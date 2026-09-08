Wszystko, co wiadomo w aferze Zondacrypto Fot. YouTube / naTemat / Zondacrypto / Shutterstock / Youtube.com/ Roman Giertych - oficjalny /

Największa polska giełda kryptowalut miała być dumą rodzimego fintechu. Dziś jej operator jest bankrutem z co najmniej 431 mln 944 tys. euro długu, jej pierwszy twórca od 4 lat pozostaje zaginiony, a prokuratura sprawdza, czy pieniądze klientów nie zasilały fundacji polityków, prawicowej telewizji i konferencji, na której występował m.in. przyszły prezydent. Wyjaśniamy krok po kroku, o co chodzi w aferze Zondacrypto.

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Historia zaczyna się pod koniec marca 2014 roku. Sylwester Suszek zakłada giełdę kryptowalut BitBay wraz z Mateuszem Bajerem i Jackiem Rogożem. Zanim Suszek wszedł na rynek kryptowalut, zajmował się m.in. sprzedażą elektroniki, pośrednictwem finansowym i chwilówkami. BitBay umożliwia handel kryptowalutami, w tym bitcoinem, za złotówki i euro. Przełomem okazuje się gwałtowny wzrost kursu bitcoina w 2017 roku – według relacji medialnych obroty giełdy sięgają wówczas setek milionów euro dziennie.

Od BitBay do Zondacrypto i zniknięcie Sylwestra Suszka

Blask przyszedł razem z cieniem. Już w 2018 roku Komisja Nadzoru Finansowego wpisuje BitBay na listę ostrzeżeń publicznych. W 2021 roku firma przechodzi rebranding – najpierw na Zondę, potem na Zondacrypto – i formalnie osiada w Estonii, gdzie operatorem platformy zostaje spółka BB Trade Estonia OÜ. To właśnie ta konstrukcja okaże się kluczowa cztery lata później.

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Od 2021 roku twarzą firmy nie jest już Suszek. Szefem Zondy zostaje Przemysław Kral, prawnik i bliski współpracownik Suszka. Po tajemniczym zniknięciu założyciela w 2022 roku to Kral staje się twarzą Zondacrypto i buduje polityczno-biznesowe kontakty giełdy.

10 marca 2022 roku – tego dnia Sylwester Suszek po raz ostatni widziany jest po południu, gdy wsiada do samochodu na stacji paliw przy ul. Wiosennej w Czeladzi na Śląsku. Po spotkaniu biznesowym, około godziny 15:00, odjeżdża i od tej chwili nie nawiązuje kontaktu z rodziną. Od tajemniczego zniknięcia narosta wiele teorii – od porwania po ucieczkę do raju podatkowego. Prokuratura ma dziś inną hipotezę. Zapytany na początku września w Polsat News, czy Suszek najpewniej nie żyje, Waldemar Żurek odpowiada, że to "poprawny tok myślenia".

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Kwiecień 2026. Klienci nie mogą wypłacić pieniędzy, a szef Zondacrypto zapewnia: Nie bankrutujemy

Bomba wybucha wiosną 2026 roku. Zondacrypto przestaje wypłacać klientom pieniądze. 17 kwietnia Prokuratura Regionalna w Katowicach wszczyna śledztwo w sprawie oszustw znacznej wartości i prania pieniędzy. Do prokuratury wpływa kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie.

Kiedy media informują o problemach z wypłatami, Przemysław Kral w naTemat zapewnia: "Nie bankrutujemy". Przekonuje, że sytuacja jest pod kontrolą i ma jedno źródło – problemy techniczne. – Rzeczywiście opóźniają się płatności, natomiast robimy wszystko, żeby przywrócić regulaminową i terminową wypłatę. Absolutnie nie bankrutujemy, absolutnie zwracamy pieniądze klientom – stwierdza. Wcześniej Money.pl i Wirtualna Polska sugerują spadek rezerw bitcoinów giełdy nawet o 99 proc. W naTemat Kral zapowiada pozwanie redakcji WP i "Gazety Wyborczej".

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A potem Kral jeszcze publikuje wpis na X. "Podjąłem decyzję o upublicznieniu adresu portfela zawierającego 4500 bitcoinów o wartości 330 milionów dolarów, by uciąć bezpodstawne oskarżenia o rzekome przywłaszczenie środków" – pisze 16 kweitnia. Problemem w tym, że ani Kral, ani firma nie mają dostępu do tych środków. Ma je – jak tłumaczy prezes – zaginiony Sylwester Suszek.

