Stylowy zestaw AGD jest teraz dostępny w Action w promocyjnej cenie. Fot. Shutterstock.com

W aktualnej gazetce promocyjnej Action znajdziemy spory wybór artykułów, które doposażą nam dom bez przeprowadzania rewolucji w portfelu. A specjalnie dla fanów dobrego designu w kuchni pojawił się zestaw AGD, którego retro wygląd i stylowe kolory z pewnością przypadną do gustu niejednemu.

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Aktualna tygodniowa oferta promocyjna w Action rozpoczęła się 30 września i potrwa już tylko do 6 października. To więc ostatni dzwonek, żeby przyjrzeć się, co dokładnie znalazło się na przecenach. A jak się okazuje, jest na czym zawiesić wzrok. Szczególnie w kategorii akcesoriów do wyposażenia domu i sprzętów kuchennych.

Tani zestaw AGD do kuchni w trzech pięknych kolorach

Kto z nas nie lubi odrobiny dobrego designu w swoim domu? Dziś wcale nie musimy czyścić portfela do zera, żeby zyskać swój wymarzony wystrój. Wiele marek oferuje świetnie wyglądające sprzęty w znacznie niższych cenach niż ich droższe, markowe odpowiedniki. W naTemat już kiedyś pisaliśmy, że Lidl ma swoją własną wersję zestawu popularnej marki SMEG, tylko że tańszą o ponad tysiąc złotych. Teraz do gry wchodzi Action i proponuje jeszcze tańsze gadżety do kuchni. Mowa o czajniku i tosterze marki Tristar.

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Czajnik dostępny w ofercie Action pomieści 1,7 litra wody. Jest wyposażony we wszystko, co potrzebne w codziennym użytkowaniu: sam się wyłącza, ma zabezpieczenie przed wygotowaniem i sprytny schowek na kabel, żeby na blacie był porządek. Z boku umieszczono też przezroczyste okienko do sprawdzania poziomu wody. W Action ten czajnik kosztuje teraz 69,95 zł (przed obniżką trzeba było za niego zapłacić 79,95 zł).

Czajnik w ofercie promocyjnej z Action Fot. zrzut ekranu / action.com

Toster z tej samej serii ma moc 930 W. Zmieści dwie kromki chleba i ma regulację opiekania, więc każdy zrobi sobie takie tosty, jakie lubi. Do tego dorzucono funkcję rozmrażania i podgrzewania oraz wyjmowaną szufladkę na okruchy, co mocno ułatwia czyszczenie. Cena tostera jest identyczna, jak czajnika – kosztuje 69,95 zł (wcześniej również kosztował 79,95 zł).

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Toster z oferty promocyjnej w Action Fot. zrzut ekranu / action.com

Najważniejszy jest tu jednak wygląd. Oba sprzęty wykonano w stylu retro, który cieszy się aktualnie sporym gronem fanów. Czajnik i toster posiadają srebrne detale i można je kupić w trzech modnych kolorach: czarnym, beżowym oraz jasnoniebieskim. Sama marka zbiera w internecie opinie o dobrym stosunku ceny do jakości. Jeśli więc szukacie budżetowego sprzętu, który zrobi swoje i przy okazji ozdobi kuchnię, ten zestaw z Action wydaje się pomysłem w sam raz.

Akcesoria do sypialni i jesienne dodatki z Action

W trwających promocjach Action znalazło się też wiele innych akcesoriów do wyposażenia domu, które z powodzeniem sprawdzą się w codziennym użytkowaniu. Przykładem może być tu antyalergiczna kołdra na cztery pory roku marki Comfibeds. W wymiarze 155 x 220 cm kosztuje 74,95 zł. Jej głównym plusem są dwie warstwy, które można łatwo ze sobą spinać i odpinać, w zależności od tego, jak potrzebujemy się dogrzać. Kołdra dostępna jest też w mniejszym rozmiarze 140 x 200 cm (za 64,95 zł) oraz największym 200 x 200 cm (za 89,95 zł).

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Do kompletu można od razu dobrać prześcieradło z gumką tej samej firmy, wykonane z dżerseju. Wersja pasująca na materac 140 x 190/200 cm kosztuje raptem 18,95 zł. Sklep oferuje cztery kolory do wyboru: szary, zielony, różowy i biały. Są też dostępne większe prześcieradła (160/180 x 200 cm) w cenie 21,95 zł oraz mniejsze (90/100 x 190/200 cm) za 14,95 zł.