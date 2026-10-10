Inteligentne oświetlenie do domu na promocji w Action. Fot. Magda Wygralak / Shutterstock

Inteligentne oświetlenie to gadżet, który nie tylko dodaje naszemu wnętrzu wyjątkowego klimatu, ale przede wszystkim zapewnia wygodę w użytkowaniu. I wcale nie trzeba przepłacać, żeby móc cieszyć się tym efektem u siebie w domu. Warto w tym celu przejrzeć nową ofertę promocyjną w Action.

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Inteligentne oświetlenie jest świetnym rozwiązaniem, jeśli chcemy mieć pełną kontrolę nad nastrojem w naszym domu. Podłączenie oświetlenia do sieci Wi-Fi daje nam możliwości zmieniania światła w zależności od bieżących upodobań, a wszystko to możemy robić wprost ze smartfona. Nowoczesne systemy pozwalają także zaoszczędzić na prądzie, bo inteligentny dom to też kontrola wydatków i dzięki temu już z góry możemy ustalić, kiedy światło będzie się automatycznie włączać, a kiedy wyłączać.

Budżetowy sprzęt z Action. Inteligentne panele LED są teraz na promocji

Z reguły wejście w segment inteligentnego domu to dość kosztowna zabawa. Na rynku elektroniki znajdziemy szeroką ofertę takich gadżetów premium, które nierzadko kosztują po kilkaset, a nawet i tysiąc złotych. Action proponuje jednak swoje własne, bardziej budżetowe rozwiązania, które również skutecznie mogą zapewnić nam klimatyczny nastrój i urozmaicić domowe wnętrza. W aktualnej promocji tygodnia, która trwa od 7 do 13 października, dyskont udostępnił sporą ofertę gadżetów z opcją inteligentnego oświetlenia.

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Zdecydowanie najciekawszym punktem oświetlenia z Action są inteligentne panele LED LSC Smart Connect. W zestawie otrzymujemy 6 sztuk płaskich paneli o wymiarach 12x12 cm każdy. To klocki, z których możemy samodzielnie tworzyć takie wzory, jakie tylko przyjdą nam do głowy. Poszczególne panele możemy osobno porozmieszczać w różnych kątach pokoju lub po prostu złączyć w jedną kompozycję.

Inteligentne panele LED z Action Fot. zrzut ekranu / action.com

Całość obsługujemy własnym smartfonem, w którym aplikacja pozwala nam na bieżąco ustawiać kolor, jasność, a także wyłącznik czasowy. Urządzenia dają nam do wyboru światło białe, ciepłe białe lub w pełni kolorowe RGB. Obecnie, na trwającej promocji, panele kosztują 49,99 zł i jest to zdecydowanie jedna z najtańszych tego typu opcji na całym rynku. Wcześniej cena zestawu wynosiła 64,95 zł.

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Taśmy, żarówki i oświetlenie punktowe. Reszta inteligentnych rozwiązań z Action

W Action możemy teraz kupić również inteligentną listwę RGB LSC Smart Connect, która zapewnia oświetlenie rzędu 1400 lumenów. W tym przypadku również obsługujemy wszystko bezpośrednio z poziomu smartfona, z którego można swobodnie regulować kolor i natężenie światła. Elastyczny pasek LED ma długość aż 10 metrów i również daje do naszej dyspozycji różne barwy, a także odcienie bieli. Taki pasek możemy zamontować chociażby za telewizorem, przykleić wzdłuż listew podłogowych, czy po prostu wszędzie tam, gdzie nam się zamarzy. Jego cena wynosi obecnie 49,90 zł, podczas gdy wcześniej kosztował 89,99 zł.

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Inteligentna listwa LED z Action Fot. zrzut ekranu / action.com

Kolejną rzeczą proponowaną w ramach promocji są inteligentne lampy punktowe LSC Smart Connect. W zestawie znajdują się 3 sztuki żarówek o mocy w przedziale 4,5–35 watów, generujące oświetlenie rzędu 390 lumenów. Tutaj oprócz opcji sterowania z poziomu aplikacji dochodzi również możliwość obsługi głosowej. Żarówki LED mają wbudowany czasomierz, a także różne warianty kolorów do wyboru. W obecnej ofercie promocyjnej kosztują 39,99 zł, natomiast wcześniej ich cena wynosiła 54,99 zł.

Na zakończenie warto wspomnieć o tym, że w dyskoncie można kupić także tradycyjne inteligentne żarówki LED LSC Smart Connect. W zestawie ponownie dostajemy 3 sztuki, które oferują moc 8–40 watów oraz 700 lumenów jasności. System pozwala na sterowanie samodzielnie z telefonu lub głosowe. Aplikacja umożliwia ustawianie wybranych kolorów, ich poziomu jasności oraz czasu działania. Ten konkretny zestaw również kosztuje aktualnie 39,99 zł i jest to obniżka z 54,99 zł.