Polska może zostać w G20 na dłużej. Decyzja zapadnie w Londynie Fot. Sanjiv Shukla / Shutterstock

Wyjazd do Miami na zaproszenie Amerykanów pokazał, że Polska puka do drzwi najpotężniejszych gospodarek świata. Teraz klucz do G20 trzyma premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham. I chyba otworzy nam drzwi na stałe. To niesamowity awans na arenie międzynarodowej, wiąże się też z profitami.

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Grudniowy szczyt G20 w Miami z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego to dopiero początek dyplomatycznej batalii. Jak donosi "Rzeczpospolita", Polacy mogą zachować krzesło w elitarnym gronie światowych mocarstw również w kolejnym roku. Wszystko zależy od decyzji Londynu, który przejmuje przewodnictwo w grupie.

Wielka Brytania zdecyduje o politycznym sukcesie Warszawy

Po zaproszeniu od Waszyngtonu Warszawa liczy na kolejny krok ze strony Brytyjczyków. Zasiadanie przy jednym stole z liderami USA, Chin czy Niemiec to nie tylko pamiątkowe zdjęcia, ale realne przełożenie na decyzje finansowe i geostrategiczne.

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Obecność na szczytach G20 to w świecie międzynarodowej dyplomacji odpowiednik gry w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Jak informuje dziennik "Rzeczpospolita", Polska – która 14 i 15 grudnia 2026 roku weźmie udział w szczycie G20 w Miami dzięki zaproszeniu ze strony Stanów Zjednoczonych – ma realne szanse na zachowanie swojego miejsca przy tym stole również w 2027 roku.

Ostateczna decyzja leży jednak w rękach Londynu, który za dwa miesiące oficjalnie przejmie rotacyjne przewodnictwo w grupie. Brytyjski MSZ prowadzi obecnie poufne analizy i tworzy listę państw, które otrzymają tak zwany "dziki bilet" na brytyjski szczyt.

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Czym jest G20 i dlaczego miejsce przy stole NIE jest automatyczne?

Grupa G20 (Group of Twenty) to najważniejsze forum dyskusyjne skupiające najpotężniejsze gospodarki globu. W jej skład wchodzi 19 państw (m.in. USA, Chiny, Niemcy, Japonia, Indie, Wielka Brytania), a także Unia Europejska oraz Unia Afrykańska. Razem członkowie G20 odpowiadają za:

ok. 85 proc. globalnego PKB, ponad 75 proc. światowego handlu, blisko 2/3 ludności globu.

Polska gospodarka – plasująca się w trzeciej dziesiątce świata i będąca jedną z najszybciej rozwijających się w Europie – formalnie nie jest stałym członkiem G20.

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Co kluczowe, wejście do tego grona na dany rok nie następuje automatycznie na podstawie wskaźników statystycznych. System G20 opiera się na przywileju gospodarza: państwo sprawujące w danym roku przewodnictwo (prezydencję) ma prawo zaprosić kilka krajów spoza stałego składu w charakterze gości specjalnych (Guest Nations). W 2026 roku z tego prawa skorzystał Waszyngton, zapraszając polską delegację z prezydentem Karolem Nawrockim na czele. W 2027 roku dysponentem zaproszeń będzie rząd w Londynie.

Warto pamiętać, że amerykańskie zaproszenie przyszło w podwójnym pakiecie. Jak opisywaliśmy, Trump zaprasza i Polskę, i… Putina, co dla Pałacu Prezydenckiego oznacza trudny wybór między obecnością a ryzykiem wspólnej fotografii z rosyjskim przywódcą.

Szef MSZ podpowiada w tej sprawie konkretny manewr. Mówiąc "nie podałbym ręki Putinowi", Radosław Sikorski przypominał, że polski prezydent ma na szczycie jedno państwowe zadanie – wyegzekwować obietnicę stałej obecności wojsk USA.

Co realnie daje Polsce obecność w G20?

Zasiadanie przy stole G20 to znacznie więcej niż kurtuazyjne gesty i pamiątkowe zdjęcia przywódców. To dostęp do unikalnych narzędzi geopolitycznych i ekonomicznych:

Wpływ na globalną architekturę finansową. To na szczytach G20 zapadają kluczowe decyzje dotyczące międzynarodowych systemów podatkowych, regulacji rynku kryptowalut, łańcuchów dostaw czy polityki energetycznej. Brak obecności oznacza, że regulacje są tworzone bez naszego głosu. Kuluarowa dyplomacja najwyższej klasy (Margin Meetings). Szczyt G20 gromadzi przywódców mocarstw w jednym miejscu. W ciągu 48 godzin polska delegacja może odbyć kilkanaście bezpośrednich, bilateralnych spotkań z prezydentami i premierami państw, do których organizacja oficjalnych wizyt państwowych trwałaby latami. Magnes na inwestycje (FDI). Status państwa uczestniczącego w obradach G20 daje jasny sygnał globalnym rynkom finansowym i funduszom inwestycyjnym: Polska jest w ścisłym jądrze decyzyjnym, co drastycznie obniża ryzyko inwestycyjne i podnosi ratingi prestiżowe.

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Z tym ostatnim bywa jednak różnie. Agencja Fitch słodzi Tuskowi, za to Nawrockiemu wystawia rachunek – analitycy wskazali wewnętrzny konflikt rządu z prezydentem jako czynnik ryzyka dla przewidywalności polskiej polityki gospodarczej.

Udział w obradach pozwala Polsce na bezpośrednie pilnowanie interesów Europy Środkowo-Wschodniej – zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa, obronności i powojennej odbudowy Ukrainy – bez konieczności polegania wyłącznie na pośrednictwie instytucji unijnych.

Karty w ręku Warszawy. Dlaczego Londyn może postawić na Polskę?

Analizując szanse Warszawy na utrzymanie miejsca w G20 pod brytyjskim przewodnictwem, eksperci wskazują na szereg silnych argumentów. Jak zauważa w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Przemysław Biskup, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM), Polska stanowi dla Wielkiej Brytanii partnera strategicznego z kilku powodów.

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Po Brexicie Wielka Brytania szuka nowych dróg do zacieśniania relacji z kontynentem. Podpisany w maju 2026 roku przez Donalda Tuska i Keira Starmera Traktat o Partnerstwie w Dziedzinie Bezpieczeństwa i Obronności uczynił z Polski jednego z najważniejszych brytyjskich sojuszników w Europie.

Argumentem jest też nasz wkład w bezpieczeństwo kontynentu. Jak wyliczaliśmy, Polska wydaje na obronność blisko sześć razy więcej niż Litwa, Łotwa i Estonia razem wzięte, a budżet MON na 2027 rok sięga 198 mld zł.

Polska transformacja ustrojowa i stabilny wzrost gospodarczy są w świecie traktowane jako modelowy przykład sukcesu. Pokazywanie polskiego skoku gospodarczego i społecznego idealnie wpisuje się w priorytety brytyjskiej prezydencji, która chce promować wzrost, handel i inwestycje na rynkach rozwijających się w Azji, Afryce czy Ameryce Południowej.

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Mamy się czym chwalić również w liczbach eksportowych – polska żywność podbija światowe rynki, a sprzedaż artykułów rolno-spożywczych za granicę sięgnęła w pierwszych pięciu miesiącach tego roku 24,1 mld euro.

Warto jednak pamiętać o wyzwaniach, których nie da się ukryć przed partnerami. Raport SGH wstrząsnął Forum w Karpaczu właśnie dlatego, że pokazał skalę kurczenia się polskiego społeczeństwa – a demografia jest jednym ze stałych tematów debat G20.