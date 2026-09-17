Donald Trump ma dla Polski "wspaniałe wieści". Fot. whitehouse.gov / Materiały prasowe

Donald Trump przekazał "wspaniałe wieści" i zasugerował, że rozmowy o nowej amerykańskiej bazie wojskowej w Polsce są już na zaawansowanym etapie. Przy okazji wskazał, że duży wkład w prace nad jej powstaniem miał jeden z jego europejskich przyjaciół – Karol Nawrocki.

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"WSPANIAŁE WIEŚCI" (pisownia oryginalna) – ogłosił Donald Trump na Truth Social. "Dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela, Karola Nawrockiego, Prezydenta Polski, czynione są ogromne postępy w kierunku utworzenia bazy wojskowej USA w Polsce" – przekazał prezydent USA.

Lokalizacja bazy może zostać ogłoszona już wkrótce, jeśli do budowy obiektu faktycznie dojdzie. "Będzie to historyczny krok dla naszego Wielkiego Polsko-Amerykańskiego Sojuszu" – zapewnia Trump.

"Fantastyczne Wieści dla Polski i jeszcze lepsze dla Ameryki!" – tak na wiadomość zareagował ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Tom Rose.

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USA formalizują utworzenie stałej bazy. Niedawno wysłannicy Trumpa badali potencjalne lokalizacje

Szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta, Marcin Przydacz, zapewnia, że "Polska będzie bezpieczniejsza, a NATO pod przywództwem USA silniejsze". Polityk wypowiedział się w sprawie podczas wizyty na antenie Polsat News w "Gościu Wydarzeń". Przypomniał, że strona amerykańska miała ostatnio misję w Polsce. Ma to wskazywać na to, że "decyzja co do zasady jest wypracowana".

Kwestia stałej bazy USA w Polsce poruszana jest w przestrzeni medialnej od dawna. Głośno zrobiło się o tym w czerwcu, kiedy Waszyngton oficjalnie potwierdził, że jest gotowy na stworzenie takiego obiektu. W ostatnim czasie (10 i 11 września) przedstawiciele administracji Donalda Trumpa przebywali w Polsce i oceniali miejsca pod budowę obiektu.

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Warunkiem Amerykanów było to, by stała baza USA powstała na zachodzie kraju. Wśród rozważanych lokalizacji mowa jest o Szczecinie, Wrocławiu lub Poznaniu. Wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda w rozmowie z TVP Info zaznaczał jednak, że "nie możemy być niewolnikami" tych lokalizacji. Decyzja o tym, gdzie powstanie obiekt, należy do USA.

Dalsza część artykułu poniżej.

Baza amerykańska w Polsce. Donald Trump idzie pod prąd

W tym samym czasie co głośne ogłoszenie o polskiej bazie zagraniczne media zwracają uwagę na to, że w sferze bezpieczeństwa europejscy liderzy coraz częściej skupiają się na potencjalnym scenariuszu reagowania na zagrożenia bez udziału Stanów Zjednoczonych. Dziś (17 września) Reuters opisywał sytuację, w której relacje NATO-USA przeżywają wyraźny kryzys, na co wskazywać mają przecieki płynące prosto z Pentagonu. Agencja zwracała uwagę na to, że Polska jest wśród krajów, które zmniejszają zależność od amerykańskiej broni i technologii wojskowej.

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