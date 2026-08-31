Donald Tusk
Tusk i Domański pod lupą Fitcha. Agencja chwali gospodarkę, jest jedno "ale" Fot. zrzut ekranu, Donald Tusk - kanał oficjalny / Youtube.com

Polska wciąż z oceną A-, ale powodów do pełnego optymizmu nie ma. Fitch zwraca uwagę na coraz większy problem z finansami publicznymi, a wśród czynników ryzyka wymienia także konflikt na krajowej scenie politycznej. Na szczególną uwagę zasługuje jeden element, który może utrudniać rządowi naprawę budżetu.

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Agencja Fitch utrzymała poziom ratingu dla Polski na poziomie "A-" z perspektywą negatywną. Na korzyść państwa przemawia duża, zróżnicowana i odporna gospodarka czerpiąca korzyści z członkostwa w UE. Fitch wymienia również wiarygodną politykę pieniężną i solidną pozycję na tle innych krajów w podobnej sytuacji.

Na niekorzyść Polski przemawia za to brak wiarygodnego planu konsolidacji fiskalnej, a także pewne krajowe wyzwania polityczne. Jak czytamy w komunikacie Ministerstwa Finansów, źródłem negatywnej perspektywy agencji jest ograniczona zdolność władz do wprowadzania dodatkowych środków fiskalnych i ograniczania wysokich deficytów fiskalnych.

Polska okiem agencji Fitch. Tusk i Domański pod lupą Amerykanów

Fitch prognozuje deficyt budżetowy w Polsce na 6,7 proc. w przyszłym roku i 6,1 proc. w 2028 roku. Jednocześnie agencja zwraca uwagę na to, że Polska jest od 2024 roku w unijnej procedurze nadmiernego deficytu.

Wątpliwości agencji budzi ryzyko przedwyborczego łagodzenia polityki fiskalnej. Pierwsze sygnały widać już teraz, m.in. pod postacią niedawnej rewolucji w podatkach, która ustanawia trzy zamiast dwóch progów dla podatku dochodowego i zwiększa wysokość pierwszego progu.

Ministerstwo Finansów sugeruje jednak, że korzystny dla "klasy średniej" pakiet podatkowy nie będzie znaczącym wydatkiem ze strony państwa z powodu równoległego zwiększenia stawki CIT dla największych podmiotów – z 19 proc. do 22 proc. Jednocześnie podniesiona ma zostać danina solidarnościowa, która będzie wynosić 5 proc. zamiast 4 proc.

Ratowanie budżetu odbywa się kosztem ulg podatkowych, w tym ulgi na internet. Rząd postanowił jednak o zwiększeniu wartości odpisów wynikających z krwiodawstwa, a także na przedłużenie ulgi robotyzacyjnej. Warto zaznaczyć, że zmiany te nie miały wpływu na rating agencji Fitch, w przeciwieństwie do prezydenckiego weta.

Nawrocki kontra Tusk – weta mają wpływ na finanse Polski

Ministerstwo Finansów oszacowało "koszt" wet prezydenta na ponad 8 miliardów złotych. Rząd zabiegał m.in. o wprowadzenie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków z paliw, podniesienie akcyzy czy podwyżkę podatku dochodowego od wygranych. Karol Nawrocki zablokował wprowadzanie rozwiązań, które mogłyby doprowadzić do ograniczenia deficytu budżetowego.

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Fitch wśród czynników ryzyka dla polskiej gospodarki wprost zwraca uwagę na "utrudnienia w konsolidacji polityki krajowej", której źródłem mają być "na ogół niechętne, a czasami antagonistyczne relacje między rządem a prezydentem".

Agencja Fitch bezpośrednio odnosi się do sporu pomiędzy rządem a Karolem Nawrockim w komentarzu do raportu. "Możliwości dodatkowych działań kompensacyjnych pozostają ograniczone ze względu na ryzyko weta prezydenckiego" – czytamy w komunikacie. Amerykańska agencja podkreśla, że wymiarem tych relacji jest m.in. rekordowa liczba wet, która "ogranicza zdolność Polski do skutecznego wdrażania polityki gospodarczej i reform".

Jednocześnie problemem jest polityczny kontekst roku wyborczego. W 2027 roku zainteresowanie konsolidacją fiskalną ma być ograniczone, gdyż "podwyżki podatków i cięcia wydatków socjalnych byłyby niepopularne społecznie i politycznie".