A dwa tygodnie po rozmowie z naszą redakcją prezez Zondacrypto żegna się zpracownikami i wydaje polecenie: "Laptopy muszą zostać zwrócone". Dokument jest datowany na 21 kwietnia 2026. Miejsce: Monako. Widnieje na nim podpis Przemysława Krala jako prezesa zarządu reprezentującego spółki w składzie grupy zondacrypto: BB Trade Estonia OÜ, Expofer Servis House S.R.O. i Orion Software Sp. z. o. o.

Zapisy oświadczenia Krala znoszą zakaz konkurencji, wymóg zwrotu kosztów szkoleń i długoterminowe kontrakty B2B. W praktyce oznacza to, że firma ułatwia pracownikom płynne przejście do nowych miejsc pracy.

Szef Zondacrypto idzie na współpracę i zaczyna sypać

24 sierpnia Onet informuje, że Przemysław Kral miał usłyszeć zarzut udziału w oszustwie ogromnych rozmiarów – według portalu to dowód na podjęcie współpracy z prokuraturą i gotowość do składania zeznań w zamian za złagodzenie kary. Według TVP Info chodzi o formułę tzw. małego świadka koronnego. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zasłania się tajemnicą śledztwa i niczego nie potwierdza. Następnego dnia Roman Giertych potwierdza, że od maja jest obrońcą Przemysława Krala, co staje się to osobnym punktem sporu politycznego.

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Wcześniej, do 30 lipca 2026 roku równolegle toczą się dwa osobne postępowania: o zaginięcie Sylwestra Suszka i o giełdę. Od sierpnia oba prowadzi Prokuratura Krajowa, wskazując na tzw. łączność podmiotową i przedmiotową. To połączenie jest kluczem do zrozumienia, dlaczego sprawa o niewypłacone kryptowaluty nagle staje się sprawą o zorganizowaną grupę przestępczą i prawdopodobne zabójstwo.

Bankructwo i liczby, które definiują aferę

Tallinn, 27 sierpnia. W Sądzie Powiatowym Harju w Tallinnie sędzia Priit Lember podpisuje postanowienie: BB Trade Estonia OÜ, operator giełdy Zondacrypto, jest upadła od godziny 11:00. Wniosek złożyła austriacka modelka, która miała kryptowaluty w swoim portfelu na giełdzie Zondacrypto.

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Pojawiają się też liczby, które definiują całą aferę. Z ustaleń estońskiego syndyka wynika, że giełda mogła być trwale niewypłacalna już pod koniec 2022 roku. Przez kolejne trzy lata przyjmowała jednak wpłaty klientów i została nawet sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Cały ustalony w postępowaniu upadłościowym majątek to około 167 tysięcy euro. Długi: blisko 432 miliony euro. W dokumencie pada też zdanie: nie można wykluczyć, że niewypłacalność spowodowały m.in. czyny noszące znamiona przestępstwa lub poważne błędy w zarządzaniu.

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W obiegu funkcjonują jednak trzy różne liczby i warto je rozdzielić. Prokuratura mówi ostrożnie o stratach nie mniejszych niż 350 mln zł. Estoński syndyk ustala 432 mln euro zobowiązań. Straty klientów śledczy szacują na co najmniej 2,4 mld zł. Rozbieżność wynika z tego, że każda z tych kwot co innego mierzy: zarzuty postawione konkretnym osobom, zgłoszone wierzytelności i szacunek całościowy.

Wątek polityczny. Lista, którą opublikowała prokuratura

Ta część afery elektryzuje chyba najbardziej Polskę. Koniec sieprnia. Prokuratura publikuje listę wątków weryfikowanych "w oparciu o zabezpieczony materiał dowodowy": finansowanie przez Zondacrypto fundacji Zbigniewa Ziobry, fundacji Przemysława Wiplera oraz osób z nim współdziałających, Telewizji Republika i jej prezesa Tomasza Sakiewicza, konferencji środowisk konserwatywnych CPAC, ewentualna korzyść majątkowa przekazana szefowi PKOl Radosławowi Piesiewiczowi, (zgadza się na podawanie pełnego imienia i nazwiska), a także działania osób pomagających zbiegłemu Marcinowi Romanowskiemu. Pada przy tym zastrzeżenie, że na tym etapie prokuratura nie może wypowiadać się o stanie materiału dowodowego.

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Sam Zbigniew Ziobro nie zaprzecza, że przelew był. Z ustaleń "Superwizjera" TVN24 i Wirtualnej Polski wynika, że jesienią 2025 roku Kral przekazał łącznie 450 tys. zł Fundacji Instytut Polski Suwerennej, w trzech transzach z rachunku swojej kancelarii adwokackiej, z tytułem "darowizna na cele statutowe". Były minister sprawiedliwości, który ukrywał się na Węgrzech, a obecnie w USA, potwierdza kwotę, ale podkreśla, że formalnym darczyńcą była kancelaria, a nie giełda. Ziobro twierdzi, że nie znał biznesmena, nie interesował się kryptowalutami i nie wiedział o postępowaniach dotyczących jego firmy, a pieniądze zaproponował mu Artur Chodziński, były wysoki funkcjonariusz CBA współpracujący z Kralem.

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W tle jest legislacja. Jesienią 2025 posłowie PiS składają do ustawy regulującej rynek kryptoaktywów 13 poprawek liberalizujących jej przepisy. Wśród pracujących nad zmianami są Janusz Kowalski i Michał Moskal, ten drugi w sierpniu 2025 spotkał się z Kralem na Ibizie. Moskal uznawany jest za bliskiego współpracownika Jarosława Kaczyńskiego, był szefen gabinetu politycznego prezesa PiS.

Zegarek za 40 tysięcy euro i upadek prezesa PKOl

Dziennikarze Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski i Michał Fuja z "Superwizjera" TVN24 ustają, że Radosław Piesiewicz przyjął od Krala zegarek Patek Philippe Calatrava wart 40 tys. euro. Według dziennikarzy szef PKOl obiecał w zamian wstawiennictwo u byłego premiera i prezesa UOKiK. Piesiewicz potwierdza, że zegarek dostał od Krala, ale tłumaczy, że to Kral miał do niego dostęp, a on później zapłacił gotówką. Zaprzecza, że zegarek był łapówką lub nielegalnym prezentem.

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27 sierpnia funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymują Piesiewicza w Warszawie. Prokuratura stawia mu zarzuty faworyzowania wierzycieli (art. 302 kk) i płatnej protekcji (art. 230 kk). Piesiewicz nie przyznaje się do zarzucanego czynu i składa obszerne wyjaśnienia. Ale to niejedyny jego problem: wątpliwości budzą też nagradzanie olimpijczyków tokenami zamiast gotówką i faktury na około 9,3 mln zł, badane od 2025 roku przez Prokuraturę Regionalną w Gdańsku.

Fala zatrzymań: od milionera-spekulanta po dawnego wspólnika Suszka

2 września. Policja i CBA zatrzymują trzy osoby, a podczas przeszukań funkcjonariusze zabezpieczają luksusowe auta, zegarki, biżuterię i znaczną ilość gotówki. Równolegle CBZC zabezpiecza dokumentację w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz UOKiK. Jednym z zatrzymanych okazuje się Rafał Zaorski, przedsiębiorca i spekulant giełdowy, który w 2022 roku kupił najdroższy apartament w Polsce w wieżowcu Złota 44 za 23 mln zł. Przed wejściem do prokuratury rzuca dziennikarzom jedno zdanie: "Jestem poszkodowany". Pozostałe dwie zatrzymane to Jaromira W., była żona przedsiębiorcy paliwowego z Czeladzi podejrzanego o uprowadzenie Suszka, oraz Anna P., zarządzająca bazą paliw, na której zaginiony założyciel giełdy był widziany po raz ostatni.

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4 września. Sąd zgadza się na trzymiesięczny areszt dla całej trójki. Anna P. ma trzy zarzuty: udział w zorganizowanej grupie przestępczej w latach 2020–2026, której celem było przejęcie części majątku zaginionego Suszka, wyrządzenie operatorowi Zondacrypto dużej szkody majątkowej oraz utrudnianie postępowania w sprawie pozbawienia wolności Suszka, w tym demontaż i zabór dysku z rejestratora monitoringu ze stacji paliw i nakłanianie do fałszywych zeznań. W przypadku Jaromiry W. pierwszy zarzut dotyczy udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było przejęcie majątku Sylwestra Suszka. Drugi również dotyczy wyrządzenia Zondacrypto szkody majątkowej w wielkich rozmiarach. Ostatni zarzut dotyczy prania pieniędzy pochodzących z przestępstw związanych z Zondą w wysokości 7,5 mln zł poprzez fikcyjne nabycie nieruchomości. Rafał Zaorski ma jeden zarzut – przywłaszczenie powierzonego mienia operatora Zondacrypto na kwotę 1,7 mln zł. Podejrzanym grozi od 8 do 10 lat pozbawienia wolności.

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5–7 września. Zatrzymany zostaje Roman Ż., wieloletni wspólnik Suszka. Służby przeszukują miejsce jego zatrzymania i miejsce zameldowania. Po niemal dwóch dobach czynności rzeczniczka Prokuratury Krajowej Anna Adamiak ogłasza dwa zarzuty. Pierwszy dotyczy udziału w zorganizowanej grupie mającej popełniać przestępstwa oszustwa komputerowego i wyrządzić szkodę użytkownikom giełdy na kwotę nie mniejszą niż 7,8 mln zł. Drugi dotyczy przywłaszczenia powierzonego mienia – o wartości 7,8 mln zł (środków zainwestowanych przez użytkowników) w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Za te czyny podejrzanemu grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Roman Ż. nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów. Sąd uwzględnia wniosek prokuratury i stosuje wobec niego trzymiesięczny areszt tymczasowy.

Sejm, weto i mocne wystąpienie Donalda Tuska

Donald Tusk zastrzega, że nie lubi przesadnych słów, ale sprawę nazywa "śmiertelnie poważną" i określa mianem największej afery w historii polskiej polityki, wymieniając z nazwiska Karola Nawrockiego, Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego.

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Kulminacja przychodzi 4 września. Premier pojawia się na sejmowej mównicy z materiałem przekazanym mu przez prokuratora generalnego i odczytuje fragmenty protokołów przesłuchań w sprawie Zondacrypto. W tym zdanie, które błyskawicznie obiegły nagłówki: "Zbyszek ukręci łeb tym sprawom". W materiałach pojawia się też wątek ułaskawienia: według cytowanych przez szefa rządu zeznań jedna z osób miała zapewniać świadka, że po objęciu urzędu przez Karola Nawrockiego możliwe będzie uzyskanie aktu łaski w razie skazania. Premier nie ujawnia jednak pełnego materiału dowodowego.

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Polityczny efekt? Żaden, a przynajmniej w głosowaniu. Weto Nawrockiego ws. kryptowalut zostaje utrzymane. Nawet bomba z akt Zondacrypto nic nie daje: za odrzcueniem jest 241 posłów, przeciw 198, przy wymaganej większości 266 głosów. Za wnioskiem opowiadają się kluby KO, PSL, Lewicy, Centrum, Polski 2050 i Razem, przeciw są posłowie PiS, Rozwoju Plus i Konfederacji. To trzecie weto Nawrockiego dla tej ustawy – wcześniej prezydent tłumaczył je tym, że rząd nie uwzględnił większości propozycji jego kancelarii, zapewniając, że sam jest zwolennikiem regulacji rynku i ochrony konsumentów. Przepisy miały m.in. wyznaczyć KNF jako organ nadzorujący ten rynek. Rząd zapowiada kolejny projekt ustawy, prace mają trwać w Ministerstwie Finansów.

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Tymczasem we wrześniu 2026 roku Polska nadal nie ma uregulowanego rynku kryptowalut.

Czego wciąż nie wiemy

Po kilkunastu dniach zatrzymań, zarzutów i sejmowych fajerwerków lista pytań bez odpowiedzi jest wciąż długa. Nie wiemy, co stało się z Sylwestrem Suszkiem – jest hipoteza, nie ma ciała ani aktu oskarżenia. Nie wiemy, kto jest na taśmach, którymi dysponuje prokuratura. Nie wiemy, ile realnie odzyskają klienci: przy majątku rzędu 167 tys. euro i długu 432 mln euro perspektywy są, delikatnie mówiąc, marne. I nie wiemy, czy wątki polityczne skończą się aktami oskarżenia.

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