i TV Republika

Aby zapewnić sobie nietykalność i uniknąć dociekliwości służb, władze giełdy Zonda Crypto budowały potężny ekosystem wpływów po prawej stronie sceny politycznej. Z dziennikarskiego śledztwa wynika, że zyskami z giełdy zasilano fundacje powiązane z kluczowymi politykami opozycji (m.in. Zbigniewem Ziobrą czy Przemysławem Wipplerem) oraz byłymi funkcjonariuszami CBA.

Kluczowym elementem tej układanki była współpraca z mediami i instytucjami sportowymi:

  • Telewizja Republika: Zonda była jej największym reklamodawcą (pompując blisko 18,5 mln zł). Tomasz Sakiewicz miał ponadto oferować Przemysławowi Kralowi zakup od 5 do 20 proc. udziałów w stacji za 16 milionów złotych.
  • Polski Komitet Olimpijski: na trzy miesiące przed ostatecznym bankructwem giełda podpisała z PKOl-em umowę sponsorską opiewającą na 18,5 mln zł, a prezes Radosław Piesiewicz otrzymał od Krala luksusowy, złoty zegarek.
  • Poselski lobbing: poseł Michał Moskal podróżował na Ibizę na spotkania z Kralem, po czym zaczął wysyłać interpelacje do KNF oraz zgłaszać poprawki do ustawy regulującej rynek krypto.

    • Instytucjonalny absurd. Szkolenia z krypto od giełdy z czarnej listy

    Jednym z najbardziej zdumiewających wątków rozmowy jest bierność i niekonsekwencja państwowych organów. Komisja Nadzoru Finansowego wpisała Zondę na listę ostrzeżeń publicznych już w lutym 2018 roku.

    Mimo to w kolejnych latach przedstawiciele Zonda Crypto jak gdyby nigdy nic prowadzili oficjalne szkolenia z zakresu kryptowalut dla polskiej Policji (w tym w szkole w Szczytnie), Krajowej Administracji Skarbowej oraz prokuratorów.

    Zgromadzeni na warsztatach urzędnicy uczyli się o rynku od firmy, którą ich własne państwo uznało za niebezpieczną.

    4500 bitcoinów i wiarygodność małego świadka koronnego

    Przemysław Kral tuż przed upadkiem giełdy twierdził, że w portfelu kryptowalutowym znajduje się 4500 bitcoinów (wartych setki milionów dolarów), do których klucze zabrał ze sobą zaginiony w 2022 roku Sylwester Suszek. Michał Fuja kategorycznie demontuje tę narrację.

    Ten portfel nigdy nie należał do giełdy. To była wyłącznie zasłona dymna mająca zrzucić odpowiedzialność na zaginionego Suszka. Wykorzystano do tego nieaktywny od dekady portfel z tzw. listy wielorybów – mówi.

    Obecnie Przemysław Kral stara się o status małego świadka koronnego i składa szczegółowe wyjaśnienia w prokuraturze. Śledztwo w sprawie Zonda Crypto zostało niedawno przeniesione do Warszawy, gdzie prowadzi je specjalny, 7-osobowy zespół prokuratorów pod kierownictwem prokuratora Wełny.

    Dziennikarze zapowiadają, że to dopiero początek ujawniania prawdy o układach, które przez lata pozwalały przestępcom zarabiać miliardy na naiwności inwestorów.