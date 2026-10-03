W sobotę można załapać się na spore promocje w Biedronce. Nawet "10+10 gratis". Fot. Shutterstock.com / Sheviakova Kateryna

Biedronka w najnowszej gazetce promocyjnej zaprezentowała specjalne rabaty dla swoich klientów na weekend. W sobotę 3 października jest ostatni dzień, aby się na nie załapać. A w ofercie znów pojawiły się uwielbiane promocje typu "2+2 gratis", "6+6 gratis", a nawet i "10+10 gratis" na wiele artykułów codziennego użytku.

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Biedronka wróciła z promocjami "6+6 gratis", "2+2 gratis" czy nawet "10+10 gratis". Weekendowa oferta zaczęła obowiązywać w piątek 2 października i potrwa już tylko do dzisiaj, czyli soboty 3 października. A jest co wybierać, bo zniżki obejmują wiele kategorii produktów – od mięs i wędlin, przez przekąski i słodkie napoje (które już niedługo znów mogą podrożeć, bo rząd wraca z wyższą opłatą cukrową od 2027 roku), aż po chemię domową i detergenty.

Wielosztuki w Biedronce. Zniżki na znicze, słodkie napoje i kawę

Największa promocja jest w sam raz dla tych osób, które chcą uzupełnić swoje zapasy przed nadchodzącym dniem Wszystkich Świętych. Oferta "10+10 gratis" obowiązuje na wkłady parafinowe do zniczy Lumia (160 g). Z kartą Biedronki każda z 20 sztuk wyjdzie przy kasie po 1,85 zł. Limit dzienny na kartę wynosi w tym przypadku 40 sztuk. Kolejna duża promocja to "6+6 gratis", która objęła napoje gazowane Pepsi lub Pepsi Zero Cukru w opakowaniach o pojemności 330 ml. Każda z 12 sztuk kosztuje 1,99 zł, pod warunkiem okazania karty lub aplikacji Moja Biedronka. Limit dzienny wynosi 24 sztuki.

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Promocja "2+2 gratis" przysługuje na wszystkie jogurty pitne. Dwa najtańsze produkty klient otrzymuje w gratisie, a warianty można mieszać dowolnie. Limit wynosi 8 sztuk na kartę. Identyczna formuła "2+2 gratis" objęła również karmę dla psa Activ Pet dla małych ras (4x100 g). Z kartą lojalnościową każde z 4 opakowań kosztuje 3,00 zł. Przechodząc do ofert "1+1 gratis", na półkach znajduje się oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia Reserva Gallo (500 ml). Każda z dwóch butelek kosztuje 17,50 zł po okazaniu karty Biedronka, a limit dzienny wynosi 2 sztuki.

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Jest też coś dla kawoszy, którym często powracające rekordowe ceny kawy w Polsce dają się we znaki. Z kartą Moja Biedronka promocja "1+1 gratis" dotyczy kawy ziarnistej Jacobs Krönung (1 kg). Każda z 2 sztuk kosztuje 44,99 zł przy dziennym limicie 4 sztuk na kartę. Opcja druga to obniżka "1+1 gratis" na kawę mieloną MK Café Crema (250 g). Tutaj za opakowanie zapłacimy 11,49 zł, a limit to również 4 sztuki. W sam raz na weekend przyda się też zniżka na wszystkie chipsy Crunchips w ofercie "1+1 gratis". Tańszy produkt otrzymujemy za darmo, paczki można mieszać, a limit wynosi 4 sztuki na kartę.

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Akcją "1+1 gratis" objęto też artykuły do mycia naczyń Finish – tańszy produkt dostajemy gratis, z możliwością dowolnego mieszania i limitem wynoszącym 2 opakowania na kartę.

Promocje "drugi za 1 zł" oraz obniżki na mięso, masło i oleje w Biedronce

Biedronka przygotowała także obniżki w formule "drugi za 1 zł" na artykuły gospodarstwa domowego. W przypadku papieru toaletowego Queen Supreme (9 rolek), drugi tańszy produkt kosztuje złotówkę. Podobna zasada dotyczy wszystkich produktów do prania marki Ariel – drugi najtańszy artykuł kupimy za 1 zł, można je mieszać dowolnie, a limit na kartę wynosi 2 opakowania. Taki sam mechanizm zastosowano dla wszystkich środków czystości Cif. Tu również drugi, tańszy produkt kosztuje 1 zł, asortyment można dowolnie mieszać, a limit na kartę to 2 sztuki.

Dla osób planujących zakupy obiadowe przygotowano spore zniżki na mięso. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs w mega pace z kartą jest tańszy o 39 proc. i kosztuje 14,99 zł. Z kolei świeże udo lub podudzie z kurczaka przeceniono o 33 proc., dzięki czemu kosztuje 7,99 zł za kilogram. Należy pamiętać, że ta konkretna oferta jest dostępna tylko w sklepach wyposażonych w ladę tradycyjną. W obniżonych cenach można dostać również polędwicę sopocką Kraina Wędlin (140 g). Objęto ją promocją, w której drugi produkt jest o 84 proc. tańszy, przez co każda z 2 sztuk kosztuje 3,99 zł.

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