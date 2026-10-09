Jak zachować się, gdy w pobliżu trwa atak? Policjantka opublikowała w sieci rolkę z instrukcją, która przyda się nie tylko w szkole. Nazywa ją zasadą 4U i przekonuje, że podobnych reguł trzymają się służby specjalne na całym świecie. To cztery punkty, z których ostatni jest wyłącznie ostatecznością.
W środę (7 października) doszło do ataku nożownika w szkole w Ostrołęce, o czym pisaliśmy w naTemat. W czwartek (8 października) nastąpił atak 15-latka w szkole w Leszczydole-Nowinach pod Wyszkowem, zmarła 37-letnia pracownica.
Potem po sieci poszły wiadomości o "krwawym piątku", a policja sprawdza, co łączy 3 szkolne ataki, i zaczęła zatrzymywać nastolatków za groźby i zdjęcia noży. Wielu rodziców pyta więc nie tylko, czy puścić dziecko do szkoły, lecz także co ma zrobić, gdy zdarzy się najgorsze.
Zasada 4U. Jak zachować się podczas ataku nożownika w szkole?
Mł. insp. Małgorzata Sokołowska prowadząca profil Z pamiętnika policjantki zaczęła rolkę na Instagramie od prośby, żeby widz zatrzymał się na minutę.
– Jeżeli dzisiaj słyszałeś o ataku nożownika w szkole w Ostrołęce, zatrzymaj się na 60 sekund. Powiem ci o 4 zasadach, które mogą uratować ci życie i są to zasady rekomendowane przez służby specjalne na całym świecie – mówi na nagraniu.
Ostatni punkt autorka opatruje jednak ważnym zastrzeżeniem. – Twoim pierwszym celem nie jest walka, twoim celem jest przeżyć – podkreśla. Na koniec prosi, żeby rolkę zapisać i wysłać bliskim. Ma nadzieję, że nikt nigdy nie będzie musiał tej wiedzy wykorzystać.
Policja patroluje okolice szkół, a ok. 50 placówek odwołało lekcje
Dziś (9 października) lekcje odwołało ok. 50 szkół, a policja patroluje okolice placówek w całej Polsce. W Legionowie urząd miasta zamknął dziś Szkołę Podstawową nr 3 i nr 7. Te placówki miały trafić na listę krążącą w sieci, choć służby niczego takiego nie potwierdziły.
Premier zapowiedział, że patrole mają pojawiać się co najmniej raz dziennie. Funkcjonariusze skontrolowali już ponad 10 tys. placówek i zatrzymali przynajmniej 10 osób (taka informacja pojawiła się rano), w większości za groźby karalne.
Przykładów nie brakuje. W powiecie pruszkowskim policjanci zatrzymali dwóch 15-latków, którzy mieli opublikować nagranie z groźbami, a na Bemowie 13-latka, który wrzucił na grupę klasową zdjęcie noża.
W Józefowie wpadł 14-latek, który planował przynieść nóż do szkoły. Na Mokotowie zatrzymano 14-latka z nożem z ukrytym ostrzem i 11 petardami hukowymi, a w Płocku 13-latkę, która groziła śmiercią uczniom kilku szkół.
W sieci krąży też wiele fake newsów, które policja dementuje. Np. w Łodzi dziewczynki same wymyśliły, że zostały zaatakowane przy szkole. To nie znaczy, że nie zostaną ukarane. "Zawiadomienie o fałszywym przestępstwie jest karane. W tej sprawie wszelkie materiały zostaną skierowane do sądu rodzinnego" – czytamy w komunikacie.
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Ewakuacja szkoły na Białołęce. Co wiadomo o alarmie?
Dziś rano ewakuowano Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II przy ul. Strumykowej na warszawskiej Białołęce. Jak podaje Mamadu, na skrzynkę mailową placówki wpłynęła wiadomość o podłożonym ładunku wybuchowym. Pracownicy szkoły zawiadomili policję.
Uczniów wyprowadzono z budynku do pobliskiego kościoła. Rodzice nie mogli odebrać dzieci do czasu zakończenia działań służb, a uczniowie drugiej zmiany nie weszli do szkoły. Na miejscu pracowali funkcjonariusze, także z przeszkoleniem pirotechnicznym.
Nadkom. Paulina Onyszko potwierdziła ewakuację. Nie znaleziono dotąd podejrzanych przedmiotów ani substancji. "Na tym etapie nie ma potwierdzenia, że zagrożenie było rzeczywiste" – czytamy w tekście Mamadu. Policja zdementowała też związek tej sprawy z niedawnymi atakami w szkołach na Mazowszu.
Groźby i informacje o planowanych atakach należy zgłaszać Policji, a w sytuacji bezpośredniego zagrożenia dzwonić pod numer 112. Nielegalne i szkodliwe treści internetowe można zgłaszać do Dyżurnet.pl. Wsparcie psychologiczne: 116 111 – dla dzieci i młodzieży, 116sos.pl – dla dorosłych.