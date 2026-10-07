Rząd planuje zmiany w przepisach związanych z utrzymywaniem cmentarzy komunalnych. Fot. Shutterstock.com / Tupungato

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce załatać lukę prawną związaną z ustalaniem opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych. Projekt nowych przepisów ma zapewnić gminom prawne zabezpieczenie w tej kwestii.

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Obecnie samorządy mają problem z pobieraniem opłat za utrzymanie nekropolii. Przez luki w prawie sprzed blisko siedmiu dekad, sądy administracyjne coraz częściej blokują cenniki ustalane przez radnych. Rząd zamierza uporządkować tę sytuację i zmienić przepisy, o czym informuje portalsamorzadowy.pl.

Spory o opłaty cmentarne. Sądy podważają cenniki gmin

Z zarządzaniem cmentarzami wiążą się konkretne koszty, takie jak np. wywóz śmieci czy utrzymywanie alejek i ujęć wody. Dlatego też, gminy ustalają cenniki na cmentarzach komunalnych, w których opłaty obejmują nie tylko samo miejsce na grób, ale również korzystanie ze znajdującej się tam infrastruktury użyteczności publicznej, np. kaplic.

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W ostatnich dwóch latach sądy administracyjne zaczęły jednak podważać takie działania. Opierając się na ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych, która pochodzi z 1959 roku, sędziowie orzekają, że samorządy mogą legalnie pobierać pieniądze tylko za dwie usługi: pochowanie zwłok oraz zastrzeżenie grobu na kolejne 20 lat. A bez tej drugiej opłaty nawet najbardziej zadbany grób może zniknąć z dnia na dzień.

Według sądów pobieranie opłat za całą resztę jest bezprawne. Gminy znalazły się więc w trudnej sytuacji, bo rośnie ryzyko masowego unieważniania ich cenników. Koszty utrzymania nekropolii cały czas idą w górę, a opieranie się tylko na dwóch opłatach może doprowadzić do tego, ze gminy utracą dochody potrzebne do utrzymania cmentarzy. Dodatkowo resort podkreśla ze przez aktualne przepisy cały finansowy ciężar spada na wąską grupę osób opłacających groby ziemne.

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"Projekt nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym i ustawy o samorządzie województwa oraz niektórych innych ustaw dotyczących jednostek samorządu terytorialnego (UD309) ma zakończyć spory dotyczące opłat na cmentarzach" – wskazuje portalsamorzadowy.pl.

Zmiana przepisów przez MSWiA. Jasne zasady dla samorządów

Żeby zapobiec utracie dochodów przez miasta, resort spraw wewnętrznych przygotował projekt nowelizacji ustaw samorządowych. MSWiA chce wyraźnie wskazać, że kwestia ustalania cenników cmentarnych podlega pod ustawę o gospodarce komunalnej. Co to zmieni w praktyce? Radni gminni zyskają jednoznaczną, legalną podstawę do ustalania opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów na cmentarzach.

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"Celem nowelizacji jest wyraźne przesądzenie, że podstawą prawną ustalania opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej w zakresie cmentarnictwa oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń cmentarnych jest art. 4 ustawy o gospodarce komunalnej" – pisze portalsamorzadowy.pl.