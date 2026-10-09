Szkolny korytarz z uczniami i szafkami, ilustracja do zasady 4U, czyli zasad zachowania podczas ataku nożownika w szkole
Policjantka radzi, jak zachować się podczas ataku. Zasada 4U to cztery kroki Fot. Dizfoto / Shutterstock

Jak zachować się, gdy w pobliżu trwa atak? Policjantka opublikowała w sieci rolkę z instrukcją, która przyda się nie tylko w szkole. Nazywa ją zasadą 4U i przekonuje, że podobnych reguł trzymają się służby specjalne na całym świecie. To cztery punkty, z których ostatni jest wyłącznie ostatecznością.

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W środę (7 października) doszło do ataku nożownika w szkole w Ostrołęce, o czym pisaliśmy w naTemat. W czwartek (8 października) nastąpił atak 15-latka w szkole w Leszczydole-Nowinach pod Wyszkowem, zmarła 37-letnia pracownica.

Potem po sieci poszły wiadomości o "krwawym piątku", a policja sprawdza, co łączy 3 szkolne ataki, i zaczęła zatrzymywać nastolatków za groźby i zdjęcia noży. Wielu rodziców pyta więc nie tylko, czy puścić dziecko do szkoły, lecz także co ma zrobić, gdy zdarzy się najgorsze.

Zasada 4U. Jak zachować się podczas ataku nożownika w szkole?

Mł. insp. Małgorzata Sokołowska prowadząca profil Z pamiętnika policjantki zaczęła rolkę na Instagramie od prośby, żeby widz zatrzymał się na minutę.

– Jeżeli dzisiaj słyszałeś o ataku nożownika w szkole w Ostrołęce, zatrzymaj się na 60 sekund. Powiem ci o 4 zasadach, które mogą uratować ci życie i są to zasady rekomendowane przez służby specjalne na całym świecie – mówi na nagraniu.

  • Uważaj – "Zwracaj uwagę na to, co dzieje się wokół ciebie. Jeżeli widzisz coś niepokojącego, nietypowego, słyszysz krzyki, albo zauważysz osobę, która zachowuje się agresywnie, nie ignoruj tego. Nie musisz być bohaterem. Zadzwoń pod 112 i powiedz, co widzisz".
  • Uciekaj – "Jeżeli możesz bezpiecznie się oddalić, uciekaj i ostrzegaj innych, których mijasz". Autorka dodaje, że nie wolno iść zobaczyć, co się dzieje, nagrywać ani wracać po telefon, plecak czy kurtkę.
  • Ukryj się – "Jeżeli ucieczka jest niemożliwa albo zbyt niebezpieczna, znajdź miejsce, w którym możesz się schronić. Zamknij i zabarykaduj drzwi. Odsuń się od drzwi i okien, wycisz telefon i przede wszystkim zachowaj ciszę".
  • Udaremnij atak – "Jeżeli nie możesz uciec, jeżeli nie możesz się ukryć, jeżeli zagrożenie jest bezpośrednie i twoje życie jest zagrożone, działaj wspólnie z innymi osobami, wykorzystując zaskoczenie i to, co masz pod ręką".

    • Ostatni punkt autorka opatruje jednak ważnym zastrzeżeniem. – Twoim pierwszym celem nie jest walka, twoim celem jest przeżyć – podkreśla. Na koniec prosi, żeby rolkę zapisać i wysłać bliskim. Ma nadzieję, że nikt nigdy nie będzie musiał tej wiedzy wykorzystać.

    Policja patroluje okolice szkół, a ok. 50 placówek odwołało lekcje

    Dziś (9 października) lekcje odwołało ok. 50 szkół, a policja patroluje okolice placówek w całej Polsce. W Legionowie urząd miasta zamknął dziś Szkołę Podstawową nr 3 i nr 7. Te placówki miały trafić na listę krążącą w sieci, choć służby niczego takiego nie potwierdziły.

    Premier zapowiedział, że patrole mają pojawiać się co najmniej raz dziennie. Funkcjonariusze skontrolowali już ponad 10 tys. placówek i zatrzymali przynajmniej 10 osób (taka informacja pojawiła się rano), w większości za groźby karalne.

    Przykładów nie brakuje. W powiecie pruszkowskim policjanci zatrzymali dwóch 15-latków, którzy mieli opublikować nagranie z groźbami, a na Bemowie 13-latka, który wrzucił na grupę klasową zdjęcie noża.

    W Józefowie wpadł 14-latek, który planował przynieść nóż do szkoły. Na Mokotowie zatrzymano 14-latka z nożem z ukrytym ostrzem i 11 petardami hukowymi, a w Płocku 13-latkę, która groziła śmiercią uczniom kilku szkół.

    W sieci krąży też wiele fake newsów, które policja dementuje. Np. w Łodzi dziewczynki same wymyśliły, że zostały zaatakowane przy szkole. To nie znaczy, że nie zostaną ukarane. "Zawiadomienie o fałszywym przestępstwie jest karane. W tej sprawie wszelkie materiały zostaną skierowane do sądu rodzinnego" – czytamy w komunikacie.

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    Ewakuacja szkoły na Białołęce. Co wiadomo o alarmie?

    Dziś rano ewakuowano Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II przy ul. Strumykowej na warszawskiej Białołęce. Jak podaje Mamadu, na skrzynkę mailową placówki wpłynęła wiadomość o podłożonym ładunku wybuchowym. Pracownicy szkoły zawiadomili policję.

    Uczniów wyprowadzono z budynku do pobliskiego kościoła. Rodzice nie mogli odebrać dzieci do czasu zakończenia działań służb, a uczniowie drugiej zmiany nie weszli do szkoły. Na miejscu pracowali funkcjonariusze, także z przeszkoleniem pirotechnicznym.

    Nadkom. Paulina Onyszko potwierdziła ewakuację. Nie znaleziono dotąd podejrzanych przedmiotów ani substancji. "Na tym etapie nie ma potwierdzenia, że zagrożenie było rzeczywiste" – czytamy w tekście Mamadu. Policja zdementowała też związek tej sprawy z niedawnymi atakami w szkołach na Mazowszu.

    Groźby i informacje o planowanych atakach należy zgłaszać Policji, a w sytuacji bezpośredniego zagrożenia dzwonić pod numer 112. Nielegalne i szkodliwe treści internetowe można zgłaszać do Dyżurnet.pl. Wsparcie psychologiczne: 116 111 – dla dzieci i młodzieży, 116sos.pl – dla dorosłych.