Prokuratura przyjrzy się dwóm sprawom związanym z PiS. Fot. zrzut ekranu, Ministerstwo Sprawiedliwości / Youtube.com

Waldemar Żurek nie zamierza zwalniać tempa. Minister zabrał głos w dwóch głośnych sprawach, które dotyczą afery Funduszu Sprawiedliwości oraz Trybunału Konstytucyjnego. Prokuratura bada m.in. okoliczności wyjazdu Zbigniewa Ziobry do USA oraz zarzuty dotyczące manipulowania składami sędziowskimi TK przez Julię Przyłębską.

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Waldemar Żurek ma za sobą pracowity okres. Minister sprawiedliwości (a zarazem prokurator generalny) na bieżąco komentuje doniesienia z afery Zondacrypto. Prokuratura nie zwalnia jednak tempa w innych ważnych dla opinii publicznej sprawach. Tym razem polityk odniósł się do najnowszych doniesień ws. Zbigniewa Ziobry oraz Julii Przyłębskiej.

Prokuratura przygląda się ucieczce Zbigniewa Ziobry do USA

"Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie utrudniania postępowania karnego przeciwko Zbigniewowi Ziobrze i pomocy mu w ukrywaniu się w USA" – poinformował Waldemar Żurek 9 września. Postępowanie karne dotyczy naruszeń w Funduszu Sprawiedliwości.

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Jak podaje minister, w sprawie przesłuchano m.in. byłego prezesa TVP Jacka Kurskiego i szefa TV Republika Tomasza Sakiewicza.

Prokuratura podejrzewa, że w sprawie ucieczki Ziobry do Stanów Zjednoczonych mogły zostać wytworzone dokumenty poświadczające nieprawdę, które były podstawą do udzielenia mu tzw. wizy dziennikarskiej. Waldemar Żurek zwraca uwagę, że czymy z tym związane są zagrożone karą do 8 lat więzienia.

"Nie ma i nigdy nie będzie zgody na państwo układów chroniących 'swoich'. Czas bezkarności minął" – deklaruje polityk we wpisie na X.

Postępowanie przeciwko Zbigniewowi Ziobrze zostało wszczęte 1 września. Dotyczy ono unikania wykonania postanowienia o tymczasowym aresztowaniu. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zostało złożone przez Romana Giertycha. Jak czytamy w komunikacie Prokuratury Okręgowej w Warszawie: "W toku postępowania sprawdzającego zawiadamiający Roman Giertych był trzykrotnie wezwany do złożenia zeznań, jednakże nie stawił się".

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Sprawa Zbigniewa Ziobry to niejedyna, nad którą pochylił się Waldemar Żurek w swoich ostatnich wpisach. Druga dotyczy głośnego sporu wokół TK.

"Lata ręcznego sterowania wyrokami pod dyktando polityczne nie zostaną zamiecione pod dywan"

Polityk przytoczył również stanowisko Prokuratury Krajowej w sprawie zawiadomienia złożonego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka 7 września 2026 roku. Dotyczy ono 176 zmian składu sędziowskiego TK, które – jak podejrzewa HFPC – mogą świadczyć o naruszaniu przepisów w związku z manipulowaniem składami orzekającymi Trybunału przez byłą prezes organu – Julię Przyłębską.

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Dalsza część artykułu poniżej.

Polityk podał dalej komunikat Prokuratury Krajowej, która zapowiada, że sprawą zajmie się zespół ds. zapobiegania negatywnym skutkom orzeczeń wydanych przez sędziów nominowanych w procedurze z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej po 2017 roku.

"Lata ręcznego sterowania wyrokami pod dyktando polityczne nie zostaną zamiecione pod dywan. Rozliczymy do spodu" – zapowiedział minister.