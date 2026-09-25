Gdzie wyrzucić znicz? Fot. SHOX ART / Pexels.com

Szklany znicz do szkła? To jeden z tych błędów, które po 1 listopada popełniają tysiące osób. Z cmentarnymi odpadami sprawa jest znacznie bardziej podchwytliwa, niż mogłoby się wydawać – zwłaszcza gdy do gry wchodzą znicze LED.

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Rocznie na polskich cmentarzach generowane jest nawet 120 tys. ton odpadów. To szacunki Stowarzyszenia "Polski Recykling" z roku 2024. Wyrzucane znicze stanowią ogromną część tych śmieci. Warto więc przyjrzeć się temu, w jaki sposób właściwie się z nimi obchodzić.

Wbrew pozorom sprawa nie jest prosta. Ministerstwo Klimatu i Środowiska jasno zaznacza, że znicz z zawartością wosku nie może trafić do pojemnika ze szkłem. Jednocześnie w poradniku z edycji "Piątka za segregację", w części dotyczącej segregacji metali i tworzyw sztucznych, kwestia zniczy w ogóle nie jest poruszona przez resort.

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Zasada powinna być prosta – zużyty znicz i zużyty wkład powinny trafić do pojemnika na odpady zmieszane (czarnego). I to właśnie takie kontenery, nawet jeśli nie są oznaczone, zazwyczaj znajdują się na cmentarzach. Niestety, "odgórnie" znicz nie jest osobną kategorią odpadu, więc szczegółowe informacje zawiera regulamin danej gminy. Na tym temat się jednak nie kończy.

No dobrze, to co zrobić z niezanieczyszczonym zniczem?

Co w sytuacji, gdy znicz nadaje się do przetworzenia, bo nie jest zabrudzony woskiem? Czy wtedy należy go wrzucić do pojemnika na tworzywa sztuczne? Otóż niekoniecznie – po pierwsze, gminy mogą mieć w tej kwestii różne zdanie, ale w większości przypadków taki znicz i tak powinien trafić do śmieci zmieszanych. Zwłaszcza jeśli jest szklany. Tu jednak bardzo ważna uwaga: istnieje znacznie lepszy sposób, by się go pozbyć. I to bardziej ekologiczny!

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Wiele cmentarzy otwiera bowiem zniczodzielnie, w których możemy zdeponować nadający się do ponownego użytku znicz. Cel jest jasny – zmniejszenie liczby odpadów. To forma ponownego użycia, taki bieżący "recykling" – odpad nie trafia do sortowni, a na półkę, skąd może go zabrać osoba, która go bardziej potrzebuje niż my.

A gdzie wyrzucić znicz LED?

Moda na znicze LED może nieco utrudnić segregowanie odpadów na cmentarzu. Znicz LED, tak jak standardowy, nie nadaje się bowiem do wyrzucenia do kontenera z plastikiem i nie może zostać wrzucony do kosza na szkło. Problem polega na tym, że nie wolno go również zostawić w śmieciach zmieszanych.

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Dalsza część artykułu poniżej.

Znicze LED to elektroodpad. Nawet jeśli wkład jest mały i "jednorazowy". Świeczka LED powinna trafić do PSZOK-u. W niektórych gminach plastikowe obudowy po elektrycznych zniczach mogą trafić do żółtego pojemnika (jeśli można je zdemontować, bo są odrębnym komponentem) – podobnie jak w przypadku zwykłych. Szklane obudowy, bez zaskoczenia, często i tak trafiają do zmieszanych.