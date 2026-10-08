Czerwone pojemniki stają przy bramach kolejnych cmentarzy. Co do nich wrzucić? Fot.www.facebook.com/nowasolpl

Czerwonych koszy przed 1 listopada przybywa w kolejnych miastach. Pomyłka przy nich może kosztować nawet 5 tys. zł. Tylko że nie każdy cmentarz ma taki pojemnik na śmieci, a np. Wrocław świadomie poszedł w zupełnie inną stronę.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Kolejne miasta wprowadzają nowe worki na śmieci, np. pomarańczowe na stare ubrania. Do tego dochodzi stała piątka kolorowych pojemników. Papier wrzucamy do niebieskiego, metale i plastik do żółtego, szkło do zielonego, odpady BIO do brązowego, a zmieszane do czarnego. Coraz częściej widzimy szósty kolor, czyli czerwony przypisany odpadom niebezpiecznym.

Czerwony pojemnik na cmentarzu. Po co tam stoi?

Powodem są nowoczesne znicze na baterie (LED-owe i solarne). Jak zauważa Portal Samorządowy, jeszcze kilka lat temu nikt nie potrzebował przy alejkach koszy na elektrośmieci. Dziś takie lampki świecą na wielu grobach, bo dzisiejsza moda cmentarna to "tanio i minimalizm".

REKLAMA

W Gliwicach Miejski Zarząd Usług Komunalnych ustawił pojemniki na zużyte baterie przy głównych wejściach na cmentarze już jesienią 2025 r. Postawiono je tam, "aby każdy odwiedzający mógł pozbyć się akumulatorów z elektronicznych zniczy".

Legnica poszła tym samym tropem. Na cmentarzu komunalnym przy ul. Wrocławskiej stanęło sześć pojemników na baterie ze zniczy elektrycznych, a miasto na swoim portalu zachęca, żeby z nich korzystać.

Na początku października tego roku dołączyła Nowa Sól, która ustawiła czerwone kosze przy ul. Piaskowej, przy ul. Wandy i na cmentarzu w Otyniu. "Mały gest, a ważny dla środowiska" – podkreśla magistrat na Facebooku.

Znicz LED to elektrośmieć. Za zły kosz grozi grzywna do 5 tys. zł

W świetle prawa znicz z diodą i baterią jest zużytym sprzętem elektrycznym, dokładnie tak jak stary telewizor. Nie może więc trafić ani do zmieszanych, ani do plastiku. Substancje z baterii przenikają do gleby i wody, a uszkodzone ogniwa potrafią zapalić się na składowisku.

REKLAMA

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabrania wyrzucania elektroodpadów razem z innymi śmieciami. Za złamanie tego zakazu grozi grzywna do 5 tys. zł. Gdy przy bramie stoi czerwony kosz, nie ma się więc nad czym zastanawiać. Gorzej, gdy go nie ma...

Nie wszędzie są czerwone kosze. Wrocław odsyła do PSZOK-u

Od 1 września 2026 r. Wrocław zmienił układ pojemników na wszystkich cmentarzach komunalnych. Przy alejkach zostały tylko kosze na BIO i odpady zmieszane, a szkło i plastik przeniesiono pod główne bramy.

Miasto tłumaczy na swoim portalu, że wypalone znicze, wkłady i sztuczne kwiaty są sklejone z kilku materiałów i do recyklingu i tak się nie nadają. Wrocławskie cmentarze wytwarzają ok. 2700 ton odpadów rocznie, a ich wywóz kosztuje ok. 4 mln zł.

REKLAMA

– Nie chcemy tworzyć pozorów segregacji – mówi Anna Ciesłowska, dyrektorka Zarządu Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu. Czerwonych koszy przy alejkach tam więc nie ma.

Gdzie oddać znicze ledowe, gdy nie ma czerwonego kosza?

Baterie i znicze elektryczne trzeba oddać do PSZOK-u, czerwonych kontenerów na niektórych osiedlach albo do specjalnych pojemników w sklepach (np. sprzedających baterie i elektrosprzęt).

Tak samo widzi to Ministerstwo Klimatu i Środowiska. "Zużyte baterie nie powinny być zbierane w komunalnym systemie pojemnikowym" – czytamy w piśmie resortu z października 2025 r